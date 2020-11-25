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Funcionava há 9 anos

Popular na cidade, lanchonete de Cachoeiro fecha as portas na pandemia

'O primeiro desafio deste ano foi a enchente em nossa cidade. Antes mesmo de nos recuperarmos, veio a pandemia, fechando nossa principal fonte de renda, que era o nosso salão', explicou o proprietário

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 11:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2020 às 11:52
O local funcionou por mais de nove anos na cidade
Lanchonete em Cachoeiro fecha as portas Crédito: Redes Sociais
Uma conhecida lanchonete de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, encerrou as atividades nesta semana, após mais de nove anos de funcionamento. O comunicado foi postado, nesta segunda-feira (23), nas redes sociais da lanchonete. O motivo, de acordo com o proprietário, foi a crise financeira causa pela pandemia do novo coronavírus.
"O primeiro desafio deste ano foi a enchente em nossa cidade. Janeiro já é um mês onde o comércio não é tão forte, visto que a população migra para o litoral, e a enchente devastou nossa economia. Antes mesmo de nos recuperarmos, veio a pandemia, fechando nossa principal fonte de renda, que era o nosso salão", explicou o proprietário, Júlio Júnior.
O proprietário disse ainda, que estava atendendo no delivery, mas a renda não foi suficiente para manter o estabelecimento aberto. "Ficamos por um bom tempo somente com nosso delivery funcionando, o que não cobria os custos, até porque, independente do salão funcionando, os custos eram o mesmos. Infelizmente, essa situação se estendeu por um longo período, onde a empresa não teve mais como se sustentar financeiramente, tendo que fechar as portas", lamentou. 
O estabelecimento que servia pizzas, lanches e porções com músicas ao vivo e no formato delivery, se popularizou na cidade com o espaço para recreação infantil, transmissão de jogos e promoções.
Logo após a notícia do encerramento, foi divulgado nas redes sociais um novo negócio que irá funcionar no mesmo local. A inauguração será nesta sexta-feira (27) e, segundo publicação, terá um cardápio de bar com apresentações musicais.

COMUNICADO NA ÍNTEGRA

"Queridos amigos e clientes, comunicamos oficialmente o encerramento das atividades do STRONDAS. Hoje, no dia 23 de Novembro de 2020, o estabelecimento fecha as portas. Por mais de nove anos este estabelecimento foi um lugar de encontrar pessoas e de viver bons momentos ao lado de amigos e familiares, por força do destino e imprevistos, decidimos por bem encerrar as atividades. Agradecemos a todos os clientes que nos visitaram ao longo desse tempo, esperamos que as experiências compartilhadas no percurso sejam recordadas. Reconhecemos a confiança depositada em nosso trabalho e nos sentimos felizes pelas amizades conquistadas. Sempre realizamos o melhor para nossos clientes e não medimos esforços para oferecer sempre um bom atendimento e qualidade nos produtos. Desde já agradecemos a compreensão de todos nesse momento. OBRIGADA FAMÍLIA!!"

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