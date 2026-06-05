Motorista suspeito de provocar acidente com duas mortes na BR 101 é preso

O motorista suspeito de provocar o acidente que matou dois trabalhadores rurais na altura do km 164 da BR 101, em Bebedouro, Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi identificado e preso ainda na noite de quinta-feira (4). Wallace Rogério de Menezes, de 37 anos, conduzia um Chevrolet Cruze e, segundo a Polícia Civil, apresentava sinais de embriaguez.





De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu três veículos: uma picape Fiat Strada, um Chevrolet Cruze e uma carreta. A colisão aconteceu por volta 18h20. As vítimas, identificadas como Romildo Monteiro da Conceição, de 44 anos, e Edilson da Trindade da Silva, de 50, estavam na Fiat Strada e morreram no local.





Os dois trabalhavam em uma fazenda da região e retornavam para o Centro da cidade no momento do acidente.