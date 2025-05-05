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Arte A Gazeta
Vitrine

40 produtos queridinhos de beleza para presentear no Dia das Mães

Nossa seleção inclui maquiagens, perfumes, além de kits criados especialmente para celebrar a data

Guilherme Sillva

Editor do Se Cuida

Publicado em

05 mai 2025 às 09:01
Vitrine de Dia das Mães
Vitrine de Dia das Mães Crédito: Arte A Gazeta
O Dia das Mães é celebrado no próximo domingo. Se você busca uma forma especial de comemorar a data, os produtos de beleza são uma escolha atenciosa e cheia de significado. De rituais de skincare relaxantes a toques de glamour com maquiagem, há um universo de opções para agradar a todos os estilos e necessidades.
De fragrâncias a itens de maquiagem, aqui vai uma seleção com 40 ideias para presentear as mães. Veja a nossa lista e faça bonito nesta data especial.
Vitrine de Dia das Mães
Uma seleção de produtos de beleza para você presentear a sua mãe Crédito: Arte A Gazeta
  1. Madeleine 862 La Pistacherie Eau de Parfum, da O.U.i. Preço:  R$ 298,90 (COMPRE AQUI)

  2. Paleta de Sombras Connect in Colour Embedded in Burgundy, da Mac. Preço: R$ 299,00

  3. Batom Matte Kiss + Lápis de Boca, da Ruby Kisses. Preço R$ 36,30

  4. Kit Lov|u Together, da Avon. Preço: R$ 169,90

  5. Kit Ela é Maravilhosa (Batom, lapiseira e máscara para cílios), da Vizzela. Preço: R$ 123,70

  6. Kit Natura Una Artisan, da Natura. Preço: R$ 278,00 (COMPRE AQUI)

  7. Kit Pincéis + Esponja Facial, da Ricca. Preço: R$ 216,00

  8. Perfume La Vie Est Belle L'Élixir, da Lâncome. Preço: R$ 806 (COMPRE AQUI)

  9. Kit Lady in Red, da Kiss New York. Preço: R$ 59,99 (COMPRE AQUI)

  10. Perfume Signature Absolue, da Montblanc. Preço: R$ 679,00
Vitrine de Dia das Mães
Uma seleção de produtos de beleza para você presentear a sua mãe Crédito: Arte A Gazeta
  1. L.12.12 Rose Sparkling EDT, da Lacoste. Preço: R$ 489,99 (COMPRE AQUI)

  2. Batom Duo Pretty, da Fenzza. Preço: R$ 19,00 (COMPRE AQUI)

  3. Kit Velvet Authentic + Máscara de Cílios, da Eudora. Preço: R$ 130,90 (COMPRE AQUI)

  4. Deo Colônia Jardin, da  Ciclo. Preço: R$ 99,90 (COMPRE AQUI)

  5. Be Easy Skin FPS 20, da Bauny. Preço: R$ 34,91 (COMPRE AQUI)

  6. Paleta Smokey Eye Palette, da Kylie Cosmetics. Preço: R$ 399,00

  7. Esfoliante Corporal e Facial Abacaxi com Hortelã, da Raavi. Preço: R$ 32,00

  8. Kit Cool Mom Club, da Cathy Beauty. Preço: R$ 349,90

  9. Devotion Eau de Parfum Intense, de Dolce&Gabbana. Preço: R$ 1299,00 (COMPRE AQUI)

  10. Sabonete Líquido Óleo de Banho, da Dove. Preço: R$ 39,90 (COMPRE AQUI)
Vitrine de Dia das Mães
Uma seleção de produtos de beleza para você presentear a sua mãe Crédito: Arte A Gazeta
  1.  Paleta de Maquiagem Multifuncional Nude + Batom Semi-mate, da Quem Disse, Berenice? Preço: R$ 124,90 (COMPRE AQUI)

  2. Perfume I Want Choo Forever, da  Jimmy Choo. preço: R$ 519,99 (COMPRE AQUI)

  3. Máscara de Cílios Wonderlash, da Bruna Tavares. Preço: R$ 68,90

  4. Pincel DUO 1 e 2, da Boca Rosa. Preço: R$ 79,90

  5. Kit True Passion Boca Vermelha, da Mary Kay. Preço: R$ 222,70

  6. Batom Hidratante, da Payot. Preço: R$ 38,85 (COMPRE AQUI)

  7. Kit A Cor da Sua Moda 6ª Edição, da Impala. Preço: R$ 114,10

  8. Her Eau de Parfum Intense, da Burberry. Preço: R$ 789,00

  9. Nomade Nuit D'Egypt Eau de Parfum, da  Chloé. Preço: R$ 928,90

  10. 212 VIP Rosé Elixir Eau de Parfum, de Carolina Herrera. Preço: R$ 967,00
Vitrine de dia das mães
Uma seleção de produtos de beleza para você presentear a sua mãe Crédito: Arte A Gazeta
  1. Kit Moisture e Control, da Stephen Knoll New York. Preço: R$ 399,90

  2. Multi Finish Trio Blush & Bronzer Palette, da Kiko Milano. Preço: R$ 139,90 (COMPRE AQUI)

  3. Primer Facial Plump e Prime, da Too Faced. Preço: R$369,00

  4. Lápis Sombra Multifuncional, da Care Beauty. Preço: R$ 89,00 (COMPRE AQUI)

  5. Creme Depilatório Pure & Fresh Peles Delicadas, da Veet. Preço: R$ 38,99 (COMPRE AQUI)

  6. Kit Floratta Red, de O Boticário. Preço: R$ 259,90 (COMPRE AQUI)

  7. Perfume Vênus, de Nina Ricci. Preço: R$ 650,00 (COMPRE AQUI)

  8. Nécessaire Organizador, da Klass Vough. Preço: R$ 99,80

  9. Perfume Million Gold For Her Pure Jasmine, da Rabanne. Preço: R$ 869,00

  10. Perfume Perfect Elixir Eau de Parfum, de Marc Jacobs. Preço: R$ 659,00
*Preços consultados em 02 de maio de 2025. Sujeitos a alterações.

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