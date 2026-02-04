Se cuida

7 erros comuns no Carnaval que você deve evitar

O equilíbrio é a chave para curtir a festa sem prejudicar a saúde e o bem-estar

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 19:29

Cuidados simples com a saúde no Carnaval fazem toda a diferença e ajudam a evitar imprevistos Crédito: Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock

Na hora da folia, a sensação é de que tudo pode, mas não é bem assim. Para aproveitar o Carnaval com saúde e disposição, alguns cuidados simples fazem toda a diferença e ajudam a evitar imprevistos. Atitudes simples reduzem o risco de mal-estar, queda de pressão e desidratação. Além disso, contribuem para que a diversão continue do começo ao fim, com mais segurança e bem-estar.

Para o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo, Fellow da The Obesity Society — TOS (EUA) e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN), a regra número um é simples: equilíbrio — na comida, na bebida e no sono — para não cometer erros básicos que colocam em risco a saúde e podem acabar com a festa antes da hora.

A seguir, confira 7 erros comuns que você deve evitar no Carnaval!

1. Não se alimentar antes de sair de casa

Comer não faz parte da folia para muita gente. Porém, consuma uma refeição leve , rica em proteínas magras e carboidratos, com muitos vegetais, legumes e frutas frescas, e já chegue com fôlego na brincadeira.

2. Comer demais na folia

Tente não comer demais antes da folia para não provocar um maior esforço do organismo para absorver toda a energia, resultante do consumo em excesso, principalmente de alimentos ricos em gordura, carboidratos e bebidas alcoólicas. Evite alimentos ultraprocessados.

3. Não ir ao banheiro

Na empolgação, o que menos se quer é parar para ir ao banheiro. Mas é importante não reter urina por muito tempo, pois isso pode acarretar sérios problemas de saúde urinária, intensificados pelo calor e pela desidratação, comum quando se bebe mais álcool do que água. É preciso liberar as toxinas.

4. Esquecer de beber água

Leve sua garrafinha e deixe-a sempre cheia e, se possível, consuma água de coco. O ideal é ingerir água em intervalos médios de duas horas, em porções de 300 ml ou se a sede chamar. Uma boa hidratação é essencial para limpar o organismo e contribuir para evitar desequilíbrios entre os órgãos e inchaços.

O excesso de álcool no Carnaval pode provocar intoxicação aguda e sistêmica Crédito: Imagem: Vergani Fotografia | Shutterstock

5. Exagerar na dose

O álcool é metabolizado principalmente pelo fígado. O excesso pode provocar uma intoxicação aguda e sistêmica, causando os sintomas da famosa ressaca, como desidratação, cansaço e dores de cabeça. A ideia não é se privar, mas ter cautela, pois os exageros podem gerar danos ao organismo. A dica é intercalar a ingestão de bebidas alcoólicas com água. Além disso, não dirija alcoolizado.

6. Deixar de lado os medicamentos

Tomar remédios na hora certa, durante a folia, é um grande desafio. Mas arrume um espaço na bolsa para sua medicação, em especial as de uso habitual para doenças como diabetes e hipertensão. Elas podem garantir seu bem-estar e mais tempo de diversão. Atenção: verifique se o seu remédio pode interagir com bebidas alcoólicas. Sua saúde em primeiro lugar.

7. Não estar atento por onde pisa

Ninguém está livre de uma queda , principalmente no Carnaval de rua, por conta de desníveis e buracos. Por isso, cuidado. Escolha sapatos fechados e antiderrapantes, que proporcionam maior estabilidade. Palmilhas acolchoadas também podem amenizar o impacto de horas de folia e melhorar o equilíbrio.

Por Edna Vairoletti

