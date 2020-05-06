Barreira sanitária na rodoviária de Colatina Crédito: Defesa Civil de Colatina

Your browser does not support the audio element. Coronavírus: Colatina instala barreira sanitária na rodoviária para evitar avanço do coronavírus

A partir desta quarta-feira(6), o terminal rodoviário de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, vai contar com uma barreira sanitária. A iniciativa é para orientar os visitantes em relação aos perigos do avanço do novo coronavírus.

No local, duas equipes com funcionários da Secretaria de Saúde e da Defesa Civil vão orientar todas as pessoas que desembarcam dos ônibus. De acordo com a prefeitura, a barreira sanitária vai acontecer todos os dias, das 7h30 às 19h30.

"Estão sendo feitas orientações sobre uso de máscaras, aglomerações, formas de contaminação e como se proteger" explicou o coordenador da Defesa Civil Allex Guerra.

Além disso, se algum passageiro apresentar algum sintoma compatível com a Covid-19, será orientado a procura auxílio médico.