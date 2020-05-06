Veja as cidades que não têm nenhum caso confirmado de Covid-19 no ES

Prefeitura de Conceição da Barra Crédito: Prefeitura de Conceição da Barra

* Na primeira versão da matéria, os municípios de Pancas, Conceição do Castelo e Divino de São Lourenço apareciam na lista dos municípios sem nenhum caso, mas as cidades constam com um caso confirmado, conforme mostra o "Painel Covid-19", do governo do Estado. A informação foi corrigida às 10h32.

Mucurici

Ponto Belo

Conceição da Barra

Vila Pavão

Jaguaré

Água Doce do Norte

Mantenópolis

Alto Rio Novo

Águia Branca

São Domingos do Norte

Governador Lindenberg

Marilândia

Itaguaçu

Laranja da Terra

Itarana

Ibatiba

Dores do Rio Preto

Muqui

Atílio Vivácqua

Vargem Alta

Entre esses municípios, chamam a atenção nomes de cidades turísticas e que ficam na divisa com outros estados, como Conceição da Barra - com Itaúnas e suas dunas paradisíacas ao lado da Bahia. A pergunta que fica então é: O que essas cidades estão fazendo? Como os moradores estão se comportando para evitar a contaminação?

O secretário de cultura e turismo Conceição da Barra, Roberto Malacarne, explicou as medidas de prevenção já implantadas na cidade. A circulação de ônibus está restrita e hotéis e pousadas estão fechados. Não estamos aceitando ônibus de excursão e ônibus de linha, e os nossos meios de hospedagem, tanto aqui na Sede, quanto no distrito de Itaúnas, estão fechados, disse.

Balneário de Mucurici lotado de turistas no verão. Agora, situação é bem diferente Crédito: Divulgação/Prefeitura de Mucurici

Mucurici, no extremo Norte do Estado, na divisa com estados da Bahia e Minas, atraía ônibus lotados todo fim de semana. Porém, há 40 dias, barreiras sanitárias foram instaladas na entrada da cidade. O comércio está funcionando em horário especial e funcionários da Vigilância Sanitária estão orientando comerciantes e clientes diariamente. Além disso, o prefeito Osvaldo Fernandes e o secretário de Saúde Nestor Gomes Neto falam semanalmente em redes sociais sobre as ações que estão sendo realizadas.

Nós fazemos divisa com Minas Gerais, em Nanuque, onde já existem vários casos. Mas, com a nossa atuação, com a barreira sanitária, orientando o comércio local, envolvendo a comunidade, todos juntos estamos firmes e conseguindo, graças a Deus, que Mucurici não tenha nenhum caso positivo, explicou o prefeito.

Em outras cidades do interior, como Itarana, a adesão dos moradores às regras do distanciamento social são visíveis no dia a dia. Em um vídeo registrado próximo em uma caixa lotérica, é possível ver todas as pessoas mantendo uma distância mínima e utilizando máscara. Nas ruas, o movimento é pequeno e quem sai, está sempre de máscara.

Moradores respeitando distanciamento e utilizando máscaras em fila de casa lotérica em Itarana Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Além dos cuidados básicos de higiene, lojistas estão utilizando os próprios produtos para manter o isolamento. Em um estabelecimento da cidade, a comerciante Cristiani Perin Scardua colocou pequenos cavalos de decoração para conter a entrada dos clientes. Foi uma solução que encontrei, colocar os cavalos para fazer um cercado, disse.

Entre essas medidas tomadas por comerciantes e moradores, a administração municipal também está agindo para evitar a contaminação da população. Nas entradas e na rodoviária da cidade, a prefeitura instalou barreiras sanitárias. Mesmo sem casos, o trabalho está sendo intensificado, segundo o agente da Vigilância Epidemiológica Municipal, Braz Simão Baldotto Filho. Graças a Deus não temos nenhum caso de coronavírus no município, mas não é por isso que vamos afrouxar a rédea. Agora é o momento em que temos que ser mais rigorosos na fiscalização e medidas tomadas para evitar que este mal chegue ao município, completou.