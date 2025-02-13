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Que calor!

Verão: 12 produtos para cuidar do cabelo na estação

O sol intenso, sal do mar e cloro da piscina são os principais responsáveis por fios ressecados, quebradiços e com frizz

Publicado em 13 de Fevereiro de 2025 às 09:01

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

13 fev 2025 às 09:01
mulher cuidando do cabelo
É recomendado o uso de produtos que ajudem a restaurar a hidratação Crédito: Shutterstock/ triocean
O verão é uma época de sol, praia, piscina e muitas atividades ao ar livre. Porém, todos esses fatores podem causar danos significativos aos cabelos. A exposição frequente ao sol, ao cloro das piscinas e ao sal do mar pode causar ressecamento, opacidade e enfraquecimento dos fios, tornando essencial adotar uma rotina de cuidados específicos para manter os cabelos saudáveis e protegidos.
A radiação solar em excesso pode degradar a queratina dos fios, deixando-os frágeis e mais suscetíveis à quebra. Além disso, a combinação entre suor, umidade e poluição aumenta a oleosidade do couro cabeludo, favorecendo o acúmulo de impurezas e dificultando a hidratação dos cabelos. Para minimizar esses impactos, recomenda-se o uso de produtos que ajudem a restaurar a hidratação, fortalecer a fibra capilar e criar uma barreira protetora contra agressões externas.
Pequenos ajustes na rotina podem fazer toda a diferença para manter os cabelos saudáveis e bonitos, mesmo sob temperaturas elevadas, como a hidratação antes, durante e depois da exposição ao sol e à água do mar ou piscina. Confira as dicas para cuidar dos fios. 

Dicas para cuidar do cabelo

Hidratação. Em dias de calor intenso, os cabelos perdem água e nutrientes com maior facilidade. Por isso, é importante reforçar a hidratação antes, durante e depois da exposição ao sol e à água do mar ou piscina. "Ingredientes como óleo de coco e aloe vera são ideais para nutrir profundamente os fios e criar uma barreira protetora contra os agressores externos", diz a tricologista Cristal Bastos. Dica prática: Aplique um leave-in hidratante antes de sair de casa e o carregue na bolsa para reaplicações ao longo do dia. É uma solução rápida para manter os fios macios e alinhados, mesmo em meio à rotina de férias.

Não esqueça a proteção solar para os cabelos. Protetor solar para a pele é indispensável, mas os cabelos também precisam de atenção. A radiação UV pode desbotar a cor, enfraquecer a estrutura capilar e causar ressecamento. Produtos com filtro solar capilar são aliados essenciais para preservar a vitalidade dos fios.

Antes e depois do mergulho: cuide dos fios. O sal do mar e o cloro são conhecidos por ressecar e enfraquecer os cabelos, os deixando mais propensos a danos. "Antes de mergulhar, enxágue os fios com água potável e aplique um produto hidratante que crie uma barreira contra esses agentes. Depois do mergulho, lave os cabelos com água natural para remover resíduos e reaplique o hidratante", explica Cristal Bastos.

Penteados leves e finalização natural. Altas temperaturas pedem penteados descomplicados, que destacam a leveza dos fios. Dispense ferramentas térmicas como chapinhas e secadores sempre que possível, e invista em produtos finalizadores que reduzam o frizz e deixem os fios com textura e movimento. 

Aposte na reconstrução capilar. Além da hidratação, tratamentos de reconstrução são fundamentais para recuperar a estrutura dos fios. Procure por produtos que contenham queratina, colágeno ou aminoácidos, que ajudam a fortalecer o cabelo e a prevenir a quebra.

Lave os cabelos em água fria ou morna. No verão, é comum lavar os cabelos com maior frequência, mas isso pode retirar a oleosidade natural dos fios. Use shampoos suaves e evite lavar todos os dias. Prefira água morna ou fria, que ajudam a manter as cutículas seladas e os fios mais brilhantes.

12 produtos para cuidar do cabelo

1

Bond Intense Repair, de Dove

A fórmula do óleo capilar bifásico promove maciez, brilho, proteção térmica e realça a cor. Combina óleo e sérum em uma textura leve e de rápida absorção. Além disso, possui ativos reparadores que reconstroem as ligações capilares, protegendo contra danos futuros, restaurando o movimento natural e garantindo uma blindagem anti-umidade duradoura. Com 7% de Peptídeo Complex, repara, nutre, protege e reduz pontas duplas. (COMPRE AQUI)

2

Creme de Tratamento 3 em 1 Glicólico, da Skala

Contém o exclusivo complexo Glicólico Force. A fórmula promove uma revitalização intensa dos fios, garantindo maior resistência, brilho, maciez e movimento natural. Essa combinação de alta performance é especialmente indicado para a etapa de hidratação do cronograma capilar, entregando saúde e vitalidade aos cabelos desde o primeiro uso, combatendo o frizz e deixando os fios mais alinhados e luminosos, realçando a beleza natural de cada tipo de cabelo. (COMPRE AQUI)

