Operação da Polícia Civil mira traficantes e foragidos em Terra Vermelha

Publicado em 19 de março de 2026 às 08:07
PCES deflagra operação em Terra Vermelha na manhã desta quinta-feira (19)
A Polícia Civil realiza, na manhã desta quinta-feira (19), uma operação no bairro Terra Vermelha, em Vila Velha. A ação tem como objetivo cumprir mandados de prisão e apurar denúncias relacionadas à atuação de suspeitos envolvidos com o tráfico de drogas. Segundo a corporação, também há buscas por foragidos da Justiça apontados como integrantes de uma organização criminosa que atua na região.
A operação está em andamento e é coordenada pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).
Bairros da chamada Região 5, como Terra Vermelha, têm registrado episódios recentes de violência, com ataques atribuídos a traficantes rivais em disputa por território. No último dia 12, duas pessoas foram mortas em um ataque no bairro Ulisses Guimarães. Na ocasião, um ônibus foi apedrejado e incendiado por criminosos, e a circulação do transporte coletivo chegou a ser suspensa. Já no dia 11 de março, outras duas pessoas foram baleadas em via pública no bairro 23 de Maio.
Bairros da Região 5:
Balneário Ponta da Fruta, 23 de Maio, Barra do Jucu, Barramares, Brunela, Cidade da Barra, Interlagos, Interlagos I, Interlagos II, Jabaeté, João Goulart, Morada da Barra, Morada do Sol, Normília da Cunha, Nova Ponta da Fruta, Ponta da Fruta, Praia dos Recifes, Riviera da Barra, Santa Paula I, Santa Paula II, São Conrado, Terra Vermelha e Ulisses Guimarães.
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