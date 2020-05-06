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Prevenção

Veja as cidades que não têm nenhum caso confirmado de Covid-19 no ES

Dois meses após confirmação do primeiro caso, municípios seguem sem registro de Covid-19. Ação em conjunto de prefeituras, comerciantes e moradores garante medidas de prevenção
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2020 às 08:19

Publicado em 06 de Maio de 2020 às 08:19

Prefeitura de Conceição da Barra
Prefeitura de Conceição da Barra Crédito: Prefeitura de Conceição da Barra
* Na primeira versão da matéria, os municípios de Pancas, Conceição do Castelo e Divino de São Lourenço apareciam na lista dos municípios sem nenhum caso, mas as cidades constam com um caso confirmado, conforme mostra o "Painel Covid-19", do governo do Estado. A informação foi corrigida às 10h32.
No dia 05 de março, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou o primeiro caso do novo coronavírus no Espírito Santo. De lá para cá, o número de registros da doença aumentou progressivamente em municípios de todas as regiões do Estado. No entanto, dois meses após a chegada da Covid-19 no Estado, algumas cidades capixabas não registraram nenhum caso até agora*. São elas:
  • Mucurici
  • Ponto Belo
  • Conceição da Barra
  • Vila Pavão
  • Jaguaré 
  • Água Doce do Norte 
  • Mantenópolis
  • Alto Rio  Novo
  • Águia Branca
  • São Domingos do Norte
  • Governador Lindenberg 
  • Marilândia
  • Itaguaçu
  • Laranja da Terra
  • Itarana
  • Ibatiba 
  • Dores do Rio Preto
  • Muqui
  • Atílio Vivácqua 
  • Vargem Alta

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Entre esses municípios, chamam a atenção nomes de cidades turísticas e que ficam na divisa com outros estados, como Conceição da Barra - com Itaúnas e suas dunas paradisíacas ao lado da Bahia. A pergunta que fica então é: O que essas cidades estão fazendo? Como os moradores estão se comportando para evitar a contaminação?
O secretário de cultura e turismo Conceição da Barra, Roberto Malacarne, explicou as medidas de prevenção já implantadas na cidade. A circulação de ônibus está restrita e hotéis e pousadas estão fechados. Não estamos aceitando ônibus de excursão e ônibus de linha, e os nossos meios de hospedagem, tanto aqui na Sede, quanto no distrito de Itaúnas, estão fechados, disse.
Balneário de Mucurici é muito procurado por banhistas
Balneário de Mucurici lotado de turistas no verão. Agora, situação é bem diferente Crédito: Divulgação/Prefeitura de Mucurici
Mucurici, no extremo Norte do Estado, na divisa com estados da Bahia e Minas, atraía ônibus lotados todo fim de semana. Porém, há 40 dias, barreiras sanitárias foram instaladas na entrada da cidade. O comércio está funcionando em horário especial e funcionários da Vigilância Sanitária estão orientando comerciantes e clientes diariamente. Além disso, o prefeito Osvaldo Fernandes e o secretário de Saúde Nestor Gomes Neto falam semanalmente em redes sociais sobre as ações que estão sendo realizadas.
Nós fazemos divisa com Minas Gerais, em Nanuque, onde já existem vários casos. Mas, com a nossa atuação, com a barreira sanitária, orientando o comércio local, envolvendo a comunidade, todos juntos estamos firmes e conseguindo, graças a Deus, que Mucurici não tenha nenhum caso positivo, explicou o prefeito.
Em outras cidades do interior, como Itarana, a adesão dos moradores às regras do distanciamento social são visíveis no dia a dia. Em um vídeo registrado próximo em uma caixa lotérica, é possível ver todas as pessoas mantendo uma distância mínima e utilizando máscara. Nas ruas, o movimento é pequeno e quem sai, está sempre de máscara.
Moradores respeitando distanciamento e utilizando máscaras em fila de casa lotérica em Itarana
Moradores respeitando distanciamento e utilizando máscaras em fila de casa lotérica em Itarana Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Além dos cuidados básicos de higiene, lojistas estão utilizando os próprios produtos para manter o isolamento. Em um estabelecimento da cidade, a comerciante Cristiani Perin Scardua colocou pequenos cavalos de decoração para conter a entrada dos clientes. Foi uma solução que encontrei, colocar os cavalos para fazer um cercado, disse.
Entre essas medidas tomadas por comerciantes e moradores, a administração municipal também está agindo para evitar a contaminação da população. Nas entradas e na rodoviária da cidade, a prefeitura instalou barreiras sanitárias. Mesmo sem casos, o trabalho está sendo intensificado, segundo o agente da Vigilância Epidemiológica Municipal, Braz Simão Baldotto Filho. Graças a Deus não temos nenhum caso de coronavírus no município, mas não é por isso que vamos afrouxar a rédea. Agora é o momento em que temos que ser mais rigorosos na fiscalização e medidas tomadas para evitar que este mal chegue ao município, completou.
A comerciante Cristiani Perin Scardua utilizou
A comerciante Cristiani Perin Scardua utilizou "cavalinhos" de decoração para manter o distanciamento na loja, em Itarana Crédito: Reprodução / TV Gazeta

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