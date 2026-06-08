Aparição rara de família de macacos guigós é registrada no Sul do ES

Uma família de macacos guigós foi flagrada no Monumento Natural Estadual Serra das Torres (Monast), em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. O registro raro, feito no dia 21 de maio, foi divulgado pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) nesta segunda-feira (8).





No vídeo, um casal de macacos e três filhotes aparecem bem juntos nos galhos de uma árvore. O flagrante é considerado uma raridade devido aos hábitos discretos da espécie, que costuma evitar o contato visual. “Eles estavam despertando, tanto é que ainda dá para ver as caudas enroladas. Esse registro mostra a importância do Monast para a conservação da biodiversidade da região, funcionando como um grande refúgio da vida silvestre”, destacou a pesquisadora Paloma Santos.





De acordo com o gestor do Monast, Marcos Paulo Rodrigues Almeida, o episódio reforça a necessidade do monitoramento constante da fauna por meio de novas tecnologias. Ele explicou que ferramentas como o drone térmico permitem identificar os animais com total segurança e o mínimo de interferência no ambiente natural, fornecendo dados fundamentais para orientar as estratégias de proteção das florestas.