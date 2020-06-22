Tradicional bar da Praia da Costa fecha as portas após 43 anos

O BarZito era um botequim à moda antiga. Além da cerveja gelada e das batidinhas deliciosas, um dos carros-chefes da casa era o pastel conhecido como “delicinha”, nome dado pelos próprios frequentadores ao salgado com recheio de carne, queijo ou camarão.

“Mesmo sendo um botequim, os frequentadores sempre foram respeitosos entre si e com todo mundo que lá frequentava, de médico a gari”, elogia Fábio. “Nossos clientes sempre facilitaram o nosso trabalho, nunca misturaram as coisas, como política, negócio e até religião. Por incrível que pareça”, brinca.

Frequentador assíduo desde que o estabelecimento foi inaugurado, Lucas Izoton diz que o BarZito tinha algo especial: “Não era apenas um bar, um boteco onde os amigos e as pessoas tradicionais de Vila Velha se encontravam. O que tinha de especial era o próprio Zito e o filho dele, Fabinho, duas pessoas sensacionais”, reconhece. “O Zito com sua conversa de gente experiente desde Mutum, em Minas Gerais, e o Fabinho cada vez mais se capacitando como chef de cozinha para fazer pratos especiais.”