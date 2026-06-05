Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Fígado e rins

Após homicídio em Nova Venécia, órgãos são transportados para salvar vidas no ES

Alessandro Kurther de Souza, de 35 anos, foi baleado na saída de uma festa e teve morte encefálica confirmada na quarta-feira (3)

Publicado em 05 de Junho de 2026 às 12:01

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

05 jun 2026 às 12:01

Após a confirmação da morte encefálica de Alessandro Kurther de Souza, de 35 anos, vítima de um ataque a tiros no bairro Rúbia, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, a família autorizou a doação de seus órgãos. Um fígado e dois rins foram doados e transportados do Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus, para o Hospital Evangélico de Vila Velha, na quinta-feira (4), pelo helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).


De acordo com a Polícia Militar, Alessandro foi surpreendido e atingido por disparos de arma de fogo efetuados por dois suspeitos em uma moto, enquanto saía de uma festa no sábado, 30 de maio. Após o crime, os atiradores fugiram. A vítima foi socorrida inicialmente para o Hospital São Marcos e, em seguida, transferida para o Hospital Roberto Silvares, onde permaneceu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).


Alessandro ficou internado por quatro dias, mas não resistiu aos ferimetnos e teve a morte encefálica confirmada pela equipe médica na quarta-feira (3)


Em entrevista, a esposa da vítima, Jéssica Kurther, relembrou os dias de angústia no hospital e o momento em que recebeu o diagnóstico, ressaltando o apoio que teve. 

Quando recebemos a notícia referente à morte encefálica, foi muito triste, dolorido e sofrido, pelo fato de estarmos acompanhando ele na esperança de que voltasse para nós. Porém, foi feita a vontade de Deus, além do excelente trabalho de toda a equipe médica

Jéssica Kurther Assistente Social

Jéssica relembrou que o marido era uma pessoa de bom coração e que gostava de ajudar o próximo. Ela explicou que, após uma conversa com a mãe de Alessandro, ambas concordaram com a doação como uma forma de salvar outras vidas. Alessandro deixa esposa e três filhos. 


O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Família autorizou a doação do fígado e dois rins
Alessandro Kurther de Souza, de 35 anos, foi baleado na saída de uma festa e teve morte encefálica Acervo familiar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Nova Venécia Região Noroeste do ES homicídio Polícia Civil Polícia Militar Notaer
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Preços dos ingressos da Copa estão em queda — a Fifa está tentando se livrar deles para evitar fiasco?
Imagem de destaque
Nova construtora anuncia três empreendimentos imobiliários na Grande Vitória
Cadela da PM Sindy após resultado de outra operação policial
Cadela da PM é atropelada por dupla em moto furtada em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados