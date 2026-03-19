Violência

Quatro pessoas são baleadas em ataque em frente a distribuidora em Vitória

Crime ocorreu no bairro Jabour, na noite de quarta-feira (18); vítimas foram socorridas e polícia investiga possível ligação com facção criminosa

Publicado em 19 de março de 2026 às 09:22 - Atualizado há 6 minutos

Correção 19/03/2026 - 09:40hrs A primeira versão desta matéria informava que três pessoas haviam sido baleadas, conforme a Polícia Civil. No entanto, a Polícia Militar divulgou que, na verdade, quatro pessoas ficaram feridas na ocorrência. Título e texto foram corrigidos.

Quatro pessoas foram baleadas durante um ataque a tiros em frente a uma distribuidora no bairro Jabour, em Vitória, por volta das 20h30 de quarta-feira (18). Segundo a Polícia Militar, as vítimas são uma mulher, de 23 anos, atingida no braço e na perna, e três homens, de 27, 26 e 41 anos anos, feridos nas pernas e nas mãos.

Testemunhas relataram à Polícia Militar que três suspeitos chegaram ao local. Dois ficaram na rua de trás, enquanto apenas um atirou. As vítimas informaram que estavam de costas e não viram como os disparos começaram.

Vídeos que circularam pelas redes sociais mostram equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) prestando os primeiros socorros. Três vítimas foram encaminhas ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), enquanto o homem de 41 anos foi levado por populares ao Pronto Atendimento (PA) da Praia do Suá.

Buscas foram feitas, mas nenhum criminoso foi localizado. A Polícia Civil suspeita que o ataque tenha sido cometido por uma facção criminosa.

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