Donos de bares são multados por desrespeitarem decreto em Cariacica

Dois bares foram multados durante uma ação de fiscalização em Cariacica nesta sexta-feira (08). Uma partida de futebol também foi encerrada neste sábado (09) pela equipe da prefeitura. Os estabelecimentos estavam desrespeitando o decreto do governo estadual de combate à pandemia do coronavírus, que proíbe o funcionamento de bares e eventos que promovam aglomerações. Os proprietários dos bares foram multados em R$ 1.746,08 cada. Já o dono do campo de futebol foi notificado e encerrou a partida.
Os estabelecimentos, que além de multados, foram fechados pelas equipes, ficam nos bairros Cruzeiro do Sul e Campo Grande. O trabalho foi feito pela equipe de fiscalização integrada da prefeitura, formada por agentes da Vigilância Sanitária, fiscais de Posturas, de Meio Ambiente e de Obras, com apoio da Polícia Militar.
Segundo o secretário de Desenvolvimento e Meio Ambiente de Cariacica, Claudio Denicoli, a intenção da prefeitura não é multar e, sim, conscientizar as pessoas das obrigações a serem seguidas. Nestes casos em que as multas foram aplicadas, os estabelecimentos já eram reincidentes.
"A gente não quer multar as pessoas, os donos de bares e estabelecimentos comerciais. Até porque passam por um desafio econômico enorme e a gente não acha que a solução é multar. Somente em casos extremos, como os de ontem (08). São reincidentes. Mais de uma vez estivemos no local, eles atenderam a notificação e o pedido dos fiscais no momento, mas reabriram novamente. Aí não teve jeito de não dar uma punição mais rigorosa"
Neste sábado (09), uma partida de futebol também foi encerrada no bairro Vale dos Reis. Neste caso, não houve multa. As equipes conversaram com o dono do local que encerrou o jogo no momento da abordagem.
PREFEITURA JÁ RECEBEU 1,6 MIL DENÚNCIAS
Ainda segundo Denicoli, as ações são realizadas com base em rondas das equipes pela cidade e também por denúncias dos moradores. Até o momento, a secretaria já recebeu 1,6 mil chamados denunciando aglomerações no município. Quando tem alguma demanda dessa natureza, a gente imediatamente desloca os fiscais para o local e cumpre o que o decreto do governador está determinando, explicou.
Os canais para que a população faça as denúncias são a Ouvidoria do município, pelo telefone 162, que funciona de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. Fora deste horário, as denúncias podem ser feitas pelo 0800 283 9255.