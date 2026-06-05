Após homicídio em Nova Venécia, órgãos são transportados para salvar vidas no ES

Após a confirmação da morte encefálica de Alessandro Kurther de Souza, de 35 anos, vítima de um ataque a tiros no bairro Rúbia, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, a família autorizou a doação de seus órgãos. Um fígado e dois rins foram doados e transportados do Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus, para o Hospital Evangélico de Vila Velha, na quinta-feira (4), pelo helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).





De acordo com a Polícia Militar, Alessandro foi surpreendido e atingido por disparos de arma de fogo efetuados por dois suspeitos em uma moto, enquanto saía de uma festa no sábado, 30 de maio. Após o crime, os atiradores fugiram. A vítima foi socorrida inicialmente para o Hospital São Marcos e, em seguida, transferida para o Hospital Roberto Silvares, onde permaneceu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).





Alessandro ficou internado por quatro dias, mas não resistiu aos ferimetnos e teve a morte encefálica confirmada pela equipe médica na quarta-feira (3)





Em entrevista, a esposa da vítima, Jéssica Kurther, relembrou os dias de angústia no hospital e o momento em que recebeu o diagnóstico, ressaltando o apoio que teve.