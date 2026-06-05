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Futebol Internacional

Mônaco topa pagar multas de até R$ 147 mil por jogo por Filipe Luís

Treinador ainda não obteve licença UEFA Pro

Publicado em 05 de Junho de 2026 às 12:07

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 jun 2026 às 12:07
Filipe Luís
Luis ACOSTA / AFP
O Mônaco está preparado para pagar multas de até 25 mil euros (R$ 147 mil na cotação atual) por jogo para ter Filipe Luís como novo técnico. A informação é da emissora Sky Sport, da Alemanha.
Filipe Luís ainda não tem a licença UEFA Pro, certificação necessária para comandar equipes nas principais competições da UEFA, e o Mônaco não vê isso como um problema para contar com o técnico brasileiro.
Segundo o jornalista Florian Plettenberg, da Sky Sport Alemanha, esse foi um dos motivos que fizeram a negociação entre Filipe Luís e Bayer Leverkusen fracassar. O clube alemão entrou em contato com a Uefa para encontrar uma solução, mas o processo levaria tempo.
Como Filipe também tinha em mãos uma proposta do Mônaco, ele optou pela equipe que disputa o Campeonato Francês.
Se a Uefa não conceder nenhuma isenção especial para o caso de Filipe Luís, a licença da Conmebol seria automaticamente reconhecida como Licença UEFA Pro após três anos como treinador principal. Filipe ficou pouco mais de um ano e meio como técnico do Flamengo.
O treinador acertou um contrato por dois anos e assume o Mônaco para o início da próxima temporada, que tem como diretor o brasileiro Thiago Scuro, que já trabalhou em times como Cruzeiro e Red Bull Bragantino.

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