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Leonel Ximenes

Tradicional família de Vitória fecha três hotéis; inclusive o Aruan

Morte do patriarca e crise econômica causada pela pandemia foram determinantes para o encerramento das operações

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 18:10

Públicado em 

23 jun 2022 às 18:10
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Hotel Aruan
Hotel Aruan na Praia de Camburi, que foi inaugurado na década de 1980 Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma tradição familiar no ramo da hotelaria de Vitória está sendo interrompida. Três hotéis da família Perim - Aruan, Vitória Palace e Camburi - foram fechados definitivamente devido à morte do hoteleiro e patriarca da família, Hélio Perim, em fevereiro deste ano, e ao agravamento da crise financeira causada pela pandemia de Covid-19.
"Lamentamos muito, mas é o fim de um ciclo, de uma geração de hotéis que serviram por muitos anos os turistas nacionais e de nosso Estado, e que contribuiu com uma história bem bonita da hotelaria capixaba"
Paulo Maia Filho - Vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Espírito Santo (ABIH-ES)
Segundo o advogado que cuida do inventário da família, Waldyr Loureiro, a viúva do seu Hélio Perim e mais três herdeiros não têm mais interesse em retomar a operação da hotelaria, mas ainda não definiram o destino que vão dar aos três imóveis - dois estão localizados na Praia de Camburi (Aruan e Camburi) e o outro fica anexo ao Centro da Praia Shopping, na Praia do Canto.

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O mais tradicional deles, o Aruan, está vendendo todo seu mobiliário, equipamentos, roupas de cama, mesa e banho e outros objetos que pertenciam ao hotel inaugurado na década de 1980.
Móveis do antigo Hotel Aruan
Eletrodomésticos, móveis e outros objetos colocados à venda pelos herdeiros do Hotel Aruan Crédito: Carlos Alberto Silva
“O hotel já vinha apresentando um déficit há algum tempo, dava prejuízo financeiro, e tudo foi agravado com a pandemia. Com a morte do seu Hélio Perim, que era apaixonado pelo hotel, a família resolveu não retomar as operações e optou por fazer o inventário dos bens”, explica Loureiro.

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Segundo a Rede HP, controladora dos três hotéis, o Aruan estava equipado com bar, restaurante, piscina, lavanderia, sala de TV e estacionamento. Na cobertura, o hotel oferecia saunas secas e a vapor, sala para massagem e descanso e piscina.
"A Prefeitura de Vitória lamenta o fechamento de estabelecimentos com tamanha história e tradição. E lembramos que, em 2021, a nossa cidade alcançou a maior taxa de ocupação da rede hoteleira dentre as capitais brasileiras"
Lorenzo Pazolini - Prefeito de Vitória
O outro hotel que pertence à família, o Canto do Sol, no final de Camburi, tem outro sócio. Segundo Waldyr Loureiro, os controladores estudam a possibilidade de reativá-lo.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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