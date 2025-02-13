Verão: 12 produtos para cuidar do cabelo na estação

Hidratação. Em dias de calor intenso, os cabelos perdem água e nutrientes com maior facilidade. Por isso, é importante reforçar a hidratação antes, durante e depois da exposição ao sol e à água do mar ou piscina. "Ingredientes como óleo de coco e aloe vera são ideais para nutrir profundamente os fios e criar uma barreira protetora contra os agressores externos", diz a tricologista Cristal Bastos. Dica prática: Aplique um leave-in hidratante antes de sair de casa e o carregue na bolsa para reaplicações ao longo do dia. É uma solução rápida para manter os fios macios e alinhados, mesmo em meio à rotina de férias.

Não esqueça a proteção solar para os cabelos. Protetor solar para a pele é indispensável, mas os cabelos também precisam de atenção. A radiação UV pode desbotar a cor, enfraquecer a estrutura capilar e causar ressecamento. Produtos com filtro solar capilar são aliados essenciais para preservar a vitalidade dos fios.

Antes e depois do mergulho: cuide dos fios. O sal do mar e o cloro são conhecidos por ressecar e enfraquecer os cabelos, os deixando mais propensos a danos. "Antes de mergulhar, enxágue os fios com água potável e aplique um produto hidratante que crie uma barreira contra esses agentes. Depois do mergulho, lave os cabelos com água natural para remover resíduos e reaplique o hidratante", explica Cristal Bastos.

Penteados leves e finalização natural. Altas temperaturas pedem penteados descomplicados, que destacam a leveza dos fios. Dispense ferramentas térmicas como chapinhas e secadores sempre que possível, e invista em produtos finalizadores que reduzam o frizz e deixem os fios com textura e movimento.



Aposte na reconstrução capilar. Além da hidratação, tratamentos de reconstrução são fundamentais para recuperar a estrutura dos fios. Procure por produtos que contenham queratina, colágeno ou aminoácidos, que ajudam a fortalecer o cabelo e a prevenir a quebra.



Lave os cabelos em água fria ou morna. No verão, é comum lavar os cabelos com maior frequência, mas isso pode retirar a oleosidade natural dos fios. Use shampoos suaves e evite lavar todos os dias. Prefira água morna ou fria, que ajudam a manter as cutículas seladas e os fios mais brilhantes.

