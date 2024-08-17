Festa da Penha em agosto? Em duas cidades do ES, sim. E com feriado

Em Castelo, na última quinta-feira (15), foi realizada a procissão em honra à Nossa Senhora da Penha, padroeira da cidade Crédito: Diocese de Cachoeiro

O povo capixaba está acostumado, há séculos, a comemorar a Festa da Penha no mês de abril, logo após as solenidades da Semana Santa e da Páscoa (segunda-feira após a Oitava da Páscoa). Mas em duas cidades do Espírito Santo a festa em honra à padroeira é comemorada em agosto: Castelo e Alegre.

As duas cidades do Sul capixaba têm Nossa da Penha também como padroeira. O ponto alto da festa é o dia 15 de agosto, dedicado à Assunção de Maria, segundo o calendário litúrgico católico. Nesse dia, é decretado feriado nos dois municípios.

E por que a festa em Alegre e em Castelo não é comemorada em abril, junto com a festa estadual? Quem explica o motivo é o padre Juliano Ribeiro Almeida, da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim

“A festa de Nossa Senhora da Penha, no Estado do Espírito Santo, é celebrada no Convento da Penha na segunda-feira após a Oitava da Páscoa. Mas as paróquias que têm Nossa Senhora da Penha como padroeira optaram por uma outra festa de Nossa Senhora para comemorar e não coincidir com a festa estadual, para que todas as atenções estejam na festa estadual”, destaca o sacerdote.

Ainda de acordo com o padre Juliano, além das cidades de Alegre Castelo , há paróquias na diocese que também comemoram a festa em honra à Nossa Senhora da Penha em agosto. “Por exemplo, no bairro BNH, em Cachoeiro, se celebra na Festa da Assunção”, aponta

Mas, atenção, a Festa da Assunção de Maria nem sempre é celebrada, no calendário litúrgico, exatamente no dia 15 de agosto. Existe uma flexibilização da comemoração, devidamente prevista e autorizada pela Igreja Católica

“Essa Festa da Assunção de Maria, que é dia 15 de agosto, nas igrejas do Brasil todo, foi transferida para o domingo próximo seguinte (18 de agosto), porque é um dia de preceito (obrigatório para os fiéis católicos), para que o povo possa cumprir esse preceito”, explica Juliano Ribeiro.