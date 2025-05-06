Alerta de desejo: 15 lançamentos de beleza que você precisa conhecer

1

Melon Pop! Blush em Stick, da Ruby Kisses

De textura cremosa e aveludada, o novo blush em stick além de ser prático e fácil de aplicar e esfumar, oferece alta pigmentação que dura por muito tempo. Contém vitamina E, manteiga de karité, óleo de jojoba e óleo de rosa mosqueta para tratar a pele ao mesmo tempo em que entrega uma cor linda para uma make surpreendente! Com um delicioso cheirinho de melancia, ele também pode ser aplicada nos lábios, tornando as produções ainda mais práticas. Disponível nas cores roxo, terracota, coral e rosa.



2

Linha Pro Cronology Curvas, de Eudora Siàge

Linha desenvolvida especialmente para cabelos com todos os tipos de curvaturas, do 2A ao 4C. Com um sistema exclusivo, a novidade revoluciona o cronograma capilar para fios crespos, cacheados e com curvas, identificando o ponto de torção de cada curvatura enquanto hidrata, nutre e reconstrói, promovendo a ativação natural dos cachos e uma restauração profunda dos danos em metade do tempo dos cronogramas convencionais. Entre os ingredientes tem o Óleo Curly.Adapt, ativo extraído das sementes de amaranto, e rico em ácidos graxos e tem alta aderência à fibra capilar, garantindo nutrição intensa e definição prolongada. A linha conta com sete produtos.



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Lipglass Air, da Mac

O novo gloss labial proporciona lábios hidratados e um brilho de baixa manutenção. Contém uma mistura de 7% de óleos botânicos puros - incluindo óleos de coco, jojoba e semente de limnanthes - que nutre os lábios. O aplicador macio com o encaixe perfeito para os lábios, preenche toda a região em uma única camada hidratante. Uma fórmula confortável disponível em dez tons deslumbrantes com aspecto de cristal - que vão do transparente ao rosa intenso.



4

Linha Liso dos Sonhos, da Elseve

Com tecnologia inovadora, os produtos alinham os fios e criam uma barreira protetora invisível na fibra capilar, garantindo um liso duradouro e protegido, sem complicações. Com ingredientes e tecnologia de dupla ação, a fórmula combina AHA, que penetra na fibra capilar para fortalecer as ligações internas dos fios, e Queratina Vegetal, que alinha, suaviza e garante maciez — até mesmo para os cabelos mais rebeldes. A inovação também conta com moléculas de silicone ativadas pelo calor, criando uma barreira invisível na superfície dos fios, capaz de protegê-los da umidade e manter o liso por até uma semana, mesmo após cinco lavagens.



5

Óleo de Banho Glicerinado, de Dove

O lançamento multifuncional possui uma fórmula suave e eficaz, garantindo hidratação intensa e limpeza delicada desde o primeiro uso. A novidade combina a glicerina, reconhecida pelo seu alto poder hidratante, e o ácido esteárico, um nutriente encontrado naturalmente na pele. Juntos, esses ingredientes ajudam a repor a hidratação e os lipídios perdidos durante a limpeza, o que proporciona uma nutrição profunda, deixando a pele visivelmente macia e radiante. Com textura leve e fragrância envolvente, que fica na pele, o produto transforma o banho em uma experiência sensorial.



6

Niacinamide Powder, de Ada Tina

É um pó translúcido clareador capaz de controlar a oleosidade da pele e promover fixação da maquiagem por 12 horas. Desenvolvido com tecnologia italiana para atender às necessidades de todos os tons de pele do Brasil, o produto conta com ativos de skincare para matificar a maquiagem, reduzir o brilho, disfarçar imperfeições e linhas finas, diminuir os poros e promover clareamento sem craquelar, deixar resíduos esbranquiçados ou causar efeito flashback, que é aquele visual pálido em fotos. O produto se adapta a todos os tons de pele, promovendo um acabamento matte, aveludado e sedoso que garante um visual natural, sem marcar poros e linhas de expressão ou craquelar, mesmo em climas quentes e úmidos.



7

Q10 Sérum Dupla Ação, de Nivea

Combina a tecnologia patenteada chamada de Glycostop, capaz de bloquear a glicação, processo desencadeado pelo excesso de açúcar no organismo que danifica o colágeno e elastina da pele, prevenindo o surgimento de rugas, com a coenzima Q10 puro, pioneiro na redução até das rugas mais profundas, além de melhorar a elasticidade da pele. O produto possui textura leve em sérum de rápida absorção, devendo ser aplicado de manhã e à noite, duas vezes ao dia. Com uso contínuo conforme indicado, os resultados podem começar a ser percebidos em duas semanas.



