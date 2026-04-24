Vídeo mostra caminhonete atropelando cadela no ES; polícia investiga

A Polícia Civil investiga o atropelamento de uma cadela ocorrido em Santa Maria de Jetibá, Região Serrana do Espírito Santo, na quarta-feira (22). Imagens de câmeras de segurança (veja acima) flagraram o momento em que uma caminhonete passa por cima da cachorra. Em seguida, o veículo para e depois deixa o local. A cadela ainda aparece mancando.
Nas redes sociais, a deputada estadual Janete de Sá, presidente da CPI dos Maus-Tratos contra Animais e da Comissão de Proteção e Bem-Estar Animal, informou que a cadela está em estado grave e precisará passar por cirurgias. Após denúncias de moradores, o motorista, de 43 anos, foi identificado e localizado na região de Córrego Alto Rio Lamego na quinta-feira (23).
O homem foi conduzido à Delegacia de Santa Teresa, onde prestou depoimento. Conforme a deputada estadual, ele terá que arcar com o tratamento da cadela. “Pedimos para a polícia indiciar esse sujeito pelo crime de maus-tratos, porque ele teve a intenção clara de atropelar e matar o animal. Isso é muito triste”, disse a Janete de Sá.
Para policiais militares, o motorista afirmou que não percebeu o atropelamento e que tomou conhecimento apenas posteriormente, após receber o vídeo enviado por um vizinho. Disse ainda que pretendia comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos.
Conforme a Polícia Civil, o homem foi ouvido e liberado, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento. O caso seguirá sob investigação.