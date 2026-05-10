Ninguém consegue ser especialista em segurança pública se não pintar o cabelo de vermelho

Mas o maior problema inicial foi que ele não considerou o período exatamente anterior, quando o número de homicídios veio crescendo junto com o de presos, “provando” exatamente o contrário.





A análise correta demonstra, na verdade, que, ao menos no Espírito Santo, essas estatísticas estão descoladas, ou seja, não há correlação alguma entre o aumento da população carcerária e o número de homicídios, já que eles ora andam juntos, ora separados.





De fato, uma revisão dos estudos científicos vai encontrar artigos achando haver provado que o aprisionamento reduz a criminalidade, que ele não tem efeito prático ou até que provoca um aumento na violência. Quem está certo? Simples: estão todos errados.





É que quase todo mundo se limita a comparar a evolução do número de presos e os registros de um certo crime arbitrariamente escolhido, como fez a nossa eminência vizinha, o que leva a conclusões aleatórias.





Em primeiro lugar, é de esperar que a prisão de homicidas reduza os assassinatos; a de assaltantes, os roubos (a dos traficantes, na prática, não serve para nada). É engraçado alguém achar que um único remédio poderia curar todas as doenças.





Em segundo lugar, o Espírito Santo continuou e continua prendendo em massa ladrões de galinha e estagiários de microtraficantes. E é isso o que pressiona a superlotação dos presídios.





O que fizemos de especial foi focar a prisão de homicidas, mas isso depende de muita investigação e os assassinatos não são tão frequentes quanto os crimes patrimoniais ou o tráfico.