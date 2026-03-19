Investigação

Secretaria de Boa Esperança coleta carrapatos após morte de criança por febre maculosa

Menina de 2 anos morreu após uma semana apresentando sintomas e três transferências hospitalares; caso segue em investigação e as análises ainda não foram concluídas

Luana Luiza Repórter / [email protected]

Publicado em 19 de março de 2026 às 15:47

Após a morte da menina Kyara Silva Rúbia, de 2 anos e 4 meses, por febre maculosa em Boa Esperança, na região Norte do Espírito Santo, a Secretaria Municipal de Saúde, como medida preventiva, realizou coletas de carrapatos no município e os encaminhou para análise laboratorial.

De acordo com a Prefeitura, o óbito ocorreu em janeiro deste ano e foi confirmado por exame do LACEN/ES. Segundo um familiar da criança, ela morava na zona rural, a cerca de 6 km da sede do município, onde foram vistas capivaras, que podem ser hospedeiras do carrapato-estrela, transmissor da doença. Ele, entretanto,não soube dizer quando e como ela teve contato com o aracnídeo.

A menina chegou a ser atendida em hospitais da cidade, de Nova Venécia e também de São Mateus, porém com a piora do quadro, precisou ser transferida para uma unidade em Vitória, onde, após uma semana do início dos primeiros sintomas, ela não resistiu e morreu.

Ainda segundo a prefeitura, o caso segue em investigação epidemiológica, já que a criança esteve em outro município antes do início dos sintomas, o que impede, até o momento, a identificação do local da contaminação. A análise dos carrapatos coletados ainda não foi concluída.

O município informou que atua em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde (SESA), reforçando ações de vigilância e orientação à população. E recomenda-se que, ao apresentar sintomas como febre, dores no corpo e manchas na pele, deve-se procurar atendimento imediatamente.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta