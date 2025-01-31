Proteção alta e toque seco: 9 protetores solares em bastão para usar no verão

Capriche na aplicação: por ser um produto em bala, o protetor em bastão cria camadas finas sobre a pele. Portanto, o ideal é aplicá-lo generosamente em todas as áreas expostas.

Reaplicação frequente: assim como qualquer protetor solar, o formato em bastão deve ser reaplicado a cada duas horas, principalmente após suor excessivo ou contato com água.



Armazene corretamente: para evitar que o produto derreta ou resseque, mantenha-o em locais frescos e longe da luz solar direta.

