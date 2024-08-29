Famoso estilista da Praia do Canto enfrenta "apagão". E vai à luta

Ivan Aguilar: “Houve uma expansão do comércio e a diminuição do número de profissionais" Crédito: Instagram

Assunto de economistas, jornalistas especializados, empresários e governos, o tão comentado apagão de mão de obra que afeta a economia brasileira atingiu até mesmo o famoso estilista capixaba Ivan Aguilar, que tem seu ateliê instalado na Praia do Canto , em Vitória.

Acostumado a atender celebridades e a fazer peças sob medida e de alto padrão para artistas, juízes, desembargadores e políticos, o renomado empresário está com algumas vagas abertas em seu espaço, mas não consegue encontrar profissionais para a área. São vagas especializadas para costureira, alfaiate, cortador e modelista, estoquista, vendedor e gerente.

Aguilar é reconhecido por seu exímio trabalho em alta alfaiataria não somente no Espírito Santo, mas também no Brasil, fazendo parte da elite da alta moda global.

“Como busco ser exímio em meu trabalho, isso requer uma mão de obra altamente capacitada . Não existem escolas e cursos de alfaiataria no Estado. Já a parte de atendimento, estoquista e vendedores, com o aumento do número de lojas, diminuiu a oferta”, lamenta o comerciante.

Ivan Aguilar sugere uma mobilização do setor para enfrentar esse problema estrutural. “Houve uma expansão do comércio e a diminuição do número de profissionais. Precisamos ajudar a formar esse tipo de mão de obra ”, assinala o mago da alfaiataria.