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Dias de calor

Florais e frescos: 8 perfumes ideais para usar no verão

Vale se aventurar por fragrâncias com notas cítricas, frutas frescas, florais leves ou aquáticas, que trazem essa sensação de frescor

Publicado em 19 de Fevereiro de 2025 às 09:01

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

19 fev 2025 às 09:01
Perfumes de verão
Uma seleção de perfumes para usar no verão Crédito: Arte A Gazeta
No verão, a regra número um é a refrescância. Tudo que prolonga a sensação de frescor e leveza é válido nessa estação tão quente, inclusive na escolha dos perfumes. A preferência na estação é pelos perfumes frescos. 
O diretor olfativo Pierre Aulas, da O.U.i Paris, diz que no verão, as fragrâncias frescas, leves e duradouras têm a preferência das pessoas. "Isso se deve, principalmente, ao aumento da produção de suor durante as altas temperaturas. Para esse período, sugiro optar por perfumes com notas cítricas, frutas frescas, florais leves, aquáticas, verdes, herbais ou madeiras claras, evitando tons pesados como baunilha, âmbar e madeiras quentes. Também florais delicados, como rosa centifolia, jasmim e flor de laranjeira, são perfeitos para criar uma atmosfera elegante e arejada".
Ele conta que escolher um perfume é uma experiência pessoal e deve refletir o seu estilo, emoções e o clima do ambiente. "No verão, é ideal optar por fragrâncias mais leves, frescas e que complementam sua energia. O perfume deve ser uma extensão da sua identidade e oferecer conforto e prazer durante todo o dia", diz Pierre Aulas. 
"Em dias quentes, a longevidade e projeção do perfume podem ser influenciadas por fatores como calor, umidade e a natureza da própria fragrância"
Pierre Aulas - Diretor olfativo

Dicas para fazer a fragrância durar mais

- Aplique em pontos de pulsação, como pulsos, pescoço, atrás das orelhas e dobras internas dos cotovelos. Essas áreas emitem calor, o que pode melhorar o desenvolvimento e a projeção da fragrância. 

- Mantenha a pele hidratada, pois isso ajuda a evitar a evaporação rápida do perfume. 

-Use produtos complementares com fragrância, como sabonete, gel de banho ou loção corporal, para criar um efeito em camadas e aumentar a durabilidade. Mas sempre na mesma linha olfativa! 

-Você pode aplicar o perfume nas roupas, mas evite aplicá-lo diretamente nos cabelos, pois o álcool frequentemente os resseca.

A quantidade de perfume a ser aplicada depende da fragrância e do efeito que você deseja. "Eu aconselho sempre aplicar em camadas. Ao invés de usar uma grande quantidade de uma vez, aplique de forma sutil, para garantir uma distribuição mais uniforme e duradoura.  Em geral, para fragrâncias mais leves e frescas, uma ou duas borrifadas são suficientes. A ideia é que o perfume envolva suavemente a pele, sem ser excessivo. Menos é mais, especialmente nos dias quentes, quando o calor pode amplificar a fragrância", finaliza  Pierre Aulas. 

8 perfumes para usar no verão

1

L’Or de Méditerranée Eau De Parfum Pour Femme, da O.U.i

Inspirada na beleza natural da Riviera Francesa, a fragrância combina o frescor vibrante de notas frutais suculentas com a luminosidade do acorde sparkling. Um coração de flores brancas traz elegância e sofisticação, enquanto a base amadeirada, com toques confortáveis de musk, evoca a sensualidade do sol na pele. (COMPRE AQUI)

2

Boundless Blue, da Mary Kay

É um eau de parfum, que remete às ondas com notas aquáticas marinhas, um buquê radiante para garantir o floral frutado e uma explosão de notas cítricas. A clementina, uma fruta da família das laranjas, é um dos ingredientes poderosos da fragrância, junto ao neroli, um óleo essencial da flor de laranjeira, e ao sal marinho. Como resultado, Boundless Blue se encaixa na categoria do floral cítrico.

3

Mareô Água do Mar Perfumada, de L'Occitane au Brésil

Possui eletrólitos, conhecidos por suas propriedades únicas de remineralização e tonificação, capazes de trazer perfumação e repor os sais minerais perdidos ao longo do dia pela pele, como potássio, magnésio, cálcio e sódio. Ele também proporciona hidratação por até 24 horas e revitalização, sem deixar a pele pegajosa. Sua fragrância, desenvolvida com a tecnologia exclusiva Thalassogaia, que conduz mentalmente a uma viagem às costas marinhas, podendo contribuir com os benefícios holísticos de sensação de bem-estar, como se estivesse fisicamente próximo ao mar. (COMPRE AQUI)

4

Banho Refrescante Lavanda, da Avatim

A fragrância exala bem-estar e irradia inspiração. Suas nuances aromáticas envolvem os sentidos em um convite ao relaxamento. As notas são leves e refrescantes, com bergamota, lavanda e anis como saída; gerânio, jasmim e magnólia no corpo; e patchouli, musk e fava tonka no fundo.

5

Eau de Toilette Verbena Gerânio, de L'Occitane en Provence

Com extratos de duas folhas surpreendentes, essa fragrância une de forma única o cítrico da Verbena com o floral rosado do Gerânio. A fragrância é um mergulho de frescor e doçura através das notas de topo com essência de capim-limão, bergamota e essência de litsea cubeba, seguidas por um coração revitalizante de notas de verbena, essência de gerânio e essência de clary sage.

6

Citrus Brasilis, da Granado

É uma criação de Quentin Bisch, da Givaudan, que se inspirou no aroma do pé de laranjeira que perfumava o quintal de sua própria casa e nas águas aromáticas das antigas formulações da marca. os cítricos assumem o papel de protagonistas em uma criação intensa e energizante. As notas de saída de bergamota, mandarina e limão são um convite ao frescor. Um toque floral delicado equilibra a composição, enquanto o musk envolve a fragrância em conforto e sofisticação.

7

Kaiak Sonar, da Natura

O perfume traz a tecnologia VibraScent que traduz sons e cores em cheiro, transformando cada borrifada em uma verdadeira ferramenta de conexão entre ser humano e natureza. O perfume masculino tem um caminho olfativo aromático amadeirado moderado. (COMPRE AQUI)

8

Floratta Romance de Verão, de O Boticário

Uma fragrância refrescante e leve, perfeita para os dias quentes, inspirada na alegria e leveza do verão. Também com a mistura de notas florais e frutais junto a doçura do damasco combinada com flores como a frésia e o hibisco, evocam um clima tropical e delicado. É ideal para quem busca uma fragrância que transmita frescor e sofisticação em momentos descontraídos. (COMPRE AQUI)

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