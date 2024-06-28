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Leonel Ximenes

Resgate e salvamento no complexo de prédios mais altos do ES

Em atividade considerada de alto risco, bombeiros vão fazer uma simulação de resgate e salvamento nas alturas, em evento aberto ao público

Públicado em 

28 jun 2024 às 17:53
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A ação de resgate e salvamento dos bombeiros será realizada na Torre Lótus do Taj, em Vila Velha
A ação de resgate e salvamento dos bombeiros será realizada na Torre Lótus do Taj, em Vila Velha Crédito: Divulgação/Grand Construtora
Em comemoração ao Dia Nacional do Bombeiro (2 de julho), os bombeiros vão descer de rapel e tirolesa a Torre Lótus do Taj Home Resort, localizado no complexo de prédios mais altos  do Espírito Santo. A ação será realizada no bairro Jóquei de Itaparica, em Vila Velha, no dia 6 de julho, das 10h às 13h, em evento aberto ao público.
A ação dos soldados do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo é um simulado de resgate e salvamento nas alturas e faz parte da Semana de Prevenção Contra Incêndio 2024, que vai de 30 de junho a 7 de julho.

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“A partir de segunda-feira, dia 1º, já estaremos no Taj para realizar as avaliações e definir os melhores pontos de ancoragem. O treinamento acontecerá durante toda a semana que vem, para garantir um grande espetáculo para o público no sábado de manhã”, antecipa o major Tales de Aquino Neves, comandante da 4ª Cia Independente.
A ação que acontecerá no Taj é uma atividade de alto risco. Na simulação, os soldados vão descer a Torre Lótus mostrando como funciona o resgate de pessoas em altura, inclusive de vítimas em macas. Também haverá circuito de tirolesa e tudo acontecerá simultaneamente.
O Taj, que está em construção, tem duas torres: a Lótus, que já chegou à sua altura máxima, de 25 andares, e a Mirage, que tem previsão de 50 andares, dos quais 37 já estão construídos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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