Coronavírus: Cariacica terá barreiras sanitárias em dois pontos

No combate à Covid-19, a Prefeitura de Cariacica vai instalar a partir desta sexta-feira (8) barreiras sanitárias em dois pontos da cidade. Com objetivo de verificar o estado de saúde das pessoas e continuar alertando a população para que cumpram o distanciamento social, as instalações estarão presentes na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, na altura do posto Valentim, e no bairro Itacibá, próximo ao Ifes.
A informação foi dada em primeira mão pelo prefeito de Cariacica, Juninho, em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, da Rádio CBN Vitória.
"Faremos a barreira sanitária para controlar ainda mais. Campo Grande é o bairro onde temos mais casos confirmados. Quem passa na região já vê os avisos em faixas e carros de som, é uma questão de conscientização da população", disse.
A abordagem está planejada para ocorrer de segunda a sábado, de 7h às 11h e das 15h às 18h, sendo feitas por equipes da Vigilância Sanitária e por profissionais da Secretaria de Defesa Social. A ação será por tempo indeterminado.
Durante o processo de verificação, os pedestres e motoristas terão suas temperaturas aferidas e receberão orientações. Além disso, a prefeitura irá disponibilizar um questionário com informações pessoais, incluindo o possível relacionamento com pessoas que tiveram ou ainda apresentam sintomas da Covid-19.
Ainda segundo informações, caso algum indivíduo apresente temperatura superior a 37,7°C, deverá ser orientada a buscar atendimento em uma unidade de saúde do município. Se os agentes perceberem algum caso suspeito, a orientação é que a pessoa fique em isolamento por 14 dias.
Até a tarde desta quinta-feira (7), última atualização feita pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) dos números da Covid-19 no Espírito Santo, Cariacica registrava 525 casos confirmados, sendo a quarta cidade com maior número de confirmações. Ao todo no Espírito Santo já são 157 mortes e 3.988 casos confirmados.