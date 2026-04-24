Vídeo mostra caminhonete atropelando cadela no ES; polícia investiga

A Polícia Civil investiga o atropelamento de uma cadela ocorrido em Santa Maria de Jetibá, Região Serrana do Espírito Santo, na quarta-feira (22). Imagens de câmeras de segurança (veja acima) flagraram o momento em que uma caminhonete passa por cima da cachorra. Em seguida, o veículo para e depois deixa o local. A cadela ainda aparece mancando.





Nas redes sociais, a deputada estadual Janete de Sá, presidente da CPI dos Maus-Tratos contra Animais e da Comissão de Proteção e Bem-Estar Animal, informou que a cadela está em estado grave e precisará passar por cirurgias. Após denúncias de moradores, o motorista, de 43 anos, foi identificado e localizado na região de Córrego Alto Rio Lamego na quinta-feira (23).