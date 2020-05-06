Sem isolamento social, ES poderia ter o dobro de casos de Coronavírus

O isolamento social é a medida mais recomendada para evitar a propagação Crédito: Divulgação

133 mortes, de acordo com a última atualização do Painel Covid-19 da Pouco mais de dois meses depois do primeiro caso de coronavírus ser registrado no Estado, o Espírito Santo já acumula mais de 3,5 mil confirmações de pessoas com a doença e um total de, de acordo com a última atualização do Painel Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

Os números dão uma dimensão do panorama da doença no Estado , mas poderiam ser bem piores caso não ocorresse o isolamento social. Esta é a visão da Sesa, explicitada pelo subsecretário estadual em Vigilância da Saúde, Luiz Carlos Reblin, em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta quarta-feira (6).

Luiz Carlos Reblin, da Secretaria de Estado da Saúde, pede que as pessoas mantenham o isolamento social Crédito: Reprodução/TV Gazeta

"Tínhamos uma condição de isolamento que nos permitiu chegar na condição atual e ter 3.500 casos. Se não tivéssemos feito o isolamento social, teríamos o dobro de casos no Espírito Santo e o dobro de internações. Nas UTI's, chegamos ontem (terça-feira) a 60% de ocupação. Em um eventual panorama do dobro disso, não teríamos condições de atender a população, portanto o isolamento social é a única ferramenta possível do sistema continuar atendendo a quem precisa ser internado", salientou Reblin.

QUEDA NO ISOLAMENTO

O representante da Sesa demonstra preocupação com a queda no cumprimento do isolamento por parte dos capixabas. No início da pandemia, a Grande Vitória se aproximou dos 70% de isolamento, mas os números caíram significativamente. Mais pessoas nas ruas pode significar novos casos em uma escala ainda maior, o que demandaria ainda mais ação por parte dos agentes da saúde no combate ao coronavírus.

"Compreendemos a necessidade que temos de trabalhar, consumir, ter nossos bens, porém há um sinal fundamental que é está sendo trocado do governo federal. Enquanto os estados todos atuam na linha do isolamento, no cenário federal há uma mensagem nacional de que não há necessidade de se isolar, e isso confunde as pessoas. A única saída é mantê-lo para evitar que mais pessoas adoeçam", complementou subsecretário.

Reblin explicou ainda a importância do isolamento social para achatar e atenuar a curva dos casos da Covid-19. Quanto maior o percentual de pessoas seguindo as recomendações, mais fôlego o sistema de saúde ganha.

"Monitoramos as curvas aqui no Estado e também no país. As análises das tendências são nítidas. Quando o isolamento social é aplicado, essa curva diminuiu e, consequentemente, os adoecimentos de pessoas que vão parar nos hospitais também cai", destaca.

Por fim, o secretário de Estado de Vigilância em Saúde lembrou que caso o percentual de isolamento caia ainda mais, pode ocorrer uma explosão de novos casos, o que colocaria a capacidade de internações em cheque.