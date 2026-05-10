Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Henrique Herkenhoff

Ninguém consegue ser especialista em segurança pública se não pintar o cabelo de vermelho

Um estudo, para ser confiável, precisaria conferir meticulosamente as estatísticas, verificar o motivo das condenações, o ano do crime e o da prisão, a qualidade das provas e do julgamento e mais uma infinidade de fatores

Publicado em 10 de Maio de 2026 às 03:30

Públicado em 

10 mai 2026 às 03:30
Henrique Herkenhoff

Colunista

Henrique Herkenhoff

Semana passada foi muito visto, comentado, curtido e repostado o post de um especialista em segurança pública de outro estado no Instagram, fazendo muitos elogios à redução dos homicídios no Espírito Santo e concluindo que isso provaria que aumento na quantidade de presos entre 2009 e 2026 funcionou. 


Como fiz parte da construção dessas políticas públicas, talvez devesse ficar calado e satisfeito, mas foi uma análise completamente superficial, mal-informada e principalmente equivocada, que só fez tanto sucesso porque dizia exatamente o que o internauta queria ouvir.


Para começo de conversa, a Sejus não colocava nas suas estatísticas os cerca de cinco mil presos provisórios que ficavam nas delegacias, aos cuidados da Polícia Civil, e foram sendo transferidos de 2008 a 2011. Isso representava muito mais de um terço dos números e distorceria qualquer análise. 

Veja Também 

Fuzil e carregadores foram apreendidos no bairro Goiabeiras, em Vitória

Um fuzil queimado na cabeça

Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá

O mundo não está ficando mais violento, você é que está com mais aversão ao risco

Imagem de destaque

Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Mas o maior problema inicial foi que ele não considerou o período exatamente anterior, quando o número de homicídios veio crescendo junto com o de presos, “provando” exatamente o contrário. 


A análise correta demonstra, na verdade, que, ao menos no Espírito Santo, essas estatísticas estão descoladas, ou seja, não há correlação alguma entre o aumento da população carcerária e o número de homicídios, já que eles ora andam juntos, ora separados.


De fato, uma revisão dos estudos científicos vai encontrar artigos achando haver provado que o aprisionamento reduz a criminalidade, que ele não tem efeito prático ou até que provoca um aumento na violência. Quem está certo? Simples: estão todos errados. 


É que quase todo mundo se limita a comparar a evolução do número de presos e os registros de um certo crime arbitrariamente escolhido, como fez a nossa eminência vizinha, o que leva a conclusões aleatórias.


Em primeiro lugar, é de esperar que a prisão de homicidas reduza os assassinatos; a de assaltantes, os roubos (a dos traficantes, na prática, não serve para nada). É engraçado alguém achar que um único remédio poderia curar todas as doenças. 


Em segundo lugar, o Espírito Santo continuou e continua prendendo em massa ladrões de galinha e estagiários de microtraficantes. E é isso o que pressiona a superlotação dos presídios. 


O que fizemos de especial foi focar a prisão de homicidas, mas isso depende de muita investigação e os assassinatos não são tão frequentes quanto os crimes patrimoniais ou o tráfico.

Detento no presídio: quantidade de presos é alta no ES
Detento no presídio Arquivo

Então essa política, embora não tenha chegado a diminuir a população encarcerada, também não contribuiu muito para que ela crescesse. Na verdade, houve uma pequena desaceleração (não frenagem): o número de presos continuou crescendo, porém a uma velocidade menor, porque a prioridade em evitar crimes contra a vida absorveu tanto os policiais civis que não precisavam mais tomar conta de preso quanto os reforços posteriores nos efetivos. Eis o motivo do descolamento que mencionamos acima. A prática prova a teoria.


Um estudo, para ser confiável, precisaria conferir meticulosamente as estatísticas, verificar o motivo das condenações, o ano do crime e o da prisão, a qualidade das provas e do julgamento, a qualidade da vigilância (se os presos fogem ou conseguem continuar cometendo crimes de dentro da cela etc.) e mais uma infinidade de fatores. 


Se nos deixamos levar pelo viés de confirmação, sem querer colecionamos tudo o que reforça a nossa crença inicial e descartamos todas as evidências contrárias. A segurança pública só se torna um tema tão complexo porque as pessoas querem simplificar demais.


Quanto à contribuição da educação, ele até está na direção correta, porém, mais uma vez mal-informado: nas escolas de tempo integral, os alunos não permanecem do amanhecer até de noite. Agora vou ali pegar umas pedras para jogar na cabeça de bandido.

Henrique Herkenhoff

É professor do mestrado em Segurança Pública da UVV. Faz análises sobre a violência urbana e a criminalidade, explicando as causas e apontando caminhos para uma sociedade mais pacífica. Escreve aos domingos

Tópicos Relacionados

Segurança Pública Crime Organizado
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marianne Pernambuco e Júlia Pernambuco
Dia das Mães 2026: confira nossas homenageadas deste domingo de festa
Imagem BBC Brasil
Alerta para enchentes e seca em tempo real: o ES se prepara
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/05/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados