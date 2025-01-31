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Uso diário

Proteção alta e toque seco: 9 protetores solares em bastão para usar no verão

Compacto, de fácil aplicação e com textura inovadora, ele é uma excelente opção para quem busca proteção solar em qualquer momento do dia
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

31 jan 2025 às 06:01

Publicado em 31 de Janeiro de 2025 às 06:01

Protetor solar em bastão
Adotar o uso correto, com aplicação generosa e reaplicações regulares, garante uma pele protegida Crédito: Reprodução @isdin.brasil
O protetor solar é um dos produtos indispensáveis na rotina de cuidados com a pele, e o formato em bastão tem conquistado cada vez mais adeptos por sua praticidade. Compacto, de fácil aplicação e com textura inovadora, ele é uma excelente opção para quem busca proteção solar em qualquer momento do dia. 
A dermatologista Vanessa Perusso, parceria da Ricca, explica que além da proteção - é claro - a praticidade é o maior diferencial do protetor solar em bastão. “O formato compacto e sólido permite uma aplicação direta, uniforme e com zero incômodo, onde quer que seja”.
Com o protetor solar em bastão é possível reduzir o risco de deixar a pele com aquele aspecto brilhante, já que a textura desse tipo de produto é mais seca e menos oleosa. “A fórmula dos protetores solares em bastão é bastante eficaz contra os raios UVA e UVB. Por terem efeito matte, toque seco e serem resistentes ao suor e a água, são ótimos para quem pratica algum tipo de atividade física ao ar livre”, pontua Vanessa. Adotar o uso correto, com aplicação generosa e reaplicações regulares, garante uma pele protegida, hidratada e saudável.

Veja dicas de como usar

Capriche na aplicação: por ser um produto em bala, o protetor em bastão cria camadas finas sobre a pele. Portanto, o ideal é aplicá-lo generosamente em todas as áreas expostas.

Reaplicação frequente: assim como qualquer protetor solar, o formato em bastão deve ser reaplicado a cada duas horas, principalmente após suor excessivo ou contato com água.

Armazene corretamente: para evitar que o produto derreta ou resseque, mantenha-o em locais frescos e longe da luz solar direta.

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), o fator de proteção solar (FPS) mínimo indicado para a população brasileira é de 30, mas isso pode variar conforme o horário e duração da exposição solar, tons de pele e doenças que interagem com a luz do sol.
Diferente dos protetores em gel e creme, o produto em bastão possui uma textura leve e não deixa a pele com aspecto oleoso ou melecado. Para aplicá-lo, é importante garantir que uma camada uniforme do produto cubra todo o rosto. No mercado, há opções com acabamento sequinho e dos transparentes ao com cor. Veja a nossa seleção.

01

Bastão Protetor Solar Facial FPS 60, da Ricca

Com um formato que facilita a aplicação e retoque, a produto possui FPS 60 com proteção UVB e UVA e pode ser usada em todos os tipos de pele. Proporcionando um efeito matte, que reduz instantaneamente a aparência dos poros, além de toque seco, ele controla a oleosidade natural da pele, além de ser resistente à água e ao suor. O produto não deixa resíduo na pele e tem acabamento invisível.

02

Invisible Stick, de Isdin

Com acabamento leve e invisível, não deixa a pele com brilho, nem sensação oleosa e é fácil de carregar para reaplicar com facilidade e segurança. Com aplicação super prática, a novidade conta com FPS 50, absorção imediata, é resistente à água e ao suor e desenvolvido para minimizar risco de alergias, sendo indicado também para peles sensíveis e atópicas. A fórmula contém Extrato de Phaeodactylum Tricornutum, que auxilia a fortalecer e acalmar a barreira da pele, reduzindo de forma imediata os sinais de sensibilidade; Esteróis de Brassica Campestris, para restaurar a barreira física do rosto e ajudar a proteger a pele frágil, além de ter efeito calmante e hidratante para as peles muito secas. (COMPRE AQUI)

