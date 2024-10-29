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Leonel Ximenes

Uma ótima notícia do Senado para a Festa da Penha no ES

Maior evento religioso do Espírito Santo tem 454 anos de tradição

Publicado em 29 de Outubro de 2024 às 12:53

Públicado em 

29 out 2024 às 12:53
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Fiéis lotam a Segunda Ponte durante a Romaria dos Homens
Fiéis ocupam a Segunda Ponte durante a Romaria dos Homens, um dos eventos mais importantes da Festa da Penha Crédito: Vitor Jubini
A maior festa religiosa do Espírito Santo começa a ter reconhecimento nacional. O Senado aprovou, nesta terça-feira (29), o projeto de lei (PL 3.472/2024) de autoria do senador Fabiano Contarato (PT-ES) que reconhece a Festa da Penha como patrimônio cultural nacional.
O projeto foi aprovado na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) em decisão terminativa, ou seja, seguirá diretamente para análise da Câmara dos Deputados, sem precisar de votação no plenário do Senado.
"Esse reconhecimento fortalecerá a identidade cultural e religiosa do Espírito Santo, além de impulsionar a economia local, promovendo o nosso Estado nacional e internacionalmente. Agradeço o meu querido amigo, o senador Paulo Paim (PT-RS), pelo relatório favorável”, destaca Fabiano Contarato, que é católico praticante e devoto da padroeira do ES.

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Contarato ressaltou também que a Festa da Penha é considerada uma das maiores celebrações marianas do país: “É possível perceber seu valor para os capixabas, tendo em vista a continuidade histórica e a transmissão geracional da festa".
Uma ótima notícia do Senado para a Festa da Penha no ES
Senador Fabiano Contarato
Senador Fabiano Contarato, autor do projeto de lei que reconhece a Festa da Penha como patrimônio cultural nacional. Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado
Além de ser o maior evento religioso do Espírito Santo, a Festa da Penha é um dos mais antigos do Brasil, com 454 anos de tradição, e reúne todos os anos milhares de devotos.
A festa começa no domingo de Páscoa e se encerra no oitavo dia após a Páscoa. O dia de encerramento é reconhecido como o Dia de Nossa Senhora da Penha, a padroeira do Espírito Santo. A data é feriado estadual capixaba, conforme a Lei 11.010/2019.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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