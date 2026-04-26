O mundo não está ficando mais violento, você é que está com mais aversão ao risco

É mais do que comum ouvir as pessoas dizendo que o mundo de hoje não é seguro como antigamente, que não se pode deixar os filhos irem sozinhos a lugar algum, que é muito perigoso sair à noite etc.





Os fatos, contudo, desmentem isso completamente. Quem quiser se aprofundar no assunto pode comprar “Os anjos bons da nossa natureza: porque a violência diminuiu”, de Steven Pinker, mas já adianto que é um livro enorme e de leitura arrastada. Então vamos facilitar.





Arqueólogos estão sempre escavando sepulturas antigas e são capazes, pelos ossos, de determinar a idade provável daquele ser humano e, em alguns casos, os alimentos a que tinha acesso, seu DNA mitocondrial e causa da morte. Bem, a expectativa de vida em tempos antigos era de 32 anos e não passou de 44 até depois da Segunda Guerra Mundial; agora está beirando os 80 anos.





Outro fato é que vêm diminuindo drasticamente as mortes por traumas que deixam marcas no esqueleto (se o indivíduo morreu de uma facada que só atingiu tecido mole, não ficam sinais nos ossos). Em resumo, podemos ter aumentos temporários em determinados lugares pontuais, mas o mundo fica cada vez mais seguro se considerarmos longos períodos de tempo e grandes regiões.