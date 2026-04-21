Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete

O Cetaf está eliminado da Liga Ouro de basquete 2026. Na noite desta segunda-feira, no Complexo Esportivo da Unoesc, o time capixaba foi derrotado pelo Joaçaba, por 89 a 61, no Jogo 3 dos playoffs, e viu a equipe de Santa Catarina avançar às semifinais. Melhor jogador da partida, Diegão fez 19 pontos, pegou sete rebotes e deu duas assistências. Pelo lado do clube de Vila Velha, o destaque foi novamente o norte-americano Jaheim, com 17 pontos, cinco rebotes e quatro assistências.





Nas semifinais da Liga Ouro de basquete, o Joaçaba vai enfrentar o Tatuí, time de melhor campanha na primeira fase. De acordo com o regulamento, a disputa da vaga para a decisão do torneio será em melhor de três partidas, com a equipe de São Paulo atuando como mandante no Jogo 1 e 3.





Como foi o jogo entre Joaçaba e Cetaf?





O Jogo 3 começou com o Cetaf mostrando personalidade no Complexo Esportivo da Unoesc, frustrando os planos iniciais dos donos da casa. Sob a liderança de Enrico, que anotou 10 pontos e teve um bom aproveitamento, a equipe capixaba conseguiu ditar o ritmo da partida. O Joaçaba sofreu com a falta de pontaria nos dez minutos iniciais, convertendo apenas 31,4% dos seus arremessos de quadra, o que permitiu ao time visitante fechar o primeiro quarto com a vantagem de 20 a 16.





No segundo período, a história mudou drasticamente com o Joaçaba ajustando sua defesa e dominando as ações. O time catarinense sufocou o sistema ofensivo do Cetaf. Luan e Diego Dias foram os motores da reação, sendo agressivos no ataque e precisos nas finalizações de média distância. Graças a essa solidez defensiva e ao aumento do volume de jogo, o Joaçaba não apenas tirou desvantagem inicial, como foi para o intervalo liderando por 39 a 32, assumindo o controle do confronto.





A volta do intervalo marcou o momento em que a vitória começou a ser sacramentada, com uma exibição dominante do Joaçaba no terceiro quarto. O banco de reservas mostrou sua força e profundidade, com Giovani (85,7% de aproveitamento) e Nandão contribuindo significativamente para ampliar a distância no placar. Enquanto isso, o Cetaf viu sua eficiência ofensiva despencar para 30,2%, sem encontrar respostas para a intensidade física imposta pelos mandantes. Ao fim do período, o placar de 63 a 45 já indicava o caminho da classificação catarinense.





No último período, o Joaçaba transformou a vantagem em um verdadeiro passeio e selou o placar final em 89 a 61. Thaylor brilhou no fechamento do jogo com 10 pontos, bem acompanhado por Luan, que castigou a defesa adversária com 88,9% de aproveitamento no quarto. Diegão, eleito o melhor em campo, encerrou a noite com 19 pontos e sete rebotes, superando os 17 pontos de Jaheim. Com a série fechada em 2 a 1, o Joaçaba avança para as semifinais da Liga Ouro, onde enfrentará o Tatuí.