Fundão tem pior isolamento social da Região Metropolitana

De acordo o levantamento divulgado pelo governo estadual pela primeira vez, nesta terça-feira (05), o Espírito Santo está com o índice de isolamento social de 46,3% - abaixo do mínimo indicado pela própria administração, que é de 55%. Na Região Metropolitana, Fundão tem o pior índice, com apenas 42,2%. A Capital vem com o melhor indicador, com 46,7%, mas ainda bem abaixo do mínimo de 55%. Os índices são com base em uma medição realizada na última segunda (04). Confira a lista:
- Fundão: 42,2%
- Serra: 42,6%
- Cariacica: 42,8%
- Guarapari: 45,3%
- Vila Velha: 45,5%
- Viana: 45,6%
- Vitória: 46,7%
De acordo com a última atualização do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Fundão tem 34 casos confirmados e quatro mortes pelo novo coronavírus.
Além da possibilidade aumentar o risco de contaminação do novo coronavírus, com sobrecarga para o sistema de saúde, o baixo índice dos municípios pode dificultar a flexibilização de atividades, como a volta das aulas e a reabertura do comércio.
O levantamento é feito pelo governo do Estado, em parceria com as operadoras de telefonia móvel, diariamente. O deslocamento dos usuários de celulares é monitorado, mas os dados são reunidos sem a identificação do cliente, para manter o direito à privacidade. O percentual refere-se ao número de pessoas que permaneceram em casa durante o dia. As informações são sempre fornecidas no dia seguinte ao monitoramento.