Mansão que foi de família tradicional na Praia do Canto já tem destino

“É uma casa que será voltada para conversar com a sociedade, com pequenos eventos culturais. Vamos ter um café na casa, com qualificação profissional do setor, cursos para baristas, garçons e confeiteiros, ou seja, terá uma estrutura para atender a sociedade”, explica Idalberto Moro, presidente da Fecomércio-ES.
A Casa Senac também estará estruturada para dar qualificação, de forma digital, para os trabalhadores do comércio. “Ali as pessoas poderão ser provocadas por uma dessas profissões do comércio”, acrescenta Moro. “Terá qualificação profissional, mas não será uma escola do Senac”, observa.
O dirigente prometeu também preservar a arquitetura do casarão que tem mais de 70 anos e faz parte da paisagem da Praia do Canto
. “A casa não terá intervenção externa e será um equipamento que converse com a sociedade.”
O prazo para que a Casa Senac fique pronta, incluindo o processo de licitação de obras e projetos, é de um um ano e meio, mas antes disse Moro promete colocar o imóvel à disposição da sociedade: “Vai ser feita uma ocupação cultural, com a realização de eventos de pequenos porte para se aproveitar o que já tem lá hoje, em um prazo mais curto”.