3

Revival Gorgeous Shine, da Braé

Desenvolvido para cabelos extremamente danificados, ajuda a reconstruir, nutrir e selar as cutículas do fio, além de garantir brilho e proteção térmica. Pode ser usado para umectação noturna. A textura do óleo é leve e fluida, sendo absorvida rapidamente sem pesar, o que o torna ideal para todos os tipos de cabelo, dos finos aos mais grossos. (COMPRE AQUI)

4

Máscara Antidanos Expertise Solar Defense, da Amend

Promove a nutrição da fibra capilar, combatendo o ressecamento, eliminando o frizz, deixando os fios restaurados, brilhantes e macios. Fórmula com 12 óleos nutri-funcionais que protege a fibra capilar exposta às agressões externas como vento, sol e mar. Promove a nutrição da fibra capilar, combatendo o ressecamento e o frizz, devolvendo aos fios danificados vitalidade e flexibilidade natural, deixando-os restaurados, brilhantes e macios. (COMPRE AQUI)

5

Máscara Restauradora Lumina Reparação e Blindagem, da Natura

Com a missão de restaurar os fios dos danos do sol, ela age com ação antidesbotamento, recarrega os nutrientes e devolve todo o brilho, maciez e movimento para os fios. Com a tecnologia da BioProteína Tripla Ação em conjunto com a Pró-Vitamina B5, ela contribui para a nutrição e revitalização dos fios, reparando os danos causados pela radiação UV e exposição dos fios às condições de rotina do verão, além de auxiliar na formação de uma camada protetora que suaviza a textura e blinda os fios para reduzir sua exposição aos radicais livres nos cabelos durante à exposição aos raios solares.

6

Leite Multifuncional, da Cristal Essentials

Rico em óleo de coco, aloe vera e vitamina E, o leave-in protege os cabelos contra os danos do sol, sal e cloro, enquanto hidrata e restaura o brilho e a maciez dos fios. Além disso, o óleo essencial de ylang ylang presente na composição proporciona um sensorial especial, pensado para transformar o cuidado capilar em um ritual relaxante que valoriza o bem-estar.

7

Sérum leave-in Luminous UV, da Seda

O produto foi desenvolvido especialmente para proteger os cabelos dos danos causados pelos raios UV, combinando Glycol + Vita C Complex que traz de volta o brilho e a luminosidade dos fios. O sérum leave-in repara a fibra capilar de dentro para fora, sela as cutículas e alinha os fios com textura ultra leve, protegendo para que os fios não percam água quando expostos à altas temperaturas, os mantendo hidratados e macios. (COMPRE AQUI)

8

Leave-in Finalizador Sou 10, da Widi Care

Oferece dez benefícios em um só produto. Sua fórmula contém ativos elaborados e combinados para proporcionar benefícios surpreendentes, agindo diretamente na fibra capilar. Este tratamento repara, condiciona, controla o frizz, protege do calor do secador e da chapinha, suaviza e dá toque acetinado, evita oxidação causada pelo sol, facilita a escovação, previne pontas duplas, fixa o penteado por mais tempo e controla o volume natural dos fios. 

9

Brilho Lamelar Óleo Finalizador, da TRESemmé

Desenvolvido com fórmula enriquecida com blend de óleos, o óleo finalizador nutre enquanto restaura a maciez e alinha as pontas danificadas. Garante cabelos com brilho intenso e acabamento gloss, ao mesmo tempo que controla o frizz e oferece proteção térmica para o uso de secador. (COMPRE AQUI)

10

Máscara Capilar Siàge Reconstrói Os Fios, de Eudora

Entrega um tratamento intensivo para recuperar os cabelos de forma imediata. Sua fórmula enriquecida com Óleo de Argan e Queratina oferece o dobro de força para seus fios, combate as pontas duplas e garante cabelos hidratados e macios. Acaba com a sensação de cabelos ásperos e porosos e cabelos até duas vezes mais resistentes à quebra. O produto garante recuperação completa para os fios danificados diariamente. (COMPRE AQUI)

11

Máscara de tratamento Fortifying, da Piave Cosmetics

É formulado com Aminexil e extrato de pistache, ingredientes que se destacam por suas propriedades benéficas para a saúde capilar. O Aminexil é conhecido por sua eficácia em reverter a queda capilar e estimular o crescimento dos fios, enquanto o extrato de pistache, um antioxidante natural, hidrata, nutre e protege o cabelo contra danos e quebras.

12

Spray Clareador e Hidratante Capilar, da Giovanna Baby

O Spray Clareador e Hidratante Capilar proporciona reflexos de luz e clareamento gradativo dos fios. A intensidade do clareamento varia de acordo com a tonalidade natural dos cabelos. Com ação condicionadora, o produto é enriquecido com extrato de camomila e óleo de macadâmia, que ajudam a proteger os fios enquanto clareiam. Com formulação em spray, permite uma aplicação fácil.

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