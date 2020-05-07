Coronavírus: Cariacica terá barreiras sanitárias em dois pontos

As barreiras sanitárias estarão presentes na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande e no bairro Itacibá Crédito: Vitor Jubini

No combate à Covid-19 , a Prefeitura de Cariacica vai instalar a partir desta sexta-feira (8) barreiras sanitárias em dois pontos da cidade. Com objetivo de verificar o estado de saúde das pessoas e continuar alertando a população para que cumpram o distanciamento social, as instalações estarão presentes na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, na altura do posto Valentim, e no bairro Itacibá, próximo ao Ifes.

"Faremos a barreira sanitária para controlar ainda mais. Campo Grande é o bairro onde temos mais casos confirmados. Quem passa na região já vê os avisos em faixas e carros de som, é uma questão de conscientização da população", disse.

A abordagem está planejada para ocorrer de segunda a sábado, de 7h às 11h e das 15h às 18h, sendo feitas por equipes da Vigilância Sanitária e por profissionais da Secretaria de Defesa Social. A ação será por tempo indeterminado.

Durante o processo de verificação, os pedestres e motoristas terão suas temperaturas aferidas e receberão orientações. Além disso, a prefeitura irá disponibilizar um questionário com informações pessoais, incluindo o possível relacionamento com pessoas que tiveram ou ainda apresentam sintomas da Covid-19.