8

Aerossol do protetor solar FPS 70, da Helioderm Dermocosméticos

A nova apresentação tem fórmula 3 em 1 (Proteção + Hidratação + Ação Antioxidante) — com vitamina E e a inovadora tecnologia Duo Protection, que garante alta performance tanto na pele seca quanto molhada. Com uma textura fluida, o produto apresenta toque seco e secagem rápida, proporcionando um acabamento invisível, confortável e sem resíduos. Pode ser aplicado no rosto, corpo e couro cabeludo, sendo muito resistente à água e ao suor. Além disso, o formato aerossol facilita a aplicação em áreas de difícil alcance, como costas, pescoço e pernas.



9

Coleção Reds, de Avon

A marca lança sua primeira coleção exclusiva e limitada com o Pinterest, que traz tons intensos e sofisticados para celebrar a estética vibrante da Cerejamania, tendência apontada pela plataforma como uma da rincipais apostas de beleza para 2025 no relatório Pinterest Predicts. Destaque para a nova paleta de sombras Ultra Color The Red One, ideal para todos os tipos de pele, a novidade inclui nove cores inspiradas na tendência do vermelho perfeitas para combinar com qualquer look. Além disso, a coleção também traz ao portfólio novas cores do Esmalte Power Stay Gel e do Lápis Delineador em Gel Power Stay.



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Magnésio + Inositol Relief 3.0, da True Source

O suplemento contém magnésio, inositol, taurina, melatonina e glicina, sem glúten, açúcar e lactose. Entre os benefícios para o organismo, destacam-se sono restaurador, disposição durante o dia, redução de insônia, de cansaço constante e de sintomas de ansiedade. Parte dos ingrediemtes fazem efeito para a inibição do sistema nervoso central, já que à noite estamos com uma estabilidade muito alta por conta de telas e alimentação, por exemplo. Outra parte auxilia no metabolismo da glicose e para que o cérebro possa ter a sua neuroplasticidade preservada e a neuroproteção. Disponível nos sabores maracujá ou camomila, laranja e lavanda.



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Body Splashes Serotonina e Melatonina, da Epilê

As fragrâncias foram desenvolvidas com óleos essenciais que estimulam sensações de energia e relaxamento, proporcionando momentos de bem-estar ao longo do dia e à noite. O Serotonina é formulado com óleos essenciais de mandarina, limão siciliano e cedro, conhecidos por estimular energia e bom humor. O Melatonina conta com óleos essenciais de lavanda, camomila e patchouli, ativos amplamente reconhecidos por suas propriedades relaxantes e calmantes



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Booster Iluminador Glow Filter, de Contém1g

Com cobertura leve e acabamento acetinado, promove um glow irresistível, sem partículas de brilho, com acabamento acetinado e cobertura leve para uniformizar a pele. Pode ser usado como primer antes da base, aplicado sobre a maquiagem para realçar pontos estratégicos ou sozinho, para um glow sutil. Sua fórmula conta com vitamina E, fermentados vegetais e óleo de semente de uva, ativos que auxiliam na hidratação e revitalização da pele. Disponível em seis tonalidades.



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Água Perfumada Splash, de PatBO e Lenvie

É um produto versátil que pode ser usado tanto no corpo quanto nos tecidos, trazendo um frescor sofisticado e prolongando a experiência sensorial da coleção. Disponível nas três fragrâncias exclusivas da parceria: “Lotus Garden” combina flores delicadas, peras e maçãs frescas com um toque sofisticado de musk, cedro e musgo de carvalho. “Vanilla Bloom” desperta força e elegância com notas envolventes de damasco, pêssego aveludado, amêndoas tostadas e um coração floral de orquídeas e favas de baunilha. Já “Summer Pear” é uma explosão de frescor e vitalidade, unindo lavanda, alecrim, frésias, rosas orvalhadas e peras verdes crocantes.



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212 VIP Black Elixir, de Carolina Herrera

É um perfume masculino âmbar. É uma versão mais intensa e concentrada de 212 VIP Black, envolto em um frasco preto moderno. A fragrância é um elixir luxuoso e enigmático, que revela novos lados da fragrância icônica masculina, com notas surpreendentes de lavanda negra, alcaçuz negro e baunilha negra. Em sintonia com o universo ousado das fragrâncias 212, este perfume marcante garante que você sempre será lembrado.



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Sérum Facial de Vitamina C, da Verdi Natural