Trânsito na Avenida Saturnino de Brito terá mudanças a partir de domingo em Vitória (7)

O trânsito da Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto, em Vitória, passará por mudanças a partir das 18 horas deste domingo (7) em razão do avanço das obras da nova Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAP) da Praia do Canto.





Segundo a Prefeitura de Vitória, as intervenções começam na altura da entrada da Ilha do Frade e devem se estender por aproximadamente 45 dias.





“Nesta etapa da obra, serão instalados dois tubos de 1,80 metro de diâmetro sob a pista da avenida. Para a execução dos serviços, será necessária a abertura de uma vala com aproximadamente seis metros de profundidade, o que exigirá a implantação de um desvio temporário no sentido Praia do Canto–Jardim da Penha”, informou a PMV.





Pedestres e ciclistas deverão redobrar a atenção ao circular pelo local. Já os motoristas contarão com rotas alternativas.





Os condutores que seguem da Praia do Canto em direção à região norte de Vitória, por exemplo, deverão utilizar o desvio implantado na entrada da Ilha do Frade, acessando a via à direita, como se fossem entrar na ilha, para, então, contornar o monumento e retornar à Avenida Saturnino de Brito alguns metros à frente.





Já os veículos que saem da Ilha do Frade deverão acessar a avenida pela direita. Um semáforo será instalado para organizar o fluxo de trânsito nos horários de maior movimento enquanto as mudanças estiverem em vigor.





Também foi criado um novo ponto de retorno exclusivo para os ônibus do transporte coletivo que operam na região, de modo a garantir a fluidez do trânsito.





De acordo com a Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbanas, os coletivos que atualmente realizam o retorno em frente à entrada da Ilha do Frade passarão a fazer a manobra cerca de 30 metros antes, logo após o posto de combustíveis.