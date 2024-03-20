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Leonel Ximenes

Mansão que foi de família tradicional na Praia do Canto já tem destino

Casarão de mais de 70 anos foi colocado à venda por R$ 7,5 milhões; no começo de fevereiro, negócio foi fechado

Publicado em 20 de Março de 2024 às 11:32

Públicado em 

20 mar 2024 às 11:32
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Cercada por árvores, a futura Casa Senac fica na Av. Saturnino de Brito
Cercada por árvores, a futura Casa Senac fica na Av. Saturnino de Brito Crédito: Divulgação
Será Casa Senac o nome do espaço que vai ser criado na mansão que foi vendida recentemente para a Fecomércio-ES, na Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto. O imóvel de luxo, que pertencia à família Santos Neves, estava à venda por R$ 7,5 milhões, mas o valor final não foi divulgado. A milionária transação imobiliária foi anunciada em fevereiro pela coluna.
“É uma casa que será voltada para conversar com a sociedade, com pequenos eventos culturais. Vamos ter um café na casa, com qualificação profissional do setor, cursos para baristas, garçons e confeiteiros, ou seja, terá uma estrutura para atender a sociedade”, explica Idalberto Moro, presidente da Fecomércio-ES.
A Casa Senac também estará estruturada para dar qualificação, de forma digital, para os trabalhadores do comércio. “Ali as pessoas poderão ser provocadas por uma dessas profissões do comércio”, acrescenta Moro. “Terá qualificação profissional, mas não será uma escola do Senac”, observa.
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O dirigente prometeu também preservar a arquitetura do casarão que tem mais de 70 anos e faz parte da paisagem da Praia do Canto. “A casa não terá intervenção externa e será um equipamento que converse com a sociedade.”
O prazo para que a Casa Senac fique pronta, incluindo o processo de licitação de obras e projetos, é de um um ano e meio, mas antes disse Moro promete colocar o imóvel à disposição da sociedade: “Vai ser feita uma ocupação cultural, com a realização de eventos de pequenos porte para se aproveitar o que já tem lá hoje, em um prazo mais curto”.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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