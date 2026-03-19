Perfumes de nicho: saiba quais as fragrâncias mais buscadas

Descubra as fragrâncias mais pesquisadas na internet. Crédito: Canva

No universo dos perfumes, a gente está sempre em busca de uma fragrância que combine com a nossa personalidade e nos faça sentir bem. Mais do que um cheirinho agradável, o perfume vira parte de quem somos, marca presença e deixa lembranças por onde passamos. Muita gente ainda acha que precisa gastar bastante para ter um perfume bom, mas isso não é verdade. Hoje, o mercado brasileiro tem várias opções de qualidade, com boa fixação e preço acessível.

Além disso, com a facilidade de comprar online, ficou muito mais simples descobrir novos perfumes e encontrar aquele que combina com o seu estilo. Agora é só conferir 10 opções que provam que dá pra ser sofisticado e cheiroso sem gastar uma fortuna.

Natura Essencial Oud Feminino

O Natura Essencial Oud Feminino é uma fragrância que exala sofisticação e mistério. Com a riqueza do oud, uma das madeiras mais preciosas da perfumaria, combinado com um buquê floral intenso e um toque de pimenta rosa, ele cria um aroma marcante e envolvente. É um perfume ideal para ocasiões especiais, que busca uma fragrância poderosa e com excelente fixação.

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O Boticário Malbec Gold

O O Boticário Malbec Gold é uma versão ainda mais intensa e sofisticada do clássico Malbec. Com notas amadeiradas e especiadas, ele se destaca pelo acorde exclusivo do ouro líquido, que confere um brilho e uma opulência únicos à fragrância. É um perfume masculino ideal para noites e eventos que exigem uma presença marcante e sedutora.

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Eudora Imensi

O Eudora Imensi é um perfume feminino que celebra a liberdade e a força da mulher. Sua composição floral amadeirada combina notas de flor de laranjeira, jasmim e sândalo, resultando em uma fragrância elegante, vibrante e cheia de personalidade. É perfeito para o dia a dia e para quem busca um aroma que transmita confiança e leveza.

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Natura Kaiak Aero Masculino

O Natura Kaiak Aero Masculino é uma fragrância aquática e aromática que evoca a sensação de liberdade e frescor do mar. Com notas de ruibarbo, zimbro e um toque de pimenta preta, ele é vibrante e energizante. Ideal para o homem que busca um perfume para o dia a dia, para a prática de esportes ou para momentos de lazer ao ar livre.

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O Boticário Lily Eau de Parfum

O O Boticário Lily Eau de Parfum é um ícone da perfumaria nacional, conhecido por sua fragrância floral sofisticada e atemporal. Com o exclusivo acorde de lírio, ele é cremoso, elegante e extremamente feminino. É um perfume para mulheres que apreciam a delicadeza e a sofisticação, ideal para todas as ocasiões.

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Carolina Herrera Good Girl

O Carolina Herrera Good Girl é um perfume feminino que se tornou um ícone global, famoso por seu frasco em formato de salto agulha e sua fragrância oriental floral. Ele explora a dualidade da mulher moderna, combinando notas luminosas de jasmim e tuberosa com a intensidade viciante do cacau e da fava tonka. É um perfume sensual, poderoso e elegante, perfeito para noites e ocasiões especiais, deixando um rastro inesquecível.

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Paco Rabanne 1 Million

O Paco Rabanne 1 Million é um perfume masculino que dispensa apresentações, sendo um dos mais vendidos e reconhecidos mundialmente. Sua fragrância amadeirada especiada é uma explosão de frescor com notas de menta e mandarina, que evoluem para um coração quente de canela e rosa, finalizando com a opulência do couro e do âmbar. É um perfume audacioso, sedutor e luxuoso, ideal para o homem que gosta de se destacar.

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Lattafa Asad

O Lattafa Asad é um perfume árabe que ganhou enorme popularidade por sua fragrância rica e complexa, frequentemente comparada a perfumes de nicho de alto valor. Com notas de pimenta preta, abacaxi, avelã, café, patchouli, âmbar e baunilha, ele oferece um aroma especiado, amadeirado e levemente adocicado. É um perfume unissex com excelente projeção e longevidade, ideal para quem busca uma fragrância marcante e sofisticada com um custo-benefício surpreendente.

Natura Essencial Único Masculino

O Natura Essencial Único Masculino é uma fragrância amadeirada ambarada que se destaca pela sua sofisticação e exclusividade. Com a combinação de notas de âmbar, madeiras nobres e um toque de especiarias, ele cria um aroma elegante e envolvente. É um perfume para o homem que busca uma fragrância única e marcante para ocasiões especiais.

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O Boticário Coffee Woman Seduction

O O Boticário Coffee Woman Seduction é um perfume feminino que combina a doçura do café com notas de chocolate branco e frutas vermelhas. É uma fragrância gourmand, quente e sedutora, ideal para quem busca um perfume marcante e envolvente para noites e encontros.

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