Tradicional família de Vitória fecha três hotéis; inclusive o Aruan

Segundo o advogado que cuida do inventário da família, Waldyr Loureiro, a viúva do seu Hélio Perim e mais três herdeiros não têm mais interesse em retomar a operação da hotelaria, mas ainda não definiram o destino que vão dar aos três imóveis - dois estão localizados na Praia de Camburi
(Aruan e Camburi) e o outro fica anexo ao Centro da Praia Shopping, na Praia do Canto.
O mais tradicional deles, o Aruan, está vendendo todo seu mobiliário, equipamentos, roupas de cama, mesa e banho e outros objetos que pertenciam ao hotel inaugurado na década de 1980.
“O hotel já vinha apresentando um déficit há algum tempo, dava prejuízo financeiro, e tudo foi agravado com a pandemia. Com a morte do seu Hélio Perim, que era apaixonado pelo hotel, a família resolveu não retomar as operações e optou por fazer o inventário dos bens”, explica Loureiro.
Segundo a Rede HP, controladora dos três hotéis, o Aruan estava equipado com bar, restaurante, piscina, lavanderia, sala de TV e estacionamento. Na cobertura, o hotel oferecia saunas secas e a vapor, sala para massagem e descanso e piscina.
O outro hotel que pertence à família, o Canto do Sol
, no final de Camburi, tem outro sócio. Segundo Waldyr Loureiro, os controladores estudam a possibilidade de reativá-lo.