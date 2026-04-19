Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Contudo, não apenas a Corregedoria da PMES deve investigar o caso com microscópio, mas também o Ministério Público, já que há fortes indícios de crimes, de infração disciplinar gravíssima e de improbidade administrativa, seja por parte do autor dos homicídios, seja pelos presentes na cena, seja por algum comandante que, embora a distância, tenha se omitido. Mesmo que os homicídios não houvessem acontecido, o fato já exigiria atuação enérgica.





O corporativismo não é necessariamente ruim nem exclusivo da PMES. É natural e até bom que exista solidariedade entre pessoas de uma mesma profissão, moradores de uma região etc. Qual profissional da segurança pública se sentiria tranquilo ao enfrentar criminosos violentos e fortemente armados se achasse que está sozinho nessa empreitada?





Os colegas e a corporação devem proteger o policial militar, mas só até onde ele esteja certo ou, pelo menos, potencialmente certo. Para julgá-los existem a Corregedoria, o Judiciário, o Ministério Público e, por que não, a imprensa e a opinião pública. Contudo, neste caso concreto, parece que isso foi completamente distorcido e precisa ser corrigido.





E o afastamento dos diretamente envolvidos? Não me arriscaria a opinar sem conhecimento integral de cada detalhe nem sem o auxílio de um psiquiatra. Isso não pode ser feito para tirar a pressão da opinião pública sobre o governador nem como prejulgamento, muito menos punição antecipada.





É uma medida que deve visar exclusivamente à proteção da sociedade e da saúde mental do próprio profissional da segurança pública. É uma avaliação de risco, não de impacto eleitoral. Ingerências de baixo para cima que sejam entendidas como políticas baixam o moral da tropa.





Que tudo seja detalhadamente apurado e, se for o caso, punido com mão de ferro, para tranquilidade da população e para preservação da instituição e dos seus bons integrantes, mas temos que aguardar – exigir, mas aguardar – as investigações e o julgamento.





