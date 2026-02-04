7 erros comuns no Carnaval que você deve evitar

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 19:29
Na hora da folia, a sensação é de que tudo pode, mas não é bem assim. Para aproveitar o Carnaval com saúde e disposição, alguns cuidados simples fazem toda a diferença e ajudam a evitar imprevistos. Atitudes simples reduzem o risco de mal-estar, queda de pressão e desidratação. Além disso, contribuem para que a diversão continue do começo ao fim, com mais segurança e bem-estar.
Para o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo, Fellow da The Obesity Society — TOS (EUA) e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN), a regra número um é simples: equilíbrio — na comida, na bebida e no sono — para não cometer erros básicos que colocam em risco a saúde e podem acabar com a festa antes da hora.
A seguir, confira 7 erros comuns que você deve evitar no Carnaval!
Comer não faz parte da folia para muita gente. Porém, consuma uma refeição leve , rica em proteínas magras e carboidratos, com muitos vegetais, legumes e frutas frescas, e já chegue com fôlego na brincadeira.
Tente não comer demais antes da folia para não provocar um maior esforço do organismo para absorver toda a energia, resultante do consumo em excesso, principalmente de alimentos ricos em gordura, carboidratos e bebidas alcoólicas. Evite alimentos ultraprocessados.
Na empolgação, o que menos se quer é parar para ir ao banheiro. Mas é importante não reter urina por muito tempo, pois isso pode acarretar sérios problemas de saúde urinária, intensificados pelo calor e pela desidratação, comum quando se bebe mais álcool do que água. É preciso liberar as toxinas.
Leve sua garrafinha e deixe-a sempre cheia e, se possível, consuma água de coco. O ideal é ingerir água em intervalos médios de duas horas, em porções de 300 ml ou se a sede chamar. Uma boa hidratação é essencial para limpar o organismo e contribuir para evitar desequilíbrios entre os órgãos e inchaços.
O álcool é metabolizado principalmente pelo fígado. O excesso pode provocar uma intoxicação aguda e sistêmica, causando os sintomas da famosa ressaca, como desidratação, cansaço e dores de cabeça. A ideia não é se privar, mas ter cautela, pois os exageros podem gerar danos ao organismo. A dica é intercalar a ingestão de bebidas alcoólicas com água. Além disso, não dirija alcoolizado.
Tomar remédios na hora certa, durante a folia, é um grande desafio. Mas arrume um espaço na bolsa para sua medicação, em especial as de uso habitual para doenças como diabetes e hipertensão. Elas podem garantir seu bem-estar e mais tempo de diversão. Atenção: verifique se o seu remédio pode interagir com bebidas alcoólicas. Sua saúde em primeiro lugar.
Ninguém está livre de uma queda , principalmente no Carnaval de rua, por conta de desníveis e buracos. Por isso, cuidado. Escolha sapatos fechados e antiderrapantes, que proporcionam maior estabilidade. Palmilhas acolchoadas também podem amenizar o impacto de horas de folia e melhorar o equilíbrio.
Por Edna Vairoletti
