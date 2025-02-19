Florais e frescos: 8 perfumes ideais para usar no verão

Dicas para fazer a fragrância durar mais
- Aplique em pontos de pulsação, como pulsos, pescoço, atrás das orelhas e dobras internas dos cotovelos. Essas áreas emitem calor, o que pode melhorar o desenvolvimento e a projeção da fragrância.
- Mantenha a pele hidratada, pois isso ajuda a evitar a evaporação rápida do perfume.
-Use produtos complementares com fragrância, como sabonete, gel de banho ou loção corporal, para criar um efeito em camadas e aumentar a durabilidade. Mas sempre na mesma linha olfativa!
-Você pode aplicar o perfume nas roupas, mas evite aplicá-lo diretamente nos cabelos, pois o álcool frequentemente os resseca.
8 perfumes para usar no verão
1
L’Or de Méditerranée Eau De Parfum Pour Femme, da O.U.i
2
Boundless Blue, da Mary Kay
3
Mareô Água do Mar Perfumada, de L'Occitane au Brésil
4
Banho Refrescante Lavanda, da Avatim
5
Eau de Toilette Verbena Gerânio, de L'Occitane en Provence
6
Citrus Brasilis, da Granado
7
Kaiak Sonar, da Natura
8
Floratta Romance de Verão, de O Boticário
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