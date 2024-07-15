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Leonel Ximenes

12 anos depois, padre Fábio de Melo volta a Cachoeiro. Veja data

Ingressos para o show, organizado e promovido pela diocese local, já estão à venda

Públicado em 

15 jul 2024 às 14:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Padre Fábio de Melo
Padre Fábio de Melo vai se apresentar no Parque de Exposições de Cachoeiro Crédito: Arthur Louzada
O cantor e padre Fábio de Melo fará um show em Cachoeiro de Itapemirim no feriado de 12 de outubro, dia dedicado à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Segundo a Diocese de Cachoeiro, entidade que organiza e apoia o evento, é o primeiro show do artista 12 depois de ter se apresentado pela última vez na Capital Secreta.
O show será realizado no Parque de Exposições, que terá os portões abertos às 18h. Os ingressos estão disponíveis no lote promocional pela plataforma Brasil Ticket e também podem ser adquiridos no site oficial do evento, www.showpadrefabiodemelo.com.br. Há três categorias de ingressos disponíveis: Cadeira VIP, Camarote e Pista.
No primeiro lote, o preço do ingresso custa R$ 174 (inteira) e R$ 87 (meia), o mesmo preço do ingresso social, mediante a doação de 1 kg de alimento. O camarote/lounge está a R$ 270 e a cadeira front/Vip custa R$ 370. Sobre esses preços vai incidir taxa de serviço de 10%.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Cachoeiro de Itapemirim feriado Música Padre Fábio de Melo Nossa Senhora Aparecida Igreja Católica
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