Resgate e salvamento no complexo de prédios mais altos do ES

A ação de resgate e salvamento dos bombeiros será realizada na Torre Lótus do Taj, em Vila Velha Crédito: Divulgação/Grand Construtora

Em comemoração ao Dia Nacional do Bombeiro (2 de julho), os bombeiros vão descer de rapel e tirolesa a Torre Lótus do Taj Home Resort, localizado no complexo de prédios mais altos do Espírito Santo. A ação será realizada no bairro Jóquei de Itaparica, em Vila Velha, no dia 6 de julho, das 10h às 13h, em evento aberto ao público.

A ação dos soldados do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo é um simulado de resgate e salvamento nas alturas e faz parte da Semana de Prevenção Contra Incêndio 2024, que vai de 30 de junho a 7 de julho.

“A partir de segunda-feira, dia 1º, já estaremos no Taj para realizar as avaliações e definir os melhores pontos de ancoragem. O treinamento acontecerá durante toda a semana que vem, para garantir um grande espetáculo para o público no sábado de manhã”, antecipa o major Tales de Aquino Neves, comandante da 4ª Cia Independente.

A ação que acontecerá no Taj é uma atividade de alto risco. Na simulação, os soldados vão descer a Torre Lótus mostrando como funciona o resgate de pessoas em altura, inclusive de vítimas em macas. Também haverá circuito de tirolesa e tudo acontecerá simultaneamente.