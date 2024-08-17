Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Festa da Penha em agosto? Em duas cidades do ES, sim. E com feriado

Entenda por que dois municípios capixabas não comemoram o dia da padroeira do Espírito Santo em abril

Públicado em 

17 ago 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Em Castelo, na última quinta-feira (15), foi realizada a procissão em honra à Nossa Senhora da Penha, padroeira da cidade
Em Castelo, na última quinta-feira (15), foi realizada a procissão em honra à Nossa Senhora da Penha, padroeira da cidade Crédito: Diocese de Cachoeiro
O povo capixaba está acostumado, há séculos, a comemorar a Festa da Penha no mês de abril, logo após as solenidades da Semana Santa e da Páscoa (segunda-feira após a Oitava da Páscoa). Mas em duas cidades do Espírito Santo a festa em honra à padroeira é comemorada em agosto: Castelo e Alegre.
As duas cidades do Sul capixaba têm Nossa da Penha também como padroeira. O ponto alto da festa é o dia 15 de agosto, dedicado à Assunção de Maria, segundo o calendário litúrgico católico. Nesse dia, é decretado feriado nos dois municípios.
E por que a festa em Alegre e em Castelo não é comemorada em abril, junto com a festa estadual? Quem explica o motivo é o padre Juliano Ribeiro Almeida, da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim.
“A festa de Nossa Senhora da Penha, no Estado do Espírito Santo, é celebrada no Convento da Penha na segunda-feira após a Oitava da Páscoa. Mas as paróquias que têm Nossa Senhora da Penha como padroeira optaram por uma outra festa de Nossa Senhora para comemorar e não coincidir com a festa estadual, para que todas as atenções estejam na festa estadual”, destaca o sacerdote.

Veja Também

Réveillon do open bar no Convento: saiba quem mandou cancelar a festa

Por pouco, o Convento da Penha não virou um grande open bar

Ainda de acordo com o padre Juliano, além das cidades de Alegre e Castelo, há paróquias na diocese que também comemoram a festa em honra à Nossa Senhora da Penha em agosto. “Por exemplo, no bairro BNH, em Cachoeiro, se celebra na Festa da Assunção”, aponta
Mas, atenção, a Festa da Assunção de Maria nem sempre é celebrada, no calendário litúrgico, exatamente no dia 15 de agosto. Existe uma flexibilização da comemoração, devidamente prevista e autorizada pela Igreja Católica.
“Essa Festa da Assunção de Maria, que é dia 15 de agosto, nas igrejas do Brasil todo, foi transferida para o domingo próximo seguinte (18 de agosto), porque é um dia de preceito (obrigatório para os fiéis católicos), para que o povo possa cumprir esse preceito”, explica Juliano Ribeiro.
“A Festa da Assunção é a Festa da Glorificação de Maria, então ela serve para todos os títulos de Nossa Senhora”, acrescenta.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

12 anos depois, padre Fábio de Melo volta a Cachoeiro. Veja data

Bispo no ES defende o padre Júlio Lancellotti: “Jesus também seria multado”

Morre, aos 83, o padre dos discursos e das cartas do Palácio Anchieta

“É preciso nos preocupar com os padres que não falam dos pobres”

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Alegre Cachoeiro de Itapemirim Castelo Festa da Penha ES Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Anitta e Shakira lançam 'Choka Choka', que integra o próximo álbum da brasileira
Imagem de destaque
Os EUA atingiram seus objetivos na guerra com o Irã?
Produção capixaba seleciona elenco para peça de sucesso; veja como se inscrever
Produção capixaba seleciona elenco para peça de sucesso; veja como se inscrever

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados