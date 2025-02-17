Nova toxina botulínica e tecnologias: as novidades de beleza do congresso em Paris

O evento apresentou os melhores tratamentos baseados em evidências científicas Crédito: Shutterstock/ Ground Picture

Dermatologistas de várias partes do mundo se reuniram para conhecer resultados de experimentos, novas substâncias e tendências que vão nortear a área no mundo todo. Sediado em Paris, o International Master Course on Aging Science (IMCAS) acontece há 26 anos e abre o ano dermatológico. O evento dita as tendências dos próximos meses, como os novos e melhores tratamentos baseados em evidências científicas

A edição deste ano apresentou novidades em várias áreas da Dermatologia Estética, com aulas sobre técnicas e tratamentos com toxina botulínica, ácido hialurônico, bioestimuladores, fios de sustentação, laser e tecnologias para tratamentos faciais e corporais. Além disso, também teve atualização em tratamentos cirúrgicos, terapias capilares e da ciência da longevidade. O Se Cuida conversou com dermatologistas do Espírito Santo que estiveram no evento.

Uma das novidades é a Relfydess, nova toxina botulínica que tem previsão de chegar no Brasil. A dermatologista Giane Giro explica que, por enquanto, o produto está aprovado para uso na Europa e na Austrália. "Esta nova toxina tem o início de ação mais rápido, em 39% dos casos já no primeiro dia de aplicação, e 75% dos pacientes mantém resultados por mais tempo, por até seis meses, ao contrário das toxinas atualmente disponíveis, que tem duração média de até quatro meses".



Mesmo após o sexto mês, ainda são vistos benefícios na melhora das rugas, com estudos mostrando a permanência de resultados em menor grau, por até 1um ano, após a aplicação da Relfydess. "Ela é produzida com uma tecnologia patenteada que entrega a molécula sem complexos proteicos, em uma forma mais ativa. Além disso, é a primeira toxina líquida, que vem pronta para o uso, ao contrário das outras toxinas que vem em pó, sendo necessário fazer a diluição antes da aplicação", explica a médica.

Outra novidade é o Ellacor. A médica conta que tecnologia de microcoring foi desenvolvida pelo grupo da Universidade de Harvard com a promessa da “plástica sem cortes”.



A dermatologista Giane Giro fala das novidades do IMCAS 2025 Crédito: Divulgação/ Giane Giro

"O aparelho remove mecanicamente dezenas de milhares de microfragmentos da pele sem cirurgia ou uso de laser, e não deixa cicatrizes na pele" Giane Giro - Dermatologista

A dermatologista conta que o somatório destes milhares de fragmentos retirados pode corresponder a 9% da pele da região tratada, sendo uma opção de retirada do excesso de pele sem cirurgias. "Já temos uma empresa representando o aparelho no Brasil, está em processo final de liberação pela Anvisa. Nossa expectativa é de que em breve chegue aos consultórios", diz Giane Giro.



Outras novidades Laser Red Touch. Utiliza o comprimento de onda de 675 nm, com ação seletiva no colágeno. Esse novo comprimento de onda foi lançado para o tratamento do envelhecimento da pele, e um estudo recente mostrou benefícios para a melhora do melasma.

Focal Point Technology. Foi apresentada pelo grupo da Universidade de Harvard. Ela é utilizada no laser Miria, já disponível nos Estados Unidos. "Esse laser fracionado é inovador pois tem uma nova geometria para entrega do laser na pele, cônica, diferente do fracionamento existente até o momento. Ele entrega a energia profundamente na derme, com alta intensidade, poupando a epiderme. Pode ser utilizado em todos os tons de pele com segurança e as indicações são diversas, como rejuvenescimento e tratamento de cicatrizes", explica Giane Giro.

Emface para as pálpebras inferiores. O aparelho traz o inovador campo elétrico de alta intensidade para o rejuvenescimento da camada muscular da face. Já está disponível no Brasil para o tratamento da fronte, bochechas e papada. "Agora com o eletrodo para as pálpebras inferiores será possível fortalecer o orbicular do olho, músculo que perde tônus durante o processo de envelhecimento, deixando a aparência de flacidez e bolsas na região", diz Giane Giro.



A dermatologista conta que estamos na quarta geração de radiofrequências monopolares. Vários aparelhos coreanos desenvolveram um sistema de resfriamento que permite realizar o tratamento com muito conforto para o paciente. "Essas tecnologias estão dentro do conceito atual de Dermatologia regenerativa, de promover um estímulo natural das células, aumentando as fibras colágenas e elásticas na pele e promovendo a contração da pele, com um efeito lifting não cirúrgico".

Uso da inteligência artificial

No evento também foi apresentado um novo volumizador facial, chamado de Restylane Shaype. "Ele promete redefinir os tratamentos de harmonização, permitindo mais projeção do mento e estruturação facial com uma menor quantidade de produto, otimizando os resultados", explica a dermatologista Pauline Lyrio.

Já em relação as tecnologias, a médica diz que os sistemas de análise 3D da pele chegam ainda mais arrojados, como a Aura 3D imagem e a inteligência artificial, transformando a forma como serão analisados os tratamentos estéticos, trazendo mais precisão, personalização e segurança para cada paciente.

"Além de testes genéticos para tratamentos personalizados. Já é possível refinar protocolos para queda capilar, acne e até envelhecimento da pele com base no perfil genético do paciente, trazendo resultados ainda mais eficazes", diz Pauline Lyrio.

Outra tendência é o uso da gordura autóloga fracionada para rejuvenescimento. "É o uso de micropartículas de gordura autóloga do próprio paciente, como uma nova abordagem de rejuvenescimento, oferecendo um resultado natural e duradouro", explica a médica.



A dermatologista Pauline Lyrio fala das novidades do IMCAS 2025 Crédito: Divulgação/Pauline Lyrio

"O mercado de cosméticos agora explora a relação entre a pele e o sistema nervoso, desenvolvendo produtos que interagem com neurotransmissores para promover um cuidado mais inteligente e personalizado" Pauline Lyrio - Dermatologista

A dermatologista conta que o congresso traz como abordagem os tratamentos e a prevenção do envelhecimento facial e corporal. "Tratamentos que melhoram a qualidade da pele sem alterar traços faciais, como peelings de recuperação rápida, radiofrequência, ultrassom microfocado e lasers, visando otimizar a resposta aos tratamentos e resultados mais naturais".

Novos fios e tecnologias coreanas

A dermatologista Isabella Redighieri conta que, nos tratamentos injetáveis, se falou muito da combinação dos bioestimuladores de colágeno com os exossomos ou PDRN, potencializando não só o aumento do colágeno, mas a capacidade da célula em rejuvenescer, produzindo fibras de melhor qualidade.

"A medicina regenerativa está com tudo, e foi assunto extremamente discutido nesse congresso. Além disso, serão lançadas até o ano que vem, toxinas botulínicas com maior duração (até 12 meses), que agem mais rapidamente, a partir de 24 horas, e que são mais puras".

Já a associação de lasers com PDRN e exossomos é um tratamento promissor capaz de reprogramar os sinais entre as células, levando informações que 'reparam' os danos celulares. "Isso melhora a saúde celular, rejuvenesce as células. E reparam danos causados pelo sol, por exemplo. Os lasers por si só, já fazem uma renovação celular, capazes inclusive de tratar áreas com lesões pré-cancerígenas, prevenindo a evolução para lesões malignas", diz a médica.

A dermatologista Isabella Redighieri fala das novidades do IMCAS 2025 Crédito: Reprodução @draisabellaredighieri

"Outra novidade são as tecnologias coreanas como o Coolfase, sucesso entre as asiáticas, que são controlados pela inteligência artificial, e promovem rejuvenescimento a longo prazo, com conforto para o paciente" Isabella Redighieri - Dermatologista