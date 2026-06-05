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Tragédia no feriado

Motorista suspeito de provocar acidente com duas mortes na BR 101 é preso

Segundo a Polícia Civil, motorista do Cruze apresentava sinais de embriaguez e será indiciado por duplo homicídio doloso com dolo eventual

Publicado em 05 de Junho de 2026 às 10:08

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

05 jun 2026 às 10:08
Condutor do Cruze abandonou o veículo e fugiu do local após o acidente, mas foi localizado e preso na mesma noite pela Polícia Civil
O motorista do Cruze, Wallace Rogério de Menezes, de 37 anos, conduzia o veículo sob efeito de álcool. PCES

O motorista suspeito de provocar o acidente que matou dois trabalhadores rurais na altura do km 164 da BR 101, em Bebedouro, Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi identificado e preso ainda na noite de quinta-feira (4). Wallace Rogério de Menezes, de 37 anos, conduzia um Chevrolet Cruze e, segundo a Polícia Civil, apresentava sinais de embriaguez. 


De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu três veículos: uma picape Fiat Strada, um Chevrolet Cruze e uma carreta. A colisão aconteceu por volta 18h20. As vítimas, identificadas como Romildo Monteiro da Conceição, de 44 anos, e Edilson da Trindade da Silva, de 50, estavam na Fiat Strada e morreram no local. 


Os dois trabalhavam em uma fazenda da região e retornavam para o Centro da cidade no momento do acidente.

Vítimas foram identifcadas como Romildo Monteiro da Conceição, de 44 anos, e Edilson da Trindade da Silva, de 50.
Vítimas  trabalhavam em uma fazenda na região e voltavam para o Centro de Linhares no momento do acidente. Montagem | A Gazeta

Informações da PRF apontam que a Fiat Strada seguia no sentido Linhares quando a picape foi atingida na traseira pelo Chevrolet Cruze. Após a batida, a picape invadiu a pista contrária e colidiu de frente com a carreta que trafegava no sentido oposto. Após o acidente, o motorista do Cruze abandonou o local.


Conforme o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia de Linhares, Wallace será indiciado por duplo homicídio doloso na modalidade de dolo eventual. Segundo a autoridade policial, ele assumiu o risco de provocar as mortes ao dirigir embriagado e ainda fugiu sem prestar socorro às vítimas.

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