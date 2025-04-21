Pele sensível: 12 produtos para cuidar da pele com rosácea

Como identificar?
11 produtos para cuidar da rosácea
- Hidratante Restaurador Facial Noturno, da Bepantol Derma. Com lipídios naturais, a fórmula exclusiva reduz a descamação e alivia o ressecamento deixando a pele confortável, suave e radiante. Uma textura leve e de rápida absorção, que proporciona hidratação imediata e duradoura por até 96 horas. Preço: R$ 58,79 (COMPRE AQUI)
- Pro Ar Calm Control Creme Hidratante Facial, da Cetaphil. Fornece hidratação por 24 horas, fortalece a pele sensível e melhora a função de barreira da pele. Além de hidratar, reduz significativamente a vermelhidão. Sua fórmula foi desenvolvida especialmente para peles sensíveis propensas à vermelhidão. Preço: R$ 122,99 (COMPRE AQUI)
- pH5 Light Gel Creme, de Eucerin. Sua fórmula ultraleve e de rápida absorção proporciona hidratação intensa sem deixar resíduos oleosos ou pegajosos, tornando a pele mais resistente e menos sensível aos estímulos ambientais. Preço: R$ 64,94 (COMPRE AQUI)
- Sérum B12 Ultra Reparador, da Ada Tina. O produto é capaz de reparar e regenerar a pele danificada, hidratar profundamente, fortalecer a barreira cutânea, reduzir sinais de ardência e irritação pós-sol, acalmar a pele e uniformizar o tom. Ideal para peles com rosácea. Preço: R$ 195,99 (COMPRE AQUI)
- Nutrel Gel de Limpeza Sensitive, da Profuse. Tem uma fórmula que combina um complexo hidratante com a tecnologia Syndet (são agentes suaves que higienizam sem agredir). Promove uma limpeza eficaz, delicada, anti-irritante e sem ressecamento. Preço: R$ 64,90 (COMPRE AQUI)
- Epidrat Calm B5 Multi-Reparador, da Mantecorp Skincare. Hidratante facial multirreparador desenvolvido especialmente para peles sensíveis ou sensibilizadas. Sua fórmula combina D-Pantenol (pró-vitamina B5) e o Complexo Sense C, proporcionando hidratação profunda, regeneração da barreira cutânea e alívio imediato de sintomas como vermelhidão, coceira e descamação. Preço: R$ 67,80 (COMPRE AQUI)
- Água Termal, de La Roche-Posay. Rica em sais minerais, ela possui propriedades calmantes, antioxidantes, anti-inflamatórias e anti-irritantes. Preço: R$ 122, 12 (COMPRE AQUI)
- Essência de Tratamento Revitalização e Luminosidade, de Natura Chronos Derma. Com a leveza da água e a potência de um tratamento, ela reduz a aparência de pele cansada, promovendo 94% mais vitalidade e 95% de renovação da pele. Enriquecida com pré e pós-biótico, ela ajuda a manter o equilíbrio da microbiota. Preço: R$ 78,01 (COMPRE AQUI)
- Regenerage Face, da Dermage. Desenvolvido para a hidratação do rosto sensível e sensibilizado. Com ação calmante e reparadora, hidrata enquanto ajuda a suavizar a sensação de irritação e vermelhidão causada por rosácea, dermatite atópica e alergias. Preço: R$ 99,90
- Amilia Repair, da TheraSkin. Loção prebiótica multirreparadora que acalma, hidrata e recupera a pele. O produto atua reduzindo a vermelhidão, acalmando a irritação, coceira e sensação de calor da pele mais sensíveis. Sua composição apresenta a combinação da Niacinamida com o Bisabolol, que possui ação anti-inflamatória, anti-irritante e antibacteriana. Preço: R$ 48,96
- Água Micelar 3 em 1, da Avon Care. Além de sua ação de limpeza, ela também tonifica a pele, ajudando a equilibrar o pH e proporcionando uma sensação refrescante. Preço: R$ 26,00 (COMPRE AQUI)
- Mousse de Limpeza Facial, da Riô SkinLab. Limpa sem agredir, revigora e devolve a maciez da pele. Inovadora textura chantilly com microbolhas que ampliam o tempo de ação dos bioativos e proporcionam um sensorial extremamente agradável. Preço: R$ 69,00 (COMPRE AQUI)
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