Bispo no ES defende o padre Júlio Lancellotti: “Jesus também seria multado”

Dom Luiz Fernando Lisboa durante missa celebrada em honra a São Pedro, padroeiro de Cachoeiro Crédito: André Fachetti/Pascom N. S. da Consolação

O bispo de Cachoeiro de Itapemirim , dom Luiz Fernando Lisboa, manifestou seu apoio ao padre Júlio Lancellotti, de São Paulo , principal alvo de um projeto de lei, aprovado pela Câmara de Vereadores paulistana e depois suspenso, que prevê multa de R$ 17 mil a quem der comida aos pobres na maior metrópole do Brasil.

“Os mesmos que, no início do ano, tentaram fazer uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) contra o padre Júlio Lancellotti, que leva comida para os pobres, pasmem, aprovaram uma multa de R$ 17 mil para quem der comida para os moradores de rua. Isso é de abismar”, criticou o prelado cachoeirense.

Em seguida, durante a missa celebrada em honra ao padroeiro de Cachoeiro, São Pedro, no sábado (29), dom Luiz lembrou que, por esta lei aprovada na quinta-feira passada (27) e suspensa no dia seguinte, o próprio Jesus seria punido.

“Jesus hoje receberia multa na multiplicação dos pães”, afirmou o bispo, referindo-se a um dos milagres mais marcantes descritos no Novo Testamento, a multiplicação dos pães. “Ele receberia multa porque ajudar os pobres é proibido para muita gente”, acrescentou o bispo.

PROJETO EM SP FOI APROVADO E DEPOIS SUSPENSO

Após repercussão negativa junto à opinião pública, o vereador que propôs o projeto de lei que prevê multa de R$ 17 mil a quem descumprir determinados requisitos sobre doação de alimentos a pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo recuou e disse que vai suspender a tramitação do texto.

Em nota, o autor do projeto, o vereador Rubinho Nunes (União), disse que "a suspensão tem por objetivo ampliar o diálogo com a sociedade civil, ONGs e demais associações e buscar o aperfeiçoamento do texto para que a finalidade do projeto seja atendida".

O texto, que estabelece regras tanto para ONGs e entidades quanto para pessoas físicas, foi aprovado em apenas 25 segundos durante sessão na Câmara Municipal da capital paulista na quinta-feira.