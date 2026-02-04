Se cuida

Como consumir chás de ervas e plantas com segurança: 15 orientações

Veja como alguns cuidados são importantes para garantir a sua saúde e evitar efeitos adversos

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 18:29

Chás de ervas e plantas naturais fazem parte da cultura popular brasileira e são conhecidos por serem aliados da saúde Crédito: Imagem: Zadorozhnyi Viktor | Shutterstock

Os chás de ervas e plantas fazem parte da cultura popular brasileira e são amplamente consumidos como aliados no alívio de desconfortos e no cuidado com a saúde. Conforme o Ministério da Saúde, o uso de plantas medicinais é reconhecido no país por meio da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde (SUS).

Apesar de serem naturais, os chás feitos com ervas e plantas devem ser consumidos com cautela, pois isso não significa que sejam totalmente inofensivos. Assim como outros medicamentos, essas bebidas podem provocar efeitos adversos, especialmente quando ingeridas em excesso ou de forma contínua.

Abaixo, com ajuda do o farmacêutico homeopata Jamar Tejada, listamos 15 orientações essenciais para um consumo seguro. Confira!

1. Limite de um dia

Utilizeo preparadodo chá por até 24horas. Apósisso, descarte.

2. Consulte um profissional

As ervas secas não devem ser utilizadas por um período maior do que3 semanas. Caso queira prolongar otratamento, sempre deve ser consultado um profissional de saúde.

3. Atente-se aos utensílios

Prefira, para o preparo,utensílios como vidro, cerâmica, ágata e porcelana,quenão liberam resíduos tóxicos. Evite panelas de alumínio.

4. Escolha bem a água

A água utilizada nessas preparações deve ser filtrada ou mineral.

5. Dose com cuidado

Verifique a dose utilizada para cada patologia, idade e condição fisiológica decada paciente.

O consumo de ervas medicinais exige cuidado Crédito: Imagem: Zadorozhnyi Viktor | Shutterstock

6. Mantenha o chá tampado

A preparação quente,quecontém ervas aromáticas,deve permanecer tampadaaté que esfrie por completo.

7. Aposte na variedade

As ervas podem ser variadas para que organismo não se “acostume”, evitandoa redução de sua eficácia. Contudo, evite misturar mais de 3 ervas em um mesmo chá.

8. Opte por não utilizar açúcar

É indicado evitar a adição de açúcar. Porém,caso nãoconsigaingerir sem ser adoçado,é melhor usar mel.

9. Não deixe parado

Evite deixar o chá emdescanso por muito tempo,uma vez que as propriedadesmedicinais podem ter osefeitos diminuídos.

10. Reduza a quantidade de plantas

Não existe uma regra. Contudo,quanto menos plantas forem utilizadas, maiorserá asegurança sobre o efeito desejado.

11. Faça o teste para alergias

Antes de consumir uma nova erva, faça um teste para verificar se você é alérgico . Comece com uma pequena quantidade e observe se há alguma reação adversa, como coceira, inchaço ou dificuldade para respirar.

O chá não deve substituir o consumo da água Crédito: Imagem: Impact Photography | Shutterstock

12. Evite o uso como substituição de água

Os chás devem ser consumidos moderadamente. O usual é ingerir uma xícara ou duas por dia. Não se deve tomar a infusão o dia todo, principalmente como substituto da água, pois alguns preparos são diuréticos, o que acaba desidratando o corpo.

13. Conheça a procedência das ervas

Não consuma ervas que você não consiga identificar ou que sejam conhecidas por serem tóxicas. Algumas plantas podem ser venenosas e causar sérios problemas de saúde.

14. Verifique a qualidade

Ao comprar ervas secas, verifique se elas estão bem conservadas, sem sinais de mofo ou deterioração. Ervas frescas devem estar livres de pesticidas e contaminantes.

15. Não ferva as ervas e plantas por muito tempo

As plantas devem ser preparadas com água quente, mas sem deixar ferver por muito tempo, pois as manter em temperaturas muito altas pode fazer com que elas percam as suas propriedades.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta