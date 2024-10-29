Uma ótima notícia do Senado para a Festa da Penha no ES

Fiéis ocupam a Segunda Ponte durante a Romaria dos Homens, um dos eventos mais importantes da Festa da Penha Crédito: Vitor Jubini

A maior festa religiosa do Espírito Santo começa a ter reconhecimento nacional. O Senado aprovou, nesta terça-feira (29), o projeto de lei (PL 3.472/2024) de autoria do senador Fabiano Contarato (PT-ES) que reconhece a Festa da Penha como patrimônio cultural nacional.

O projeto foi aprovado na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) em decisão terminativa, ou seja, seguirá diretamente para análise da Câmara dos Deputados, sem precisar de votação no plenário do Senado.

"Esse reconhecimento fortalecerá a identidade cultural e religiosa do Espírito Santo, além de impulsionar a economia local, promovendo o nosso Estado nacional e internacionalmente. Agradeço o meu querido amigo, o senador Paulo Paim (PT-RS), pelo relatório favorável”, destaca Fabiano Contarato , que é católico praticante e devoto da padroeira do ES.

Contarato ressaltou também que a Festa da Penha é considerada uma das maiores celebrações marianas do país: “É possível perceber seu valor para os capixabas, tendo em vista a continuidade histórica e a transmissão geracional da festa".

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Senador Fabiano Contarato, autor do projeto de lei que reconhece a Festa da Penha como patrimônio cultural nacional. Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado

Além de ser o maior evento religioso do Espírito Santo, a Festa da Penha é um dos mais antigos do Brasil, com 454 anos de tradição, e reúne todos os anos milhares de devotos.