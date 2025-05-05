40 produtos queridinhos de beleza para presentear no Dia das Mães

- Madeleine 862 La Pistacherie Eau de Parfum, da O.U.i. Preço: R$ 298,90 (COMPRE AQUI)
- Paleta de Sombras Connect in Colour Embedded in Burgundy, da Mac. Preço: R$ 299,00
- Batom Matte Kiss + Lápis de Boca, da Ruby Kisses. Preço R$ 36,30
- Kit Lov|u Together, da Avon. Preço: R$ 169,90
- Kit Ela é Maravilhosa (Batom, lapiseira e máscara para cílios), da Vizzela. Preço: R$ 123,70
- Kit Natura Una Artisan, da Natura. Preço: R$ 278,00 (COMPRE AQUI)
- Kit Pincéis + Esponja Facial, da Ricca. Preço: R$ 216,00
- Perfume La Vie Est Belle L'Élixir, da Lâncome. Preço: R$ 806 (COMPRE AQUI)
- Kit Lady in Red, da Kiss New York. Preço: R$ 59,99 (COMPRE AQUI)
- Perfume Signature Absolue, da Montblanc. Preço: R$ 679,00
- L.12.12 Rose Sparkling EDT, da Lacoste. Preço: R$ 489,99 (COMPRE AQUI)
- Batom Duo Pretty, da Fenzza. Preço: R$ 19,00 (COMPRE AQUI)
- Kit Velvet Authentic + Máscara de Cílios, da Eudora. Preço: R$ 130,90 (COMPRE AQUI)
- Deo Colônia Jardin, da Ciclo. Preço: R$ 99,90 (COMPRE AQUI)
- Be Easy Skin FPS 20, da Bauny. Preço: R$ 34,91 (COMPRE AQUI)
- Paleta Smokey Eye Palette, da Kylie Cosmetics. Preço: R$ 399,00
- Esfoliante Corporal e Facial Abacaxi com Hortelã, da Raavi. Preço: R$ 32,00
- Kit Cool Mom Club, da Cathy Beauty. Preço: R$ 349,90
- Devotion Eau de Parfum Intense, de Dolce&Gabbana. Preço: R$ 1299,00 (COMPRE AQUI)
- Sabonete Líquido Óleo de Banho, da Dove. Preço: R$ 39,90 (COMPRE AQUI)
- Paleta de Maquiagem Multifuncional Nude + Batom Semi-mate, da Quem Disse, Berenice? Preço: R$ 124,90 (COMPRE AQUI)
- Perfume I Want Choo Forever, da Jimmy Choo. preço: R$ 519,99 (COMPRE AQUI)
- Máscara de Cílios Wonderlash, da Bruna Tavares. Preço: R$ 68,90
- Pincel DUO 1 e 2, da Boca Rosa. Preço: R$ 79,90
- Kit True Passion Boca Vermelha, da Mary Kay. Preço: R$ 222,70
- Batom Hidratante, da Payot. Preço: R$ 38,85 (COMPRE AQUI)
- Kit A Cor da Sua Moda 6ª Edição, da Impala. Preço: R$ 114,10
- Her Eau de Parfum Intense, da Burberry. Preço: R$ 789,00
- Nomade Nuit D'Egypt Eau de Parfum, da Chloé. Preço: R$ 928,90
- 212 VIP Rosé Elixir Eau de Parfum, de Carolina Herrera. Preço: R$ 967,00
- Kit Moisture e Control, da Stephen Knoll New York. Preço: R$ 399,90
- Multi Finish Trio Blush & Bronzer Palette, da Kiko Milano. Preço: R$ 139,90 (COMPRE AQUI)
- Primer Facial Plump e Prime, da Too Faced. Preço: R$369,00
- Lápis Sombra Multifuncional, da Care Beauty. Preço: R$ 89,00 (COMPRE AQUI)
- Creme Depilatório Pure & Fresh Peles Delicadas, da Veet. Preço: R$ 38,99 (COMPRE AQUI)
- Kit Floratta Red, de O Boticário. Preço: R$ 259,90 (COMPRE AQUI)
- Perfume Vênus, de Nina Ricci. Preço: R$ 650,00 (COMPRE AQUI)
- Nécessaire Organizador, da Klass Vough. Preço: R$ 99,80
- Perfume Million Gold For Her Pure Jasmine, da Rabanne. Preço: R$ 869,00
- Perfume Perfect Elixir Eau de Parfum, de Marc Jacobs. Preço: R$ 659,00
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