03

Biosole E+ Ultra Vitamin FPS 99,  da Ada Tina

Com ação clareadora e 12 horas de proteção contínua contra os raios UVA, UVB e UVA1 Longo. Com toque seco e textura sedosa, é indicado para todos os tipos e tons de pele, incluindo as mais sensíveis ao sol, e oferece resistência à água e ao suor. Ainda conta com a Tecnologia Solent Tripla Proteção Solar, que proporciona até 12 horas de fotoestabilidade, além de uma fórmula capaz de clarear, iluminar e uniformizar o tom da pele. É especialmente indicado para práticas esportivas e exposição prolongada ao sol, mantendo a pele protegida e com sensação de conforto durante todo o dia.  (COMPRE AQUI)

04

Protetor Solar Bastão com Cor Antimanchas, da Sallve

Disponível em 8 tons diferentes e FPS 90, tratamento antimanchas, em um só passo, enquanto a altíssima proteção solar previne e evita o aparecimento de manchas, ativos poderosos potencializam o tratamento e também ajudam a suavizá-las. O produto promete cobertura média para corrigir e uniformizar imediatamente o tom de pele, além de ajudar a proteger contra a luz azul e visível. Tudo isso com uma textura confortável e matte, que segura a oleosidade por muito tempo. O lançamento alia proteção solar de amplo espectro à tecnologia antimanchas, potencializando tratamentos e prevenção de hiperpigmentação e uniformização da pele. (COMPRE AQUI)

05

Protetor Solar Facial FPS 50 Stick Translúcido, da Sunless

O produto se destaca por sua fórmula universal e invisível, garantindo uma aplicação prática e eficaz em todos os tons e tipos de pele, sem deixar resíduos visíveis e sem interferir na maquiagem. Além disso, o produto garante alta proteção contra raios UVA e UVB FPS 50 e luz visível, além de oferecer benefícios antioxidantes e antissinais. Seu formato em bastão facilita a reaplicação, permitindo que o consumidor se proteja contra os danos solares de forma rápida e prática. Ideal para o uso diário, combina alta tecnologia com ingredientes naturais. 

06

Protetor Solar Stick Tonalizante FPS 80, da Adcos

É um protetor solar facial em bastão muito prático e de fácil aplicação. É indicado para práticas esportivas ao ar livre e em ambiente fechado, pois tem alta proteção aos raios UVA, UVB, infravermelho e também da luz azul/luz visível. Ele uniformiza o tom da pele com máxima cobertura, hidrata intensamente e ajuda a prevenir queimaduras solares. Está disponível em seis cores. (COMPRE AQUI)

07

Photoage Stick Color Mineral FPS 60, da Dermage

Protetor solar tonalizante 100% mineral com alta proteção UVA e UVB, indicado para o uso diário de todos os tipos de pele, inclusive as sensíveis. Proporciona cobertura com acabamento natural e uniformização da tonalidade da pele. Sua textura é agradável, promovendo maior conforto no momento da aplicação. Não irrita a pele nem os olhos e ajuda a proteger contra os efeitos nocivos da luz visível e azul. Resistente à água, é ideal para uso diário e durante atividades ao ar livre.

08

Episol Color Stick FPS50, da Mantecorp Skincare

É o primeiro protetor em formato bastão da linha de proteção solar. Com alta proteção contra os raios UVA, UVB e luz visível o lançamento pode ser utilizado como um aliado a base, uniformizando a pele com um toque natural, além de criar um efeito matte, reduzir poros dilatados e controlar o brilho por até quatro horas depois da aplicação. Em sua composição é possível encontrar ativos que auxiliam em uma pele mais saudável, como ácido hialurônico, que proporciona hidratação e ação em rugas finas e linhas de expressão; Vitamina E, que garante ação antioxidante e antipoluição; além de preservar o colágeno através de uma tecnologia inovadora, que minimiza os danos mais profundos na pele causados pelos raios infravermelhos.

09

Skin Stick FPS 30, da Simple Organic

É uma base facial 100% natural, com filtros físicos seguros e eficazes. Ideal para peles brasileiras, ela une maquiagem e skincare, proporcionando uma pele natural, uniforme e protegida. Com cobertura ajustável e efeito glow suave, bloqueia radiação e radicais livres, oferecendo praticidade e proteção diária com FPS 30.

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