Florais e frescos: 8 perfumes ideais para usar no verão

- Aplique em pontos de pulsação, como pulsos, pescoço, atrás das orelhas e dobras internas dos cotovelos. Essas áreas emitem calor, o que pode melhorar o desenvolvimento e a projeção da fragrância.

- Mantenha a pele hidratada, pois isso ajuda a evitar a evaporação rápida do perfume.

-Use produtos complementares com fragrância, como sabonete, gel de banho ou loção corporal, para criar um efeito em camadas e aumentar a durabilidade. Mas sempre na mesma linha olfativa!

-Você pode aplicar o perfume nas roupas, mas evite aplicá-lo diretamente nos cabelos, pois o álcool frequentemente os resseca.

