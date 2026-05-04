Rodovia do Sol terá interdição nesta semana para retirada de asfalto

A Secretaria de Obras de Vila Velha inicia, nesta segunda-feira (4), a retirada do asfalto em um trecho da Rodovia do Sol, no bairro Itaparica, como parte das obras do sistema binário da via. Durante os trabalhos, duas faixas no sentido Barra do Jucu–Centro, na altura da Embratel, serão interditadas ao longo do dia para a remoção do pavimento.





Segundo a prefeitura, a execução ocorre em período diurno devido ao uso de equipamentos que geram alto nível de ruído. As demais pistas permanecerão liberadas para o tráfego. A intervenção será realizada em um trecho de cerca de 3 km e deve se estender ao longo da semana.





A etapa antecede a aplicação de uma nova camada asfáltica, prevista para começar no dia 11 de maio. A prefeitura explicou que, após a conclusão desse trecho, os serviços avançarão para as faixas seguintes, mantendo o mesmo modelo de execução.





A obra faz parte do sistema binário implantado entre a Rodovia do Sol e a Avenida Saturnino Rangel Mauro, que reorganiza o fluxo de veículos nos sentidos Centro e Barra do Jucu. As obras do binário tiveram a ordem de serviço assinada em novembro de 2025 e começaram em dezembro, na região de Itaparica. A previsão é de que todas as ações sejam concluídas até o fim do segundo semestre de 2026.