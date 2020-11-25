Popular na cidade, lanchonete de Cachoeiro fecha as portas na pandemia

Uma conhecida lanchonete de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, encerrou as atividades nesta semana, após mais de nove anos de funcionamento. O comunicado foi postado, nesta segunda-feira (23), nas redes sociais da lanchonete. O motivo, de acordo com o proprietário, foi a crise financeira causa pela pandemia do novo coronavírus.
"O primeiro desafio deste ano foi a enchente em nossa cidade. Janeiro já é um mês onde o comércio não é tão forte, visto que a população migra para o litoral, e a enchente devastou nossa economia. Antes mesmo de nos recuperarmos, veio a pandemia, fechando nossa principal fonte de renda, que era o nosso salão", explicou o proprietário, Júlio Júnior.
O proprietário disse ainda, que estava atendendo no delivery, mas a renda não foi suficiente para manter o estabelecimento aberto. "Ficamos por um bom tempo somente com nosso delivery funcionando, o que não cobria os custos, até porque, independente do salão funcionando, os custos eram o mesmos. Infelizmente, essa situação se estendeu por um longo período, onde a empresa não teve mais como se sustentar financeiramente, tendo que fechar as portas", lamentou.
O estabelecimento que servia pizzas, lanches e porções com músicas ao vivo e no formato delivery, se popularizou na cidade com o espaço para recreação infantil, transmissão de jogos e promoções.
Logo após a notícia do encerramento, foi divulgado nas redes sociais um novo negócio que irá funcionar no mesmo local. A inauguração será nesta sexta-feira (27) e, segundo publicação, terá um cardápio de bar com apresentações musicais.
COMUNICADO NA ÍNTEGRA
"Queridos amigos e clientes, comunicamos oficialmente o encerramento das atividades do STRONDAS. Hoje, no dia 23 de Novembro de 2020, o estabelecimento fecha as portas. Por mais de nove anos este estabelecimento foi um lugar de encontrar pessoas e de viver bons momentos ao lado de amigos e familiares, por força do destino e imprevistos, decidimos por bem encerrar as atividades. Agradecemos a todos os clientes que nos visitaram ao longo desse tempo, esperamos que as experiências compartilhadas no percurso sejam recordadas. Reconhecemos a confiança depositada em nosso trabalho e nos sentimos felizes pelas amizades conquistadas. Sempre realizamos o melhor para nossos clientes e não medimos esforços para oferecer sempre um bom atendimento e qualidade nos produtos. Desde já agradecemos a compreensão de todos nesse momento. OBRIGADA FAMÍLIA!!"