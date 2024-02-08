Mansão milionária de família tradicional da Praia do Canto é vendida

Vista área do imóvel, cercado de verde, localizado na Av. Saturnino de Brito Crédito: Divulgação

A mansão localizada na Av. Saturnino de Brito, na Praia do Canto, colocada à venda por R$ 7,5 milhões há pouco mais de um ano , finalmente vai mudar de dono. Segundo a consultora imobiliária Juliana Leão, responsável pelo negócio, o comprador do imóvel é o Senac-ES. Ela preferiu não revelar o valor da transação.

O casarão da família Santos Neves foi erguido em 1952, tem dois pavimentos (gabarito máximo permitido pelo PDU para a área) e 363 metros quadrados de área construída em um lote de 1.246 metros quadrados.

Juliana disse que o Senac, que deverá oferecer cursos no espaço, se comprometeu em não derrubar o imóvel de valor histórico, vai manter a fachada original e fará apenas adaptações no seu interior.

“Tínhamos duas propostas de compra, mas a família optou por vender a casa para o Senac. O negócio estava acertado desde abril, mas nestes dez meses foram resolvidos problemas burocráticos, como documentos e inventário”, explica a consultora.

Anúncio da venda do imóvel histórico nas redes sociais Crédito: Instagram

O casarão também não tem suítes. No térreo, é equipado com quatro quartos, um banheiro e um lavabo. No pavimento superior, tem dois quartos e um banheiro. O imóvel tem garagem com duas vagas cobertas, mas no terreno, cercado por verde, há espaço para mais sete vagas para automóveis.