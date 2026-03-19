Combate ao tráfico

Operação da Polícia Civil mira traficantes e foragidos em Terra Vermelha

Ação na manhã desta quinta-feira (19) busca cumprir mandados de prisão e localizar suspeitos ligados a grupo criminoso que atua na Região 5 de Vila Velha

Publicado em 19 de março de 2026 às 08:07

PCES deflagra operação em Terra Vermelha na manhã desta quinta-feira (19) 1 de 9

A Polícia Civil realiza, na manhã desta quinta-feira (19), uma operação no bairro Terra Vermelha, em Vila Velha. A ação tem como objetivo cumprir mandados de prisão e apurar denúncias relacionadas à atuação de suspeitos envolvidos com o tráfico de drogas. Segundo a corporação, também há buscas por foragidos da Justiça apontados como integrantes de uma organização criminosa que atua na região.

A operação está em andamento e é coordenada pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).

Bairros da Região 5: Balneário Ponta da Fruta, 23 de Maio, Barra do Jucu, Barramares, Brunela, Cidade da Barra, Interlagos, Interlagos I, Interlagos II, Jabaeté, João Goulart, Morada da Barra, Morada do Sol, Normília da Cunha, Nova Ponta da Fruta, Ponta da Fruta, Praia dos Recifes, Riviera da Barra, Santa Paula I, Santa Paula II, São Conrado, Terra Vermelha e Ulisses Guimarães.

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