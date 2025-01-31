Proteção alta e toque seco: 9 protetores solares em bastão para usar no verão

01
Bastão Protetor Solar Facial FPS 60, da Ricca
Com um formato que facilita a aplicação e retoque, a produto possui FPS 60 com proteção UVB e UVA e pode ser usada em todos os tipos de pele.
Proporcionando um efeito matte, que reduz instantaneamente a aparência dos poros, além de toque seco, ele controla a oleosidade natural da pele, além de ser resistente à água e ao suor. O produto não deixa resíduo na pele e tem acabamento invisível.
02
Invisible Stick, de Isdin
Com acabamento leve e invisível, não deixa a pele com brilho, nem sensação oleosa e é fácil de carregar para reaplicar com facilidade e segurança. Com aplicação super prática, a novidade conta com FPS 50, absorção imediata, é resistente à água e ao suor e desenvolvido para minimizar risco de alergias, sendo indicado também para peles sensíveis e atópicas. A fórmula contém Extrato de Phaeodactylum Tricornutum, que auxilia a fortalecer e acalmar a barreira da pele, reduzindo de forma imediata os sinais de sensibilidade; Esteróis de Brassica Campestris, para restaurar a barreira física do rosto e ajudar a proteger a pele frágil, além de ter efeito calmante e hidratante para as peles muito secas. (COMPRE AQUI
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03
Biosole E+ Ultra Vitamin FPS 99, da Ada Tina
Com ação clareadora e 12 horas de proteção contínua contra os raios UVA, UVB e UVA1 Longo.
Com toque seco e textura sedosa, é indicado para todos os tipos e tons de pele, incluindo as mais sensíveis ao sol, e oferece resistência à água e ao suor. Ainda conta com a Tecnologia Solent Tripla Proteção Solar, que proporciona até 12 horas de fotoestabilidade, além de uma fórmula capaz de clarear, iluminar e uniformizar o tom da pele. É especialmente indicado para práticas esportivas e exposição prolongada ao sol, mantendo a pele protegida e com sensação de conforto durante todo o dia. (COMPRE AQUI
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04
Protetor Solar Bastão com Cor Antimanchas, da Sallve
Disponível em 8 tons diferentes e FPS 90, tratamento antimanchas, em um só passo, enquanto a altíssima proteção solar previne e evita o aparecimento de manchas, ativos poderosos potencializam o tratamento e também ajudam a suavizá-las. O produto promete cobertura média para corrigir e uniformizar imediatamente o tom de pele, além de ajudar a proteger contra a luz azul e visível. Tudo isso com uma textura confortável e matte, que segura a oleosidade por muito tempo. O lançamento alia proteção solar de amplo espectro à tecnologia antimanchas, potencializando tratamentos e prevenção de hiperpigmentação e uniformização da pele. (COMPRE AQUI
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05
Protetor Solar Facial FPS 50 Stick Translúcido, da Sunless
O produto se destaca por sua fórmula universal e invisível, garantindo uma aplicação prática e eficaz em todos os tons e tipos de pele, sem deixar resíduos visíveis e sem interferir na maquiagem. Além disso, o produto garante alta proteção contra raios UVA e UVB FPS 50 e luz visível, além de oferecer benefícios antioxidantes e antissinais. Seu formato em bastão facilita a reaplicação, permitindo que o consumidor se proteja contra os danos solares de forma rápida e prática. Ideal para o uso diário, combina alta tecnologia com ingredientes naturais.
06
Protetor Solar Stick Tonalizante FPS 80, da Adcos
É um protetor solar facial em bastão muito prático e de fácil aplicação. É indicado para práticas esportivas ao ar livre e em ambiente fechado, pois tem alta proteção aos raios UVA, UVB, infravermelho e também da luz azul/luz visível. Ele uniformiza o tom da pele com máxima cobertura, hidrata intensamente e ajuda a prevenir queimaduras solares. Está disponível em seis cores. (COMPRE AQUI
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07
Photoage Stick Color Mineral FPS 60, da Dermage
Protetor solar tonalizante 100% mineral com alta proteção UVA e UVB, indicado para o uso diário de todos os tipos de pele, inclusive as sensíveis. Proporciona cobertura com acabamento natural e uniformização da tonalidade da pele. Sua textura é agradável, promovendo maior conforto no momento da aplicação. Não irrita a pele nem os olhos e ajuda a proteger contra os efeitos nocivos da luz visível e azul. Resistente à água, é ideal para uso diário e durante atividades ao ar livre.
08
Episol Color Stick FPS50, da Mantecorp Skincare
É o primeiro protetor em formato bastão da linha de proteção solar. Com alta proteção contra os raios UVA, UVB e luz visível o lançamento pode ser utilizado como um aliado a base, uniformizando a pele com um toque natural, além de criar um efeito matte, reduzir poros dilatados e controlar o brilho por até quatro horas depois da aplicação. Em sua composição é possível encontrar ativos que auxiliam em uma pele mais saudável, como ácido hialurônico, que proporciona hidratação e ação em rugas finas e linhas de expressão; Vitamina E, que garante ação antioxidante e antipoluição; além de preservar o colágeno através de uma tecnologia inovadora, que minimiza os danos mais profundos na pele causados pelos raios infravermelhos.
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Skin Stick FPS 30, da Simple Organic
É uma base facial 100% natural, com filtros físicos seguros e eficazes. Ideal para peles brasileiras, ela une maquiagem e skincare, proporcionando uma pele natural, uniforme e protegida. Com cobertura ajustável e efeito glow suave, bloqueia radiação e radicais livres, oferecendo praticidade e proteção diária com FPS 30.