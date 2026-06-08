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Em Atílio Vivácqua

Aparição rara de família de macacos guigós é registrada no Sul do ES

O flagrante é considerado uma raridade devido aos hábitos discretos da espécie, que costuma evitar o contato visual

Publicado em 08 de Junho de 2026 às 18:06

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

08 jun 2026 às 18:06

Uma família de macacos guigós foi flagrada no Monumento Natural Estadual Serra das Torres (Monast), em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. O registro raro, feito no dia 21 de maio, foi divulgado pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) nesta segunda-feira (8).


No vídeo, um casal de macacos e três filhotes aparecem bem juntos nos galhos de uma árvore. O flagrante é considerado uma raridade devido aos hábitos discretos da espécie, que costuma evitar o contato visual. “Eles estavam despertando, tanto é que ainda dá para ver as caudas enroladas. Esse registro mostra a importância do Monast para a conservação da biodiversidade da região, funcionando como um grande refúgio da vida silvestre”, destacou a pesquisadora Paloma Santos.


De acordo com o gestor do Monast, Marcos Paulo Rodrigues Almeida, o episódio reforça a necessidade do monitoramento constante da fauna por meio de novas tecnologias. Ele explicou que ferramentas como o drone térmico permitem identificar os animais com total segurança e o mínimo de interferência no ambiente natural, fornecendo dados fundamentais para orientar as estratégias de proteção das florestas.

Conheça a espécie

Guigó-mascarado (Callicebus personatus), espécie de macaco em risco de extinção encontrada no Sul do ES
Callicebus personatus, espécie de macaco encontrada no Sul do ES Pedro Zero

De nome científico Callicebus personatus, o macaco guigó também é conhecido como saúa, sauá-de-cara-preta ou guigó-mascarado — conforme dados do Instituto Chico Mendes de Conservação da BiodiversidadeEncontrada em áreas de Mata Atlântica do Espírito Santo e de Minas Gerais, essa espécie passa a maior parte do tempo nas copas das árvores e vive em pequenos grupos familiares, alimentando-se de frutos e vegetais.


Atualmente, o primata é classificado como vulnerável à extinção pelo ICMBio, pela União Internacional para a Conservação da Natureza e pelas listas oficiais de espécies ameaçadas do Espírito Santo. Entre as principais ameaças à espécie estão a perda e a fragmentação de habitat, além dos impactos provocados por surtos de febre amarela.

O Monast

Localizado entre os municípios de Atílio Vivácqua, Muqui e Mimoso do Sul, o Monumento Natural Estadual Serra das Torres (Monast) é a maior unidade de conservação de proteção integral no Espírito Santo, segundo o Iema.


Com cerca de 10 mil hectares (100 milhões de m²) de extensão, a extensa área de Mata Atlântica localizada no sul capixaba abriga mais de 200 tipos de plantas e mais de 240 espécies de animais —  incluindo algumas ameaçadas de extinção. O local é lar de jaguatiricas, lontras e preguiças-de-coleira, além do "exclusivo" sapo-pulga, anfíbio encontrado apenas no Monast.

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