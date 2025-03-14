Os principais lançamentos de beleza para conhecer em março de 2025

1

Linha Healthy Radiance, da Cetaphil

A linha facial combina ativos poderosos para promover luminosidade, uniformizar o tom da pele e combater manchas escuras. Em sua formulação está a Tecnologia Gentlebright, que combina niacinamida e lírio do mar, impedindo a adesão de partículas poluentes à pele. No sérum antimanchas, por exemplo, também contém vitamina C, que possui ação antioxidante e, combinada com os demais ativos, oferece 21% de proteção contra o estresse oxidativo da luz azul. Composta por quatro produtos, incluindo sabonete líquido, esfoliante facial, sérum antimanchas e creme noturno, a novidade foi desenvolvida para deixar a pele mais luminosa e uniforme, diminuir as manchas e melhorar a qualidade de pele.



2

Neo Dermo Defense Collection, de Eudora

Desenvolvido em uma fórmula gel creme de toque suave e acabamento invisível, o Protetor Solar Facial Sem Cor se adapta a todos os tons de pele, sendo ideal para o uso diário. Sua composição exclusiva reúne ativos poderosos e oferece defesa completa contra os raios UVA e UVB, criando uma barreira eficaz contra os danos causados pelo sol. Com ação antioxidante, ele combate os radicais livres e ajuda a prevenir o envelhecimento precoce. Sua tecnologia antipoluição protege a pele dos danos causados por agentes externos, enquanto a defesa contra a luz azul — emitida por telas de dispositivos eletrônicos — preserva a saúde e a luminosidade natural da sua pele. Disponível em duas versões: FPS 50 e FPS 70.



3

Beta Melancia, da FreeBrands

O hidratante labial traz um aroma doce e refrescante inspirado na melancia. Além de hidratar, o produto também protege contra raios ultravioleta, com fator de proteção 6 (FPS). Possui fórmula exclusiva, composta de óleos naturais, manteiga de Karité e alguns dos mais potentes hidratantes naturais.

4

Perfume Joy Emotion Scent, da Mary Kay

Com o suporte da neurociência, o perfume aguça sensações positivas graças à tecnologia proprietária da Givaudan. O resultado é uma fragrância poderosa, capaz de transformar a maneira que cada pessoa se sente. A fragrância pertence à família olfativa Frutal Floral da marca e combina notas de pêssego, que proporcionam frescor, radiância e alegria; óleo de gerânio do Egito, que adiciona toque de feminilidade; e Musk para reforçar a sensação de cuidado e bem-estar.



5

Fragrância Clash, de O Boticário

O grupo lança a nova marca de perfumaria masculina, que estabelece um marco como referência no território fougère – principal família olfativa da perfumaria masculina no Brasil. O perfume é uma fragrância impactante do começo ao fim, resultado da combinação potente de frescor e força. Na saída, notas geladas e modernas combinadas à nuance frutal aditiva. No corpo, aromáticos extraídos em alta pressão, processo que garante sua versão mais pura e fresca. No fundo, a força amadeirada do Vetiver é combinada à textura envolvente do cashmeran, um clash de sensações, revelando a potência do homem moderno.



6

Linha Tododia Energia, de Natura

Com eficácia comprovada pela neurociência, a fragrância de flor de gengibre e tangerina e o ritual com a combinação dos produtos são os grandes protagonistas do efeito da nova linha, garantindo um boost de até sete vezes mais energia durante o dia com o uso dos produtos – sabonete esfoliante, hidratante corporal 2 em 1 e body splash – combinado ao ritual de autocuidado, que buscou referências nas medicinas circadiana, ayurveda, além da medicina tradicional chinesa. Além disso, a marca lançou em seu portfólio a Bruma facial energizante. Ao todo a linha traz seis produtos para o dia a dia.



7

P-TIOX, de SkinCeuticals

É uma solução anti-idade, sendo a primeira inovação da marca inspirada pelas tendências asiáticas de skincare, desenvolvido pelo centro de inovação na Coréia do Sul. O produto possui textura Light-Tech, com tecnologia leve e adaptável a qualquer tipo de pele, e é formulado com um complexo avançado de neuropeptídeos, corrigindo linhas finas causadas pela contração muscular através das expressões faciais. Além disso, possui extrato de laminaria, um novo ativo, polihidroxiácido e niacinamida, responsáveis pelo efeito Glass Skin. Promete prevenir e corrigir nove tipos de rugas de contração em até -68%, inclusive aquelas que a toxina botulínica não trata.



8

Bruma Tonificante UPDerm, da Payot

É um produto multifuncional que combina tratamento, hidratação e fixação, ideal para quem busca prolongar a durabilidade da maquiagem e, ao mesmo tempo, cuidar da saúde da pele. Foi desenvolvida para ser utilizada tanto como o toque final na rotina de cuidados faciais quanto como fixador de maquiagem. A fórmula combina Proteína de Soja e Quatro tipos de Ácido Hialurônico, que penetram nas diferentes camadas da pele, proporcionando uma hidratação profunda e duradoura. Entre seus principais benefícios estão: hidratação profunda para uma pele mais saudável e radiante; elasticidade aprimorada, com uma textura visivelmente mais uniforme; e fixação da maquiagem.



9

Paradoxe Virtual Flower, da Prada

Fragrância desenvolvida em colaboração com inteligência artificial, que celebra a criatividade, a inovação tecnológica e a beleza do inesperado. O Eau de Parfum dá protagonismo para uma das flores mais sofisticadas da perfumaria: o jasmim. Esta fragrância floral almiscarada captura a fragrância leve e luminosa do jasmim na sua forma natural e se desdobra com notas de topo frescas e cítricas de Vert de Bergamota da Itália, que são extraídas por meio de uma expressão a frio da casca e destilação molecular do óleo essencial. Também apresenta vibrantes notas de coração de Neroli e um acorde único de jasmim, ancorado por notas de fundo de Serenolide Musk e Ambrette



10

Blush em Pó Multifuncional, da Care Natural Beauty

A cor (Pink Mocha) traz um mix de marrom quente e rosa queimado, aderindo à cartela tendência do momento e podendo ser usado para selar e bronzear a pele, além da proposta original de blush. O produto oferece um acabamento aveludado e matte, sendo capaz de uniformizar a pele e elevar o look com o efeito natural ‘corado de sol’. A textura em pó ultra fina proporciona facilidade para aplicar e esfumar, sem ressecar a pele. A novidade possui cerca de 72% de ativos que cuidam da pele, como vitamina E e pigmentos naturais com antioxidantes.



11

Linha BlondorPlex, da Wella Professionals

Desenvolvido em parceria com Romeu Felipe, a linha é composta por shampoo, condicionador, máscara e leave-in, e oferece uma solução completa para reparar e fortalecer os cabelos descoloridos, loiros ou com mechas, garantindo um loiro impecável e duradouro. A fórmula dos produtos contém a tecnologia 3D Blonde System, uma combinação de ingredientes que fortalece visivelmente e repara os fios após as colorações. Para proteger os fios de metais pesados e radicais livres, tem o metal purifier e os antioxidantes, que também melhoram o resultado da cor; para fortalecer os cabelos e criar ligações internas mais fortes, foi usado a tecnologia Plex; e, por fim, para hidratar e dar um aspecto mais saudável para os fios, foi acrescentado polidores de superfície e a Pro Vitamina B5.



12

Mini Ela é Carioca, da Lola From Rio

O produto ganha versão em miniatura. A proteína repõe os aminoácidos capilares danificados por procedimentos químicos, exposição solar, água salina e suor. O creme é 3 em 1: pode ser usado como leave-in, bálsamo noturno ou pré/pós exercício físico. Além disso, auxilia na texturização dos cachos, proteção da cor e aumenta a resistência à quebra. Com protetor térmico, é uma boa pedida para qualquer tipo de cabelo, sem que haja preocupação enquanto pega um bronze ou se banha no mar. A novidade é a base do ativo Mate do Rio, além de outros como bisabolol e cica repair, ambos com propriedades calmantes e cicatrizantes, e ceramidas, que protege os fios do sol carioca.



13

Cloud Crush, da Too Faced

A linha viral de blushes em pó da marca aumentou sua cartela de cores com Berry Dreamy e Super Candy Clouds. Os novos tons são 93% formulados com ingredientes de origem natural e performam bem em diferentes tons de pele. O produto cria uma cor difusa que parece um rubor natural. É infusionado com extrato de flores que ajuda na fácil aplicação e é seguro para peles sensíveis.

14

Intimate Sabonete Líquido Íntimo Gentle, da Avon

Desenvolvidos totalmente por mulheres, os sabonetes líquidos limpam suavemente, sem ressecar, e ajudam a equilibrar o pH da região. A linha conta com quatro versões, pensadas para cada momento da rotina e as necessidades femininas. O Gentle conta com extrato de camomila para garantir limpeza profunda e delicada, além de possuir um toque confortável do extrato de camomila.



15

Pet Wipes, da Océane