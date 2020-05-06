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Pandemia

Coronavírus: ES registra 146 mortes e 3.714 casos confirmados

Dados foram divulgados pelo Painel Covid-19. Até o momento,  1.237 pessoas já foram curadas da doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2020 às 16:40

Publicado em 06 de Maio de 2020 às 16:40

Vitória - ES - Coronavírus - Pedestres passam pela avenida Jerônimo Monteiro, Centro.
Vitória - ES - Coronavírus - Pedestres passam pela avenida Jerônimo Monteiro, Centro. Crédito: Vitor Jubini
Espírito Santo já acumula o total de 146  mortes e  3.714  casos confirmados de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Os números oficiais foram divulgados na última atualização no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), na tarde desta quarta-feira (06). De acordo com os últimos registros,  nas últimas 24 horas foram confirmados 13 óbitos e  174 novos casos. 
O número de pacientes curados de Covid-19 também subiu. Já são  pessoas 1.237 que não estão mais infectadas. Nas últimas 24 horas, 109 pessoas foram curadas. A taxa de letalidade no Espírito Santo é agora de 3,94%. Até o momento já foram realizados  16.996 testes da doença em todo o Estado.

PREVENÇÃO

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias. 
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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