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Leonel Ximenes

Mansão milionária de família tradicional da Praia do Canto é vendida

Saiba quem é o novo dono do imóvel construído há mais de 70 anos; comprador promete preservá-lo

Publicado em 08 de Fevereiro de 2024 às 17:11

Públicado em 

08 fev 2024 às 17:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vista área do imóvel, cercado de verde, localizado na Av. Saturnino de Brito
Vista área do imóvel, cercado de verde, localizado na Av. Saturnino de Brito Crédito: Divulgação
A mansão localizada na Av. Saturnino de Brito, na Praia do Canto, colocada à venda por R$ 7,5 milhões há pouco mais de um ano, finalmente vai mudar de dono. Segundo a consultora imobiliária Juliana Leão, responsável pelo negócio, o comprador do imóvel é o Senac-ES. Ela preferiu não revelar o valor da transação.
O casarão da família Santos Neves foi erguido em 1952, tem dois pavimentos (gabarito máximo permitido pelo PDU para a área) e 363 metros quadrados de área construída em um lote de 1.246 metros quadrados.

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Juliana disse que o Senac, que deverá oferecer cursos no espaço, se comprometeu em não derrubar o imóvel de valor histórico, vai manter a fachada original e fará apenas adaptações no seu interior.
“Tínhamos duas propostas de compra, mas a família optou por vender a casa para o Senac. O negócio estava acertado desde abril, mas nestes dez meses foram resolvidos problemas burocráticos, como documentos e inventário”, explica a consultora.
Anúncio da venda do imóvel histórico nas redes sociais
Anúncio da venda do imóvel histórico nas redes sociais Crédito: Instagram
O casarão também não tem suítes. No térreo, é equipado com quatro quartos, um banheiro e um lavabo. No pavimento superior, tem dois quartos e um banheiro. O imóvel tem garagem com duas vagas cobertas, mas no terreno, cercado por verde, há espaço para mais sete vagas para automóveis.
A coluna entrou em contato com a Fecomércio-ES para confirmar o valor da venda do imóvel na Praia do Canto.  Quando houver o retorno, a informação será atualizada.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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