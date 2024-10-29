Uma ótima notícia do Senado para a Festa da Penha no ES

A maior festa religiosa do Espírito Santo começa a ter reconhecimento nacional. O Senado aprovou, nesta terça-feira (29), o projeto de lei (PL 3.472/2024) de autoria do senador Fabiano Contarato (PT-ES) que reconhece a Festa da Penha
como patrimônio cultural nacional.
O projeto foi aprovado na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) em decisão terminativa, ou seja, seguirá diretamente para análise da Câmara dos Deputados, sem precisar de votação no plenário do Senado.
"Esse reconhecimento fortalecerá a identidade cultural e religiosa do Espírito Santo, além de impulsionar a economia local, promovendo o nosso Estado nacional e internacionalmente. Agradeço o meu querido amigo, o senador Paulo Paim (PT-RS), pelo relatório favorável”, destaca Fabiano Contarato
, que é católico praticante e devoto da padroeira do ES.
Contarato ressaltou também que a Festa da Penha é considerada uma das maiores celebrações marianas do país: “É possível perceber seu valor para os capixabas, tendo em vista a continuidade histórica e a transmissão geracional da festa".
Além de ser o maior evento religioso do Espírito Santo, a Festa da Penha é um dos mais antigos do Brasil, com 454 anos de tradição, e reúne todos os anos milhares de devotos.
A festa começa no domingo de Páscoa e se encerra no oitavo dia após a Páscoa. O dia de encerramento é reconhecido como o Dia de Nossa Senhora da Penha, a padroeira do Espírito Santo. A data é feriado estadual capixaba, conforme a Lei 11.010/2019.