Skincare e maquiagem: os lançamentos de beleza mais interessantes de fevereiro

1

Coleção Quanto Mais Nude, Melhor, da Mac Cosmetics

A linha é composta por produtos de olhos e lábios em tons de nude. Desenvolvida para abranger todos os tons de pele e gostos, ela chega com 21 tons de MACximal Matte, MACximal Satin, Lustreglass e Powder Kiss – além do novo lápis de boca inspirado nos anos 90, Cool Spice. Para completar a coleção, uma Paleta de Sombras com seis cores ultra pigmentadas em diferentes acabamentos e subtons. Dos beges frios aos castanhos intensos, essa coleção traz cores que abraçam todos os tons de pele.

2

Concentrado Antioleosidade, da Riô SkinLab

O produto controla a oleosidade por 12 horas, sem ressecar ou sensibilizar a pele. A base do Bioativo de Peumus Boldus e Propanediol, o lançamento consegue atuar em todas as queixas de pele oleosa e acneica: reduz poros dilatados, cravos, acne e previne o reaparecimento. Livre de ácidos, o produto consegue reduzir a vermelhidão e promove ação dermocalmante superior a produtos com Ácido Salicílico ou Melaleuca, combinação comum em produtos antioleosidade.



3

After Sun, da Isdin

O spray corporal prolonga o bronzeado, auxilia no processo natural de regeneração da pele, hidrata de forma intensa, reduz a perda de água transepidérmica e deixa uma sensação de frescor após a exposição solar. Com efeito antioxidante e propriedades calmantes, o jato 360º facilita a aplicação em todas as partes do corpo. Os ingredientes estrela na composição são: Pantenol - que repara e contribui no processo de regeneração natural da pele - e a Vitamina E - com forte ação antioxidante e previne os danos causados pelos radicais livres. A novidade traz uma refrescância na pele.



4

Paletas de Sombras, da Bauny Cosméticos

As paletas de sombras Aura e Serena oferecem seis opções de tons cada, que variam dos terrosos aos vibrantes e sofisticados. As paletas atendem a todos os estilos e permitem infinitas combinações entre si. Com partículas ultrafinas e pigmentos micronizados, proporcionam alta pigmentação, textura aveludada, acabamentos opacos e cintilantes, além de serem fáceis de aplicar e esfumar.



5

Blush Iluminador Stick, da Contém1g

Com uma textura cremosa que desliza na pele, o lançamento é fácil de aplicar, espalhar e retocar. Sua fórmula com vitamina E, garante um acabamento uniforme e de longa duração, sem escorrer, manchar ou acumular nas linhas finas. Em formato de bastão, a novidade está disponível em 3 cores transparentes e super versáteis, pensadas para todos os tons de pele - e com partículas de brilho super delicadas: o Frenesi é um tom de berry com fundo marrom bem sofisticado, o Êxtase é um rosa leve e fresco - para quem quer brilho e um rubor bem natural, e o Fugaz é um dourado opulento com fundo cobre, para um toque bronzeado chique.



6

Rejuvenage Retinal Sérum, da Dermage

É um antirrugas e renovador com retinaldeído, que é a forma molecular mais potente e eficaz da vitamina A (retinol). Acelera a renovação celular, uniformizando textura e tonalidade da pele, promovendo poderosa ação anti-idade. Promete potente ação renovadora celular e redução de rugas e linhas. É indicado para peles mais maduras, peles com mais sinais de envelhecimento e para quem já utiliza retinol.



7

Spray Clareador e Hidratante Capilar, da Giovanna Baby

O lançamento proporciona reflexos de luz e clareamento gradativo dos fios. A intensidade do clareamento varia de acordo com a tonalidade natural dos cabelos. Com ação condicionadora, o produto é enriquecido com extrato de camomila e óleo de macadâmia, que ajudam a proteger os fios enquanto clareiam. Com formulação em spray, permite uma aplicação fácil.



8

Rouge Bonheu, da Guerlain

A marca celebra o Ano Novo Chinês 2025 com lançamentos em Alta Perfumaria. Uma das novidades é o Rouge Bonheu que traz, em suas primeiras notas, contrates cítricos de pimenta e gengibre, criando um caráter picante. Em seguida, revela um coração floral com rosa e magnólia, oferecendo uma sofisticação encantadora. As notas de base incluem cedro e almíscar branco, que adicionam intensidade e suavidade. O equilíbrio perfeito entre frescor, flores e profundidade amadeirada. Uma serpente dourada embeleza o frasco, destacando ainda mais sua luminosidade.



09

Hidratante Pura Vitalidade, da Physalis

O hidratante une Quinoa, Extrato de Hibisco e Ácido Hialurônico, formando um poderoso trio que energiza e regenera a pele, promovendo vitalidade e uma sensação de bem-estar duradoura. As formulações potencializam a hidratação da pele ao reter naturalmente a água, proporcionando maciez, suavidade e um frescor prolongado. O lançamento oferece hidratação prolongada por 24 horas, e conta com prebióticos, que ajudam a manter a barreira cutânea mais saudável e equilibrada, e utilizam ativos naturais que garantem resultados visíveis e eficazes



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Coleção Diamond Gel: Meu Jardim Mágico, da Risqué

A Coty lança a coleção com seis produtos que garantem brilho intenso, alta durabilidade e secagem rápida, sem necessidade de cabines. A linha inclui três esmaltes cremosos em tons de verde claro, roxo e coral, além de três Top Coats Fixadores que permitem até nove combinações com diferentes efeitos de brilho. Os esmaltes possuem pincel de 880 cerdas para aplicação uniforme. Para o efeito gel, basta aplicar o esmalte e finalizar com o Top Coat escolhido.



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Linha Sunshine, da Alfaparf Milano