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Leonel Ximenes

Restaurante de 29 anos não resiste à crise e fecha em área nobre de Vitória

Empresário afirma que o impacto da pandemia foi decisivo para o encerramento do negócio

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 11:36

Públicado em 

16 abr 2021 às 11:36
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O imóvel onde funcionava o Deboni's na Rua Desembargador Sampaio, na Praia do Canto, está à venda ou para aluguel
O imóvel onde funcionava o Deboni's na Rua Desembargador Sampaio, na Praia do Canto Crédito: Foto do Leitor
crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus fez mais uma vítima: o tradicional restaurante Deboni’s da Praia do Canto, em funcionamento havia 29 anos, fechou as portas definitivamente. Agora, só está em operação a unidade de Bento Ferreira, também na Capital, fundada há 38 anos.
“Não tinha intenção de fechar o restaurante da Praia da Canto, mas o capital de giro acabou. A nova quarentena no Estado foi determinante para o fechamento”, lamenta Mário Deboni, sócio e administrador da casa.
Um dos cinco sócios do empreendimento, junto com seus irmãos, Mário conta que descartou contrair empréstimos para manter o negócio, em virtude dos juros salgados: “Se a gente pegasse empréstimo, teria que pagar uma vez e meia o que captou. Fora o valor do seguro da operação. Ficou inviável”.
O fechamento da unidade da Praia do Canto não impactou apenas os empresários. Os trabalhadores também foram frontalmente atingidos. Todos os 15 funcionários que trabalhavam no restaurante localizado na Rua Desembargador Sampaio foram demitidos, além de outros quatro da unidade de Bento Ferreira, que agora concentra os negócios da família.
Família, aliás, que está botando a mão na massa. Os cinco irmãos passaram a trabalhar no restaurante de Bento Ferreira, que, segundo Mário Deboni, foi o primeiro a funcionar no sistema de self-service no Estado e um dos pioneiros do país nessa modalidade.
“Estamos trabalhando com marmitex, pratos diferenciados e aplicativos, para movimentar o negócio'', enumera o administrador da casa, que passou a funcionar com apenas nove funcionários, além dos cinco sócios.
Ele lembra com saudade dos tempos áureos da rede, que já teve sete lojas e um total de 250 empregados, a partir do ano de 1995. O negócio, entretanto, foi perdendo escala e, além da crise econômica, enfrenta o problema da falta de segurança na Capital.

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Mário Deboni conta que há pouco tempo um ladrão roubou o kit da central de gás da unidade de Bento Ferreira, que ficou três dias sem funcionar por causa da falta do equipamento. “Não existe segurança noturna em Vitória”, afirma. “Outros restaurantes de Bento Ferreira também já foram vítimas de furtos.”

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Nos bares e restaurantes, conta de um ano de pandemia não fecha

A difícil situação do segmento de bares e restaurantes durante a pandemia não está sendo ignorada pela população, avalia o empresário. “As pessoas estão se comovendo”, constata. Aliás, o anúncio do fechamento da unidade do Deboni’s da Praia do Canto, nas redes sociais, provocou manifestações de lamento, mas também de carinho.
“É tão triste ver mais um estabelecimento fechando suas portas, sua fonte de trabalho e o sustento de sua família e, por consequência, de seus funcionários. Que Deus nos ajude a sair dessa situação”, escreveu uma internauta.”Sentiremos muita falta”, reforça outra seguidora.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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bento ferreira Praia do Canto Vitória (ES) Pandemia Crise Econômica Quarentena no ES
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