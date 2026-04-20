Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Teotihuacan é um dos sítios arqueológicos mais visitados do México Crédito: Getty Images

Em comunicado, o Gabinete de Segurança do México informou que um homem efetuou disparos no local turístico e depois "tirou a própria vida".

"Lamentavelmente, uma mulher de nacionalidade canadense perdeu a vida e, até o momento, há informações de várias pessoas feridas, que estão recebendo atendimento médico", acrescenta a nota.

A ocorrência foi atendida por agentes da Guarda Nacional do México e da polícia, que apreenderam no local uma arma de fogo, munições e uma arma branca.

De acordo com o sistema de saúde IMSS Bienestar, sete pessoas foram levadas a um hospital próximo com diferentes ferimentos.

"Quatro apresentavam lesões por arma de fogo, uma sofreu fratura, outra teve uma torção e mais uma foi atendida por crise de ansiedade", disse em comunicado publicado no X.

A presidente Claudia Sheinbaum se manifestou nas redes sociais e informou que uma investigação foi aberta.

"O que ocorreu hoje em Teotihuacán nos causa profunda dor. Manifesto minha solidariedade às pessoas afetadas e suas famílias. Estamos em contato com a embaixada do Canadá ", escreveu no X.

"Instruí o Gabinete de Segurança a investigar minuciosamente esses eventos e a fornecer todo o apoio necessário. Funcionários do Ministério do Interior e do Ministério da Cultura já estão a caminho do local para prestar assistência e apoio, juntamente com as autoridades locais. Estou acompanhando de perto a situação e continuarei fornecendo atualizações oportunas por meio do Gabinete de Segurança."

Nenhum outro detalhe sobre o suspeito foi divulgado. O local foi isolado e a situação está sob controle, segundo o chefe da polícia do Estado do México, Cristóbal Castañeda.

O ataque a tiros ocorreu em um dos níveis superiores da pirâmide Crédito: Getty Images

O que se sabe sobre o ocorrido?

Segundo a imprensa mexicana, os disparos ocorreram por volta do meio-dia na Pirâmide da Lua, que, junto com a Pirâmide do Sol, é uma das duas principais construções do sítio arqueológico.

O suspeito estaria em um dos níveis superiores da estrutura e teria discutido com algumas pessoas antes de atirar. Pouco depois, tirou a própria vida.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o suposto atirador — um homem jovem — caminhando armado pelo local, enquanto outras pessoas aparecem caídas em uma das plataformas da Pirâmide da Lua.

Nas imagens, cuja autenticidade a BBC ainda não conseguiu verificar, é possível ouvir diversos disparos.

Entre os feridos há dois cidadãos colombianos, um canadense e um russo, informou Castañeda a jornalistas no local. Segundo ele, os primeiros indícios indicam que o suspeito agiu sozinho.

"Não gostaríamos de especular. É preciso aguardar a realização das perícias para obter mais informações", afirmou.

Equipes de emergência chegaram ao local para realizar trabalhos forenses e de investigação Crédito: Reuters

Laura Torres, uma jovem que visita o local, disse que viu o suspeito "atirando na pirâmide", onde havia várias pessoas.

Segundo o relato, o atirador permitiu que algumas descessem, mas atirou contra outras ainda no local. A testemunha disse ter ouvido "mais de 20" tiros.

"Primeiro eram esporádicos, depois começaram a acontecer um atrás do outro", contou Torres a repórteres.

Muitos turistas entraram em pânico e começaram a correr em direção às saídas, acrescentou.

Agentes da Guarda Nacional do México e da polícia estadual, além de peritos da Procuradoria-Geral do Estado do México, foram mobilizados para isolar a área e iniciar as investigações.

As pirâmides de Teotihuacán estão entre os sítios arqueológicos mais visitados do México, recebendo mais de 1,5 milhão de turistas por ano. O complexo faz parte do Patrimônio Mundial da UNESCO e fica ao norte da Cidade do México.