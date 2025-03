Perfumes: 9 lançamentos para celebrar o Dia Internacional do Perfume

Madeleine 862 La Pistacherie, da O.U.i

É um gourmand amadeirado que captura a essência do savoir-vivre (saber viver) parisiense e o aroma irresistível do pistache. A novidade une o floral envolvente da Tuberosa, a doçura das tradicionais madeleines francesas e a intensidade do pistache, criando uma experiência sensorial sofisticada que convida a saborear os prazeres da vida. As notas de topo tem pimenta rosa, acordes de framboesa e o icônico pistache. Já no coração, o aveludado acorde de rum, tuberosa e o sabor das Madeleines criam uma sensação reconfortante e delicada. O fundo, com baunilha, musk, patchouli e praline, cria uma base envolvente que perpetua a experiência de um momento inesquecível.