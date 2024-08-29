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Leonel Ximenes

Famoso estilista da Praia do Canto enfrenta "apagão". E vai à luta

Profissional  é conhecido por atender celebridades e fazer peças sob medida e de alto padrão para artistas, juízes, desembargadores e políticos

Públicado em 

29 ago 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Ivan Aguilar: “Houve uma expansão do comércio e a diminuição do número de profissionais
Ivan Aguilar: “Houve uma expansão do comércio e a diminuição do número de profissionais" Crédito: Instagram
Assunto de economistas, jornalistas especializados, empresários e governos, o tão comentado apagão de mão de obra que afeta a economia brasileira atingiu até mesmo o famoso estilista capixaba Ivan Aguilar, que tem seu ateliê instalado na Praia do Canto, em Vitória.
Acostumado a atender celebridades e a fazer peças sob medida e de alto padrão para artistas, juízes, desembargadores e políticos, o renomado empresário está com algumas vagas abertas em seu espaço, mas não consegue encontrar profissionais para a área. São vagas especializadas para costureira, alfaiate, cortador e modelista, estoquista, vendedor e gerente.
Aguilar é reconhecido por seu exímio trabalho em alta alfaiataria não somente no Espírito Santo, mas também no Brasil, fazendo parte da elite da alta moda global.
“Como busco ser exímio em meu trabalho, isso requer uma mão de obra altamente capacitada. Não existem escolas e cursos de alfaiataria no Estado. Já a parte de atendimento, estoquista e vendedores, com o aumento do número de lojas, diminuiu a oferta”, lamenta o comerciante.
Ivan Aguilar sugere uma mobilização do setor para enfrentar esse problema estrutural. “Houve uma expansão do comércio e a diminuição do número de profissionais. Precisamos ajudar a formar esse tipo de mão de obra ”, assinala o mago da alfaiataria.
Com a falta de profissionais para dar suporte ao seu negócio, Aguilar vai à luta e trabalha ainda mais para preencher a lacuna. O padrão de qualidade de seu ateliê, diante dessa escassez, é cuidado pessoalmente pelo estilista, que não abre mão da qualidade, do acabamento, da exclusividade e da sofisticação.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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