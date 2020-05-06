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Prevenção

Coronavírus: Colatina instala barreira sanitária na rodoviária

No local, duas equipes com funcionários da Secretaria de Saúde e da Defesa Civil orientam todas as pessoas que desembarcam dos ônibus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2020 às 17:45

Publicado em 06 de Maio de 2020 às 17:45

Barreira sanitária na rodoviária de Colatina
Barreira sanitária na rodoviária de Colatina Crédito: Defesa Civil de Colatina
Coronavírus: Colatina instala barreira sanitária na rodoviária para evitar avanço do coronavírus
A partir desta quarta-feira(6), o terminal rodoviário de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, vai contar com uma barreira sanitária. A iniciativa é para orientar os visitantes em relação aos perigos do avanço do novo coronavírus.
No local, duas equipes com funcionários da Secretaria de Saúde e da Defesa Civil vão orientar todas as pessoas que desembarcam dos ônibus. De acordo com a prefeitura, a barreira sanitária vai acontecer todos os dias, das 7h30 às 19h30.
"Estão sendo feitas orientações sobre uso de máscaras, aglomerações, formas de contaminação e como se proteger" explicou o coordenador da Defesa Civil Allex Guerra.

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Além disso, se algum passageiro apresentar algum sintoma compatível com a Covid-19, será orientado a procura auxílio médico.
Segundo o coordenador da Defesa Civil, nos próximos dias, termômetros serão usados pelas equipes para aferir a temperatura dos passageiros.

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