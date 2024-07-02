Bispo no ES defende o padre Júlio Lancellotti: “Jesus também seria multado”

O bispo de Cachoeiro de Itapemirim
, dom Luiz Fernando Lisboa, manifestou seu apoio ao padre Júlio Lancellotti, de São Paulo
, principal alvo de um projeto de lei, aprovado pela Câmara de Vereadores paulistana e depois suspenso, que prevê multa de R$ 17 mil a quem der comida aos pobres na maior metrópole do Brasil.
“Os mesmos que, no início do ano, tentaram fazer uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) contra o padre Júlio Lancellotti, que leva comida para os pobres, pasmem, aprovaram uma multa de R$ 17 mil para quem der comida para os moradores de rua. Isso é de abismar”, criticou o prelado cachoeirense.
Em seguida, durante a missa celebrada em honra ao padroeiro de Cachoeiro, São Pedro, no sábado (29), dom Luiz lembrou que, por esta lei aprovada na quinta-feira passada (27) e suspensa no dia seguinte, o próprio Jesus seria punido.
“Jesus hoje receberia multa na multiplicação dos pães”, afirmou o bispo, referindo-se a um dos milagres mais marcantes descritos no Novo Testamento, a multiplicação dos pães. “Ele receberia multa porque ajudar os pobres é proibido para muita gente”, acrescentou o bispo.
Após repercussão negativa junto à opinião pública, o vereador que propôs o projeto de lei que prevê multa de R$ 17 mil a quem descumprir determinados requisitos sobre doação de alimentos a pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo recuou e disse que vai suspender a tramitação do texto.
Em nota, o autor do projeto, o vereador Rubinho Nunes (União), disse que "a suspensão tem por objetivo ampliar o diálogo com a sociedade civil, ONGs e demais associações e buscar o aperfeiçoamento do texto para que a finalidade do projeto seja atendida".
O texto, que estabelece regras tanto para ONGs e entidades quanto para pessoas físicas, foi aprovado em apenas 25 segundos durante sessão na Câmara Municipal da capital paulista na quinta-feira.
E o padre Júlio Lancellotti, coordenador da Pastoral do Povo de Rua da Arquidiocese de São Paulo, por sua vez, qualificou o projeto de "aporofóbico, de punição aos pobres e daqueles que estão a seu serviço".