Injúria racial

Mulher é presa após chamar menino de 11 anos de 'macaco' e 'pretinho' em Vitória

Suspeita de 59 anos foi presa em flagrante após ofensas contra criança de 11 anos no bairro Maria Ortiz; caso aconteceu na noite de quarta-feira (18)

Sara Oliveira Repórter / [email protected]

Publicado em 19 de março de 2026 às 10:19

Uma mulher de 59 anos foi presa em flagrante após proferir ofensas de cunho racista contra uma criança de 11 anos, no bairro Maria Ortiz, em Vitória, na noite de quarta-feira (18). De acordo com a Polícia Militar (PM), o caso ocorreu após uma discussão entre crianças.

Testemunhas relataram aos policiais que algumas crianças discutiam na rua quando a mãe de uma delas chegou ao local e retirou o filho. Em seguida, uma segunda mulher, tia do menino, passou a ofender o colega dele com termos racistas, como “macaco” e “pretinho”.

Ao chegarem ao local, os policiais abordaram a suspeita, que confirmou ter proferido as ofensas contra a criança. Ela foi conduzida à Delegacia de Vitória.

A Polícia Civil informou que a mulher foi autuada em flagrante por injúria racial e encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica.

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