Fundão tem pior isolamento social da Região Metropolitana

De acordo com a última atualização do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Fundão tem 34 casos confirmados e quatro mortes pelo novo coronavírus.

O levantamento é feito pelo governo do Estado, em parceria com as operadoras de telefonia móvel, diariamente. O deslocamento dos usuários de celulares é monitorado, mas os dados são reunidos sem a identificação do cliente, para manter o direito à privacidade. O percentual refere-se ao número de pessoas que permaneceram em casa durante o dia. As informações são sempre fornecidas no dia seguinte ao monitoramento.