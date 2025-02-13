Verão: 12 produtos para cuidar do cabelo na estação

Dicas para cuidar do cabelo
Hidratação. Em dias de calor intenso, os cabelos perdem água e nutrientes com maior facilidade. Por isso, é importante reforçar a hidratação antes, durante e depois da exposição ao sol e à água do mar ou piscina. "Ingredientes como óleo de coco e aloe vera são ideais para nutrir profundamente os fios e criar uma barreira protetora contra os agressores externos", diz a tricologista Cristal Bastos. Dica prática: Aplique um leave-in hidratante antes de sair de casa e o carregue na bolsa para reaplicações ao longo do dia. É uma solução rápida para manter os fios macios e alinhados, mesmo em meio à rotina de férias.
Não esqueça a proteção solar para os cabelos. Protetor solar para a pele é indispensável, mas os cabelos também precisam de atenção. A radiação UV pode desbotar a cor, enfraquecer a estrutura capilar e causar ressecamento. Produtos com filtro solar capilar são aliados essenciais para preservar a vitalidade dos fios.
Antes e depois do mergulho: cuide dos fios. O sal do mar e o cloro são conhecidos por ressecar e enfraquecer os cabelos, os deixando mais propensos a danos. "Antes de mergulhar, enxágue os fios com água potável e aplique um produto hidratante que crie uma barreira contra esses agentes. Depois do mergulho, lave os cabelos com água natural para remover resíduos e reaplique o hidratante", explica Cristal Bastos.
Penteados leves e finalização natural.
Altas temperaturas pedem penteados descomplicados, que destacam a leveza dos fios. Dispense ferramentas térmicas como chapinhas e secadores sempre que possível, e invista em produtos finalizadores que reduzam o frizz e deixem os fios com textura e movimento.
Aposte na reconstrução capilar.
Além da hidratação, tratamentos de reconstrução são fundamentais para recuperar a estrutura dos fios. Procure por produtos que contenham queratina, colágeno ou aminoácidos, que ajudam a fortalecer o cabelo e a prevenir a quebra.
Lave os cabelos em água fria ou morna. No verão, é comum lavar os cabelos com maior frequência, mas isso pode retirar a oleosidade natural dos fios. Use shampoos suaves e evite lavar todos os dias. Prefira água morna ou fria, que ajudam a manter as cutículas seladas e os fios mais brilhantes.
12 produtos para cuidar do cabelo
1
Bond Intense Repair, de Dove
2
Creme de Tratamento 3 em 1 Glicólico, da Skala
3
Revival Gorgeous Shine, da Braé
4
Máscara Antidanos Expertise Solar Defense, da Amend
5
Máscara Restauradora Lumina Reparação e Blindagem, da Natura
6
Leite Multifuncional, da Cristal Essentials
7
Sérum leave-in Luminous UV, da Seda
8
Leave-in Finalizador Sou 10, da Widi Care
9
Brilho Lamelar Óleo Finalizador, da TRESemmé
10
Máscara Capilar Siàge Reconstrói Os Fios, de Eudora
11
Máscara de tratamento Fortifying, da Piave Cosmetics
12
Spray Clareador e Hidratante Capilar, da Giovanna Baby
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