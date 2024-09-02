Veja quem é quem: dom Dario muda padres na Arquidiocese de Vitória

Dom Dario Campos: "Contamos com as orações de todos os fiéis" Crédito: Thiago Soares - Procissão Fotográfica

O arcebispo dom Dario Campos remanejou alguns padres da Arquidiocese de Vitória . O anúncio foi feito na última sexta-feira (30/8). Uma das principais novidades é a volta do padre Pedro José Luchi às atividades pastorais. Ele estava afastado, desde o ano passado, para tratamento de saúde.

Professor de Filosofia no Centro Universitário Salesiano da Capital, Luchi assume agora a função de vigário paroquial na Paróquia Nossa Senhora da Vitória, na Catedral Metropolitana. Vai atuar junto com o pároco do local, Renato Criste.

Outra mudança envolve o padre Ruan Coutinho da Cruz. Até então diretor da Casa de Formação Bom Pastor, o chamado propedêutico, o sacerdote foi liberado pela Arquidiocese para cursar o doutorado em Filosofia pela Universidade Gregoriana, em Roma, a partir deste mês de setembro.

Padre Ruan Coutinho foi fazer doutorado em Roma, Itália Crédito: Facebook

O padre Cláudio Alves Moreira, por sua vez, atualmente administrador paroquial da Paróquia Santíssima Trindade, em Vila Capixaba, Cariacica, e coordenador de Pastoral da Arquidiocese de Vitória, assume a direção da Casa de Formação Bom Pastor, o propedêutico.

Moreira vai atuar junto com o padre Alessandro Rebonato, que será vice-diretor. Atualmente ele é administrador da Paróquia São Pedro, em Vila Palestina, Vitória.

E finalmente o padre Genilson José Dellapicola, também conhecido como padre Nith, pároco da Paróquia Sagrada Família, na Praia do Morro, em Guarapari, entrou em licença para tratamento de saúde. Ele vai morar com parentes e foi autorizado por dom Dario a celebrar missas onde for solicitado.

“Contamos com as orações de todos os fiéis para que esses pastores, em suas novas missões, possam continuar a ser sinais vivos do amor de Cristo em suas novas paróquias”, disse o arcebispo.

O QUE DIZ O CÓDIGO DE DIREITO CANÔNICO

O Código de Direito Canônico determina que “se o bem das almas ou a necessidade ou utilidade da Igreja já exigirem que o pároco seja transferido de sua paróquia, que dirige com eficiência, para outra paróquia ou outro ofício, o bispo proponha-lhe a transferência por escrito e o aconselhe a consentir, por amor a Deus e das almas”, como está especificado no cânon 1.748 do Código de Direito Canônico.

Segundo as leis da Igreja, as transferências podem ser voluntárias ou por obediência, isto é, com o consentimento do sacerdote ou pelo voto de obediência ao bispo da igreja e seus sucessores, juramento proferido durante o ato de sua ordenação.