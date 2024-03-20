Cercada por árvores, a futura Casa Senac fica na Av. Saturnino de Brito Crédito: Divulgação

“É uma casa que será voltada para conversar com a sociedade, com pequenos eventos culturais. Vamos ter um café na casa, com qualificação profissional do setor, cursos para baristas, garçons e confeiteiros, ou seja, terá uma estrutura para atender a sociedade”, explica Idalberto Moro, presidente da Fecomércio-ES.

A Casa Senac também estará estruturada para dar qualificação, de forma digital, para os trabalhadores do comércio. “Ali as pessoas poderão ser provocadas por uma dessas profissões do comércio”, acrescenta Moro. “Terá qualificação profissional, mas não será uma escola do Senac”, observa.

Your browser does not support the audio element. Mansão que foi de família tradicional na Praia do Canto já tem destino

O dirigente prometeu também preservar a arquitetura do casarão que tem mais de 70 anos e faz parte da paisagem da Praia do Canto . “A casa não terá intervenção externa e será um equipamento que converse com a sociedade.”