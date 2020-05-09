Donos de bares são multados por desrespeitarem decreto em Cariacica

Bares foram fechados e donos multados em Cariacica nesta sexta-feira (08) Crédito: Divulgação / Secretaria de Desenvolvimento de Cariacica

Dois bares foram multados durante uma ação de fiscalização em Cariacica nesta sexta-feira (08). Uma partida de futebol também foi encerrada neste sábado (09) pela equipe da prefeitura. Os estabelecimentos estavam desrespeitando o decreto do governo estadual de combate à pandemia do coronavírus , que proíbe o funcionamento de bares e eventos que promovam aglomerações. Os proprietários dos bares foram multados em R$ 1.746,08 cada. Já o dono do campo de futebol foi notificado e encerrou a partida.

Os estabelecimentos, que além de multados, foram fechados pelas equipes, ficam nos bairros Cruzeiro do Sul e Campo Grande. O trabalho foi feito pela equipe de fiscalização integrada da prefeitura, formada por agentes da Vigilância Sanitária, fiscais de Posturas, de Meio Ambiente e de Obras, com apoio da Polícia Militar.

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Segundo o secretário de Desenvolvimento e Meio Ambiente de Cariacica, Claudio Denicoli, a intenção da prefeitura não é multar e, sim, conscientizar as pessoas das obrigações a serem seguidas. Nestes casos em que as multas foram aplicadas, os estabelecimentos já eram reincidentes.

"A gente não quer multar as pessoas, os donos de bares e estabelecimentos comerciais. Até porque passam por um desafio econômico enorme e a gente não acha que a solução é multar. Somente em casos extremos, como os de ontem (08). São reincidentes. Mais de uma vez estivemos no local, eles atenderam a notificação e o pedido dos fiscais no momento, mas reabriram novamente. Aí não teve jeito de não dar uma punição mais rigorosa" Claudio Denicoli - Secretário de Desenvolvimento e Meio Ambiente de Cariacica

Partida de futebol foi encerrada durante ação de fiscalização no bairro Vale dos Reis neste sábado (09) Crédito: Divulgação / Secretaria de Desenvolvimento de Cariacica

Neste sábado (09), uma partida de futebol também foi encerrada no bairro Vale dos Reis. Neste caso, não houve multa. As equipes conversaram com o dono do local que encerrou o jogo no momento da abordagem.

PREFEITURA JÁ RECEBEU 1,6 MIL DENÚNCIAS

Ainda segundo Denicoli, as ações são realizadas com base em rondas das equipes pela cidade e também por denúncias dos moradores. Até o momento, a secretaria já recebeu 1,6 mil chamados denunciando aglomerações no município. Quando tem alguma demanda dessa natureza, a gente imediatamente desloca os fiscais para o local e cumpre o que o decreto do governador está determinando, explicou.