Popular na cidade, lanchonete de Cachoeiro fecha as portas na pandemia

Lanchonete em Cachoeiro fecha as portas Crédito: Redes Sociais

"O primeiro desafio deste ano foi a enchente em nossa cidade. Janeiro já é um mês onde o comércio não é tão forte, visto que a população migra para o litoral, e a enchente devastou nossa economia. Antes mesmo de nos recuperarmos, veio a pandemia, fechando nossa principal fonte de renda, que era o nosso salão", explicou o proprietário, Júlio Júnior.

O proprietário disse ainda, que estava atendendo no delivery, mas a renda não foi suficiente para manter o estabelecimento aberto. "Ficamos por um bom tempo somente com nosso delivery funcionando, o que não cobria os custos, até porque, independente do salão funcionando, os custos eram o mesmos. Infelizmente, essa situação se estendeu por um longo período, onde a empresa não teve mais como se sustentar financeiramente, tendo que fechar as portas", lamentou.

O estabelecimento que servia pizzas, lanches e porções com músicas ao vivo e no formato delivery, se popularizou na cidade com o espaço para recreação infantil, transmissão de jogos e promoções.

Logo após a notícia do encerramento, foi divulgado nas redes sociais um novo negócio que irá funcionar no mesmo local. A inauguração será nesta sexta-feira (27) e, segundo publicação, terá um cardápio de bar com apresentações musicais.

COMUNICADO NA ÍNTEGRA