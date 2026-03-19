Violência

Adolescente de 13 anos esfaqueia colega dentro de escola em Vitória

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada em uma unidade pública de ensino localizada no bairro Jardim Camburi

Lucas Gaviorno Estagiário / [email protected]

Publicado em 19 de março de 2026 às 15:10 - Atualizado há poucos segundos

Um adolescente de 13 anos foi esfaqueado por um colega da mesma idade dentro de uma escola pública em Vitória, no Espírito Santo, por volta das 13h40 desta quinta-feira (19). Segundo a Polícia Militar, a agressão ocorreu em uma unidade pública de ensino em Jardim Camburi.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi levada pela PM para um hospital particular no mesmo bairro, onde foi atendida por uma equipe médica. Depois, o Samu/192 encaminhou o adolescente para um outro hospital. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Caso é isolado e aulas foram suspensas

A Prefeitura de Vitória informou que os alunos do período da tarde foram liberados antecipadamente e que suspendeu as atividades na unidade também na sexta-feira (20). A gestão municipal destacou ainda que a situação está sob controle e que se trata de um caso isolado.

O inspetor Rocha, da Guarda Municipal, destacou que o acionamento do botão do pânico foi garantiu uma resposta rápida das forças de segurança na condução da ocorrência.

A Polícia Civil informou que o agressor foi apreendido e encaminhado à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle), também na capital capixaba.

Informação ao leitor O nome da unidade de ensino não foi divulgado para preservar a identidade dos envolvidos e da comunidade escolar em que convivem outros adolescentes, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

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