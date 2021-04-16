Restaurante de 29 anos não resiste à crise e fecha em área nobre de Vitória

O imóvel onde funcionava o Deboni's na Rua Desembargador Sampaio, na Praia do Canto Crédito: Foto do Leitor

crise econômic a provocada pela pandemia do novo coronavírus fez mais uma vítima: o tradicional restaurante Deboni’s da Praia do Canto, em funcionamento havia 29 anos, fechou as portas definitivamente. Agora, só está em operação a unidade de Bento Ferreira, também na Capital, fundada há 38 anos.

“Não tinha intenção de fechar o restaurante da Praia da Canto , mas o capital de giro acabou. A nova quarentena no Estado foi determinante para o fechamento”, lamenta Mário Deboni, sócio e administrador da casa.

Um dos cinco sócios do empreendimento, junto com seus irmãos, Mário conta que descartou contrair empréstimos para manter o negócio, em virtude dos juros salgados: “Se a gente pegasse empréstimo, teria que pagar uma vez e meia o que captou. Fora o valor do seguro da operação. Ficou inviável”.

O fechamento da unidade da Praia do Canto não impactou apenas os empresários. Os trabalhadores também foram frontalmente atingidos. Todos os 15 funcionários que trabalhavam no restaurante localizado na Rua Desembargador Sampaio foram demitidos, além de outros quatro da unidade de Bento Ferreira, que agora concentra os negócios da família.

Família, aliás, que está botando a mão na massa. Os cinco irmãos passaram a trabalhar no restaurante de Bento Ferreira , que, segundo Mário Deboni, foi o primeiro a funcionar no sistema de self-service no Estado e um dos pioneiros do país nessa modalidade.

“Estamos trabalhando com marmitex, pratos diferenciados e aplicativos, para movimentar o negócio'', enumera o administrador da casa, que passou a funcionar com apenas nove funcionários, além dos cinco sócios.

Ele lembra com saudade dos tempos áureos da rede, que já teve sete lojas e um total de 250 empregados, a partir do ano de 1995. O negócio, entretanto, foi perdendo escala e, além da crise econômica, enfrenta o problema da falta de segurança na Capital.

Mário Deboni conta que há pouco tempo um ladrão roubou o kit da central de gás da unidade de Bento Ferreira, que ficou três dias sem funcionar por causa da falta do equipamento. “Não existe segurança noturna em Vitória”, afirma. “Outros restaurantes de Bento Ferreira também já foram vítimas de furtos.”

A difícil situação do segmento de bares e restaurantes durante a pandemia não está sendo ignorada pela população, avalia o empresário. “As pessoas estão se comovendo”, constata. Aliás, o anúncio do fechamento da unidade do Deboni’s da Praia do Canto, nas redes sociais, provocou manifestações de lamento, mas também de carinho.