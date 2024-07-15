12 anos depois, padre Fábio de Melo volta a Cachoeiro. Veja data

O cantor e padre Fábio de Melo fará um show em Cachoeiro de Itapemirim
no feriado de 12 de outubro, dia dedicado à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Segundo a Diocese de Cachoeiro, entidade que organiza e apoia o evento, é o primeiro show do artista 12 depois de ter se apresentado pela última vez na Capital Secreta.
O show será realizado no Parque de Exposições, que terá os portões abertos às 18h. Os ingressos estão disponíveis no lote promocional pela plataforma Brasil Ticket e também podem ser adquiridos no site oficial do evento, www.showpadrefabiodemelo.com.br
. Há três categorias de ingressos disponíveis: Cadeira VIP, Camarote e Pista.
No primeiro lote, o preço do ingresso custa R$ 174 (inteira) e R$ 87 (meia), o mesmo preço do ingresso social, mediante a doação de 1 kg de alimento. O camarote/lounge está a R$ 270 e a cadeira front/Vip custa R$ 370. Sobre esses preços vai incidir taxa de serviço de 10%.