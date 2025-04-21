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Mês de conscientização

Pele sensível: 12 produtos para cuidar da pele com rosácea

Os sinais mais comuns incluem vermelhidão persistente, que pode ser confundida com uma simples irritação, mas que tende a se intensificar ao longo do tempo

Publicado em 21 de Abril de 2025 às 10:00

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

21 abr 2025 às 10:00
Produtos para rosácea
Uma seleção de produtos para cuidar da pele com rosácea Crédito: Arte A Gazeta
A rosácea é uma doença de pele inflamatória crônica que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Embora seja uma condição comum, ainda há muita desinformação sobre suas causas, sintomas e tratamento, o que pode levar a diagnósticos tardios. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a rosácea afeta entre 1,5% e 10% das populações estudadas, com maior incidência em adultos de 30 a 50 anos. Embora seja mais frequente em mulheres, também afeta muitos homens, e, nesses casos, a condição tende a ser mais grave.
Além disso, os impactos da rosácea vão muito além da aparência, afetando profundamente a autoestima e a qualidade de vida dos pacientes. Seus sintomas podem gerar desconforto emocional, levando a quadros de ansiedade, estresse e insegurança. Apesar de ser uma doença crônica, é possível controlá-la com o acompanhamento adequado. “O diagnóstico precoce e um tratamento individualizado são fundamentais para minimizar os sintomas e evitar agravamentos”, explica a dermatologista Cibele Hasmman. 

Como identificar?

A rosácea se caracteriza principalmente por sintomas que afetam a região central do rosto. Os sinais mais comuns incluem vermelhidão persistente, que pode ser confundida com uma simples irritação, mas que tende a se intensificar ao longo do tempo. Além disso, há a presença de vasos sanguíneos visíveis, conhecidos como telangiectasias, e, em casos mais graves, lesões inflamatórias semelhantes à acne. Também podem surgir sintomas como ardência, coceira, sensação de calor intenso e ressecamento da pele.
À medida que a rosácea evolui, ela pode afetar outras partes do rosto, incluindo os olhos, causando uma condição conhecida como rosácea ocular, que resulta em irritação, olhos secos e vermelhos, e até sensibilidade à luz. O diagnóstico é clínico, feito por um dermatologista que avaliará os sintomas e pode sugerir exames complementares. “Alguns sinais de alerta incluem vermelhidão frequente no rosto, sensação de queimação ou ardência, pequenos vasos sanguíneos visíveis, episódios de rubor facial intenso e calor no rosto, pele extremamente sensível e ressecada, e, em casos mais graves, inchaço na região afetada. Se você perceber esses sintomas, é fundamental buscar orientação médica”, explica a médica.
Embora ainda não exista uma cura definitiva para a rosácea, diversos cuidados podem ajudar a reduzir os sintomas e evitar que as crises se tornem mais frequentes e intensas. O tratamento eficaz envolve, principalmente, a adoção de uma rotina diária de cuidados com a pele. O uso constante de protetor solar é um dos pilares mais importantes, pois a exposição ao sol pode agravar significativamente a condição. Além disso, é essencial evitar alimentos e bebidas que são conhecidos por desencadear os sintomas da rosácea, como comidas picantes, bebidas alcoólicas, especialmente o vinho tinto, e bebidas quentes.
Utilizar produtos adequados para peles sensíveis, como espumas de limpeza e hidratantes sem fragrâncias artificiais, pode ajudar a minimizar a inflamação e fortalecer a barreira cutânea. Em casos mais graves, o dermatologista pode recomendar medicamentos tópicos ou orais para controlar a inflamação. Manter um acompanhamento dermatológico regular é fundamental, pois a rosácea é uma condição que pode variar em intensidade e exige ajustes no tratamento ao longo do tempo.

11 produtos para cuidar da rosácea

Produtos para rosácea
Uma seleção de produtos para cuidar da pele com rosácea Crédito: Arte A Gazeta
  1. Hidratante Restaurador Facial Noturno, da Bepantol Derma. Com lipídios naturais, a fórmula exclusiva reduz a descamação e alivia o ressecamento deixando a pele confortável, suave e radiante. Uma textura leve e de rápida absorção, que proporciona hidratação imediata e duradoura por até 96 horas. Preço: R$ 58,79 (COMPRE AQUI)

  2. Pro Ar Calm Control Creme Hidratante Facial, da Cetaphil. Fornece hidratação por 24 horas, fortalece a pele sensível e melhora a função de barreira da pele. Além de hidratar, reduz significativamente a vermelhidão. Sua fórmula foi desenvolvida especialmente para peles sensíveis propensas à vermelhidão. Preço: R$ 122,99 (COMPRE AQUI)

  3. pH5 Light Gel Creme, de  Eucerin.  Sua fórmula ultraleve e de rápida absorção proporciona hidratação intensa sem deixar resíduos oleosos ou pegajosos, tornando a pele mais resistente e menos sensível aos estímulos ambientais. Preço: R$ 64,94 (COMPRE AQUI)

  4. Sérum B12 Ultra Reparador, da Ada Tina. O produto é capaz de reparar e regenerar a pele danificada, hidratar profundamente, fortalecer a barreira cutânea, reduzir sinais de ardência e irritação pós-sol, acalmar a pele e uniformizar o tom. Ideal para peles com rosácea. Preço: R$ 195,99 (COMPRE AQUI)

  5. Nutrel Gel de Limpeza Sensitive, da Profuse. Tem uma fórmula que combina um complexo hidratante com a tecnologia Syndet (são agentes suaves que higienizam sem agredir). Promove uma limpeza eficaz, delicada, anti-irritante e sem ressecamento. Preço: R$ 64,90 (COMPRE AQUI)

  6. Epidrat Calm B5 Multi-Reparador, da Mantecorp Skincare. Hidratante facial multirreparador desenvolvido especialmente para peles sensíveis ou sensibilizadas. Sua fórmula combina D-Pantenol (pró-vitamina B5) e o Complexo Sense C, proporcionando hidratação profunda, regeneração da barreira cutânea e alívio imediato de sintomas como vermelhidão, coceira e descamação. Preço: R$ 67,80 (COMPRE AQUI)
Produtos para rosácea
Uma seleção de produtos para cuidar da pele com rosácea Crédito: Arte A Gazeta
  1. Água Termal, de La Roche-Posay. Rica em sais minerais, ela possui propriedades calmantes, antioxidantes, anti-inflamatórias e anti-irritantes. Preço: R$ 122, 12 (COMPRE AQUI)

  2. Essência de Tratamento Revitalização e Luminosidade, de Natura Chronos Derma. Com a leveza da água e a potência de um tratamento, ela reduz a aparência de pele cansada, promovendo 94% mais vitalidade e 95% de renovação da pele. Enriquecida com pré e pós-biótico, ela ajuda a manter o equilíbrio da microbiota. Preço: R$ 78,01 (COMPRE AQUI)

  3. Regenerage Face,  da Dermage. Desenvolvido para a hidratação do rosto sensível e sensibilizado. Com ação calmante e reparadora, hidrata enquanto ajuda a suavizar a sensação de irritação e vermelhidão causada por rosácea, dermatite atópica e alergias. Preço: R$ 99,90

  4. Amilia Repair, da TheraSkin. Loção prebiótica multirreparadora que acalma, hidrata e recupera a pele. O produto atua reduzindo a vermelhidão, acalmando a irritação, coceira e sensação de calor da pele mais sensíveis. Sua composição apresenta a combinação da Niacinamida com o Bisabolol, que possui ação anti-inflamatória, anti-irritante e antibacteriana. Preço: R$ 48,96

  5. Água Micelar 3 em 1, da Avon Care. Além de sua ação de limpeza, ela também tonifica a pele, ajudando a equilibrar o pH e proporcionando uma sensação refrescante. Preço: R$ 26,00 (COMPRE AQUI)

  6. Mousse de Limpeza Facial, da Riô SkinLab. Limpa sem agredir, revigora e devolve a maciez da pele. Inovadora textura chantilly com microbolhas que ampliam o tempo de ação dos bioativos e proporcionam um sensorial extremamente agradável. Preço: R$ 69,00  (COMPRE AQUI)
*Os preços foram consultados em 18 de abril de 2025 e estão sujeitos a alterações